Volkswagen yeni bir ekonomik elektrikli otomobil hazırlıyor: ID. EVERY1

İngilizce'de "Everyone" yani "herkes" anlamına gelen bu isim, söz konusu modelin geniş kitlelere hitap eden uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil olabileceğine işaret ediyor. ID. EVERY1 muhtemelen ID.2All hatchback ve ID.4 crossover modelleri arasında bir konumda yer alacak. Konsept olarak 2023 baharında tanıtılan ID.2All'un 2025 yılı sonunda piyasaya sürülmesi ve fiyatının 25.000 dolar civarında olması bekleniyor.
ID. EVERY1'ın ise bu modelden biraz daha pahalı olması muhtemel. Bazı kaynaklara göre ID. EVERY1, emekliye ayrılan Volkswagen Up!'ın elektrikli halefi olabilir. Bu durumda otomobil, Hyundai Inster ve Renault 4 gibi rakiplerle yarışacak. Öte yandan, ID. EVERY1'ın yeni bir model yerine Volkswagen'in elektrikli dönüşümünü temsil eden bir slogan olabileceği de konuşuluyor.
Elektrikli araç satışarında belirli bir oranı tutturmak zorunda
Volkswagen, elektrikli araç satışlarını artırmak için köklü değişikliklere imza atacak. Satışlar hem Çin'de hem de ABD'de düşüyor. Özellikle yeni ID.3 ve ID.4 modellerinde daha geleneksel bir tasarım diline geçiş yapılacak ve fiziksel düğmeler eklenerek kullanıcı dostu bir deneyim sunulacak. Ayrıca, daha yüksek performans ve daha ucuz bataryalar da vaat ediliyor.
Volkswagen'in ana kârı hala içten yanmalı motorlu araçlardan gelse de, Alman marka karbon emisyonu düzenlemeleri nedeniyle elektrikli araç satışlarıda belirli bir oranı tutturmak zorunda. Şirketin sattığı araçların yaklaşık yüzde 22'sinin elektrikli olması gerekiyor. Aksi takdirde ciddi cezalarla karşı karşıya kalacak. Bu nedenle elektrikli araç satışlarını artırmak için çeşitli stratejiler geliştiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P