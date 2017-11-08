WeChat'in sahibi Tencent kendi otonom sürüş sistemini geliştiriyor

Teknoloji devi Tencent, sürücüsüz otomobil sektörüne giren bir sonraki şirket olabilir. Bloomberg tarafından yayınlanan rapora göre aynı zamanda Tesla'da da yatırımı bulunan şirket kendi otonom sürüş sistemini geliştirmeye başlamış durumda.

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WeChat isimli mesajlaşma platformuyla tanınan Çinli şirketin, kendi içinde test ettiği bir prototip otonom sürüş sistemi mevcut. Şirketin ne aşamada olduğu ve prototipin gerçek otomobillerde test edilmeye başlayıp başlamadığı henüz bilinmiyor.

Tencent otomotiv dünyasına ilgili

Bu girişimle birlikte Tencent, otonom sürüş alanına ciddi yatırımları olan bir diğer Çinli teknoloji şirketi Baidu'ya ciddi bir rakip haline gelebilir. Tencent gibi Baidu'nun da kapsamlı teknoloji uzmanlığı ve kaynakları var, ancak otomotiv alanında gerçek bir deneyimi yok. Şirket otonom sürüş platformu Apollo'nun devreye girmesi için bir takım şirketlerle ortaklık kuruyor.

Öte yandan Tencent'in son yıllarda otomotiv dünyasına ilgi gösterdiğini biliyoruz. Mart ayında Tesla'nın yüzde 5'ini satın aldı ve Uber'in Çinli rakibi olan Didi Chuxing'in önemli bir yatırımcısıydı. Tencent aynı zamanda Nio markası altında otonom elektrikli otomobiller geliştirmeyi hedefleyen Çinli girişim NextEV şirketine de yatırım yapmıştı.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-07/tesla-partner-tencent-is-said-to-plan-own-driverless-technology