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Volkswagen I.D R Pikes Peak, sıralama turunda en iyi süreyi elde etti

Volkswagen tarafından Pikes Peak uluslararası tırmanma yarışına özel üretilen tam elektrikli I.D R Pikes Peak, sıralama turunu en yakın rakibinin 11 saniye önünde tamamladı.
11 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volkswagen I.D R Pikes Peak, sıralama turunda en iyi süreyi elde etti
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Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Pikes Peak uluslararası tırmanma yarışı için özel olarak ürettiği tam elektrikli otomobili I.D R Pikes Peak’e ne kadar güvendiğini pek çok kez dile getirdi. Hatta markanın bu araca duyduğu güven bazen oldukça abartılı bulundu. Fakat gösterdiği etkileyici performansı ile dikkat çeken araç, şirketin ona duyduğu güveni boşa çıkartmayarak sıralama turunda en iyi dereceyi elde etti.

Volkswagen tarafından üretilen ve Romain Dumas’ın kullandığı I.D R Pikes Peak, sıralama turunu 3:16.083 dakikada tamamlayarak ikinci sırayı alan rakibini 11.049 saniye geride bırakmayı başardı. Sıralama turunda ikinciliği elde eden taraf ise Simone Faggioli’nin kullandığı içten yanmalı motora sahip Norma M20 SF PKP oldu.

Elde ettiği başarı sonrası duygularını dile getiren Dumas şunları söyledi, “Bizim için çok iyi bir gündü. I.D R Pikes Peak inanılmaz bir araç. Daha önce bir yarış aracında böylesi bir hızlanma ve gücü deneyimlememiştim. Her kilometrede daha fazla bütünleştiğimizi hissedebiliyorum.

Ünlü Pikes Peak yarışı son yıllarda elektrikli araçlar için önemli bir deneyim alanı haline geldi. Şimdi Volkswagen de elektrikli araç teknolojisindeki başarısını burada elde edeceği rekorlarla tüm dünyaya göstermeyi hedefliyor. Deniz seviyesinden 2743 metre yükseklikte başlayan yaklaşık 20 kilometrelik yarış 4,300 metre yükseklikte tamamlanıyor. Bu da güç, enerji kapasitesi ve ağırlık dengesinin en doğru şekilde oluşturulmasını gerektiriyor.

Tırmanma yarışı için özel olarak tasarlanan I.D R Pikes Peak oldukça hafif bir gövdeye sahip. Aracın güç aldığı iki elektrikli motor toplamda 680 beygir güç ve 650 Nm tork üretiyor. I.D R Pikes Peak 0-100 km/s hızlanmasını 2.25 saniyede tamamlayabiliyor. Pikes Peak uluslararası tırmanma yarışı bu hafta sonu gerçekleşecek.


http://ppihc.org/wp-content/uploads/June-20-2018-Practice-and-Qualifying-Times.pdf Yorum Yaz
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SayınOzi 11 ay en beğenilen haberelectro
Ayağını mı kaydırdılar? Öyle bir demişsiniz ki sanki VW hile yapmamış da firmaya iftira atmışlar.
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haberelectro 11 ay
Sen emisyonla ayagini kaydirirsin, o elektrikli araciyla senin yollarinda sov yapar.
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Mendieta58 11 ay
Sesi dışında sorun yok
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BekirHan 11 ay
Yine 30 yaş üstü oyuncuları için bir bilgi gelsin. GT2' de en iyi arabalardan birisi Suzuki Escudo Pikes Peak diye bir araba vardı hatırlar mısınız bilmem. Arkasında hayvanı bir kanat, hem toprakta hem asfaltta deli gibi giderdi.
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haberelectro 11 ay
7.57 ile tum zamanlarin rekorunu kirdi
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Guest-F2673E0F4 11 ay haberelectro
Aynı gruptaki Lamborghini bir baksın teknoloji yetersizmis yerine Araplar ses istiyor abi diyemiyorlar tabi...
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ÇatlakMerlin 11 ay
Araba araba değil mübarek yer uçağı. Şununla bir tur atmak için neler vermezdim. Ama işte maalesef biz şanslı kullardan değiliz. Bu arada umarım VW bunda da bir hile olayına girmemiştir...
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DrMobile 11 ay
Kadıköy metrosunun sesi daha güzel
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burrnn 11 ay
uzaktan kumandalı araba gibi ses veriyor :)
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İplenmemekten Bıkan Adam 11 ay burrnn
Rekora lafımız yok tamam da
Çocuklara satılan biraz hızlı olan f1 oyuncaklarıyla sesi aynı gerçekten
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Guest-F2673E0F4 11 ay
Herkes elektrikli arabalarin gucunu gorecek



Edit: Millet sese takilmis klasik, bence gayet hos tam bilim kurgu filmlerindeki ses efekti gibi
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ynsemre1 11 ay
Bu nasıl bir ses
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Sirrüs 11 ay ynsemre1
İçine Cin girmiş olmalı.
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haberelectro 11 ay ynsemre1
Bok sinegi sesi cidden begenen var mi
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haberelectro 11 ay
Sen emisyonla ayagini kaydirirsin, o elektrikli araciyla senin yollarinda sov yapar.
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SayınOzi 11 ay haberelectro
Ayağını mı kaydırdılar? Öyle bir demişsiniz ki sanki VW hile yapmamış da firmaya iftira atmışlar.
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