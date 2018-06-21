Volkswagen I.D R Pikes Peak, sıralama turunda en iyi süreyi elde etti

Tam Boyutta Gör

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Pikes Peak uluslararası tırmanma yarışı için özel olarak ürettiği tam elektrikli otomobili I.D R Pikes Peak’e ne kadar güvendiğini pek çok kez dile getirdi. Hatta markanın bu araca duyduğu güven bazen oldukça abartılı bulundu. Fakat gösterdiği etkileyici performansı ile dikkat çeken araç, şirketin ona duyduğu güveni boşa çıkartmayarak sıralama turunda en iyi dereceyi elde etti.

Volkswagen tarafından üretilen ve Romain Dumas’ın kullandığı I.D R Pikes Peak, sıralama turunu 3:16.083 dakikada tamamlayarak ikinci sırayı alan rakibini 11.049 saniye geride bırakmayı başardı. Sıralama turunda ikinciliği elde eden taraf ise Simone Faggioli’nin kullandığı içten yanmalı motora sahip Norma M20 SF PKP oldu.

Elde ettiği başarı sonrası duygularını dile getiren Dumas şunları söyledi, “Bizim için çok iyi bir gündü. I.D R Pikes Peak inanılmaz bir araç. Daha önce bir yarış aracında böylesi bir hızlanma ve gücü deneyimlememiştim. Her kilometrede daha fazla bütünleştiğimizi hissedebiliyorum.”

Ünlü Pikes Peak yarışı son yıllarda elektrikli araçlar için önemli bir deneyim alanı haline geldi. Şimdi Volkswagen de elektrikli araç teknolojisindeki başarısını burada elde edeceği rekorlarla tüm dünyaya göstermeyi hedefliyor. Deniz seviyesinden 2743 metre yükseklikte başlayan yaklaşık 20 kilometrelik yarış 4,300 metre yükseklikte tamamlanıyor. Bu da güç, enerji kapasitesi ve ağırlık dengesinin en doğru şekilde oluşturulmasını gerektiriyor.

Tırmanma yarışı için özel olarak tasarlanan I.D R Pikes Peak oldukça hafif bir gövdeye sahip. Aracın güç aldığı iki elektrikli motor toplamda 680 beygir güç ve 650 Nm tork üretiyor. I.D R Pikes Peak 0-100 km/s hızlanmasını 2.25 saniyede tamamlayabiliyor. Pikes Peak uluslararası tırmanma yarışı bu hafta sonu gerçekleşecek.

http://ppihc.org/wp-content/uploads/June-20-2018-Practice-and-Qualifying-Times.pdf