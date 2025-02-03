Volkswagen yeni bir ekonomik elektrikli otomobil hazırlıyor: ID. EVERY1

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobil pazarında beklenen satış rakamlarına ulaşmakta zorlanan Volkswagen, durumu tersine çevirmek için yeni ve daha erişilebilir bir model üzerinde çalışıyor. Alman markanın Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne "ID. EVERY1" adlı yeni bir marka tescil başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

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İngilizce'de "Everyone" yani "herkes" anlamına gelen bu isim, söz konusu modelin geniş kitlelere hitap eden uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil olabileceğine işaret ediyor. ID. EVERY1 muhtemelen ID.2All hatchback ve ID.4 crossover modelleri arasında bir konumda yer alacak. Konsept olarak 2023 baharında tanıtılan ID.2All'un 2025 yılı sonunda piyasaya sürülmesi ve fiyatının 25.000 dolar civarında olması bekleniyor.

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ID. EVERY1'ın ise bu modelden biraz daha pahalı olması muhtemel. Bazı kaynaklara göre ID. EVERY1, emekliye ayrılan Volkswagen Up!'ın elektrikli halefi olabilir. Bu durumda otomobil, Hyundai Inster ve Renault 4 gibi rakiplerle yarışacak. Öte yandan, ID. EVERY1'ın yeni bir model yerine Volkswagen'in elektrikli dönüşümünü temsil eden bir slogan olabileceği de konuşuluyor.

Elektrikli araç satışarında belirli bir oranı tutturmak zorunda

Volkswagen, elektrikli araç satışlarını artırmak için köklü değişikliklere imza atacak. Satışlar hem Çin'de hem de ABD'de düşüyor. Özellikle yeni ID.3 ve ID.4 modellerinde daha geleneksel bir tasarım diline geçiş yapılacak ve fiziksel düğmeler eklenerek kullanıcı dostu bir deneyim sunulacak. Ayrıca, daha yüksek performans ve daha ucuz bataryalar da vaat ediliyor.

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Volkswagen'in ana kârı hala içten yanmalı motorlu araçlardan gelse de, Alman marka karbon emisyonu düzenlemeleri nedeniyle elektrikli araç satışlarıda belirli bir oranı tutturmak zorunda. Şirketin sattığı araçların yaklaşık yüzde 22'sinin elektrikli olması gerekiyor. Aksi takdirde ciddi cezalarla karşı karşıya kalacak. Bu nedenle elektrikli araç satışlarını artırmak için çeşitli stratejiler geliştiriyor.

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Volkswagen yeni bir ekonomik elektrikli otomobil hazırlıyor