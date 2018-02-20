Volkswagen ID Vizzion konsept sesle kontrol ediliyor

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Alman otomobil devi Volkswagen, resmi tanıtımını 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda yapacağı ID Vizzion’un taslak görübtülerini paylaştı. ID hatchback, ID Crozz SUV vve ID Buzz Microbus konseptlerini takiben ortaya çıkan araç şirketin Dieselgate skandalı sonrası itibarını yeniden yükseltmek için attığı bir başka adım olarak görülüyor.

300 beygir güce sahip olacağı söylenen ID Vizzion’un maksimum hızı ise saatte 180km olacak. Üzerinde yer alan 111kWs lityum iyon batarya sayesinde yaklaşık 670km menzile sahip olacak aracın bu menzile ulaşmasında rejeneratif frenleme sisteminin de faydası bulunacak. Ön ve arkada bulunan motorlar aracın tüm tekerleklerine güç verecek.

5110mm uzunluğa sahip olan ID Vizzion’un standart aks mesafesine sahip Mercedes-Benz S Serisi ile neredeyse aynı değeri paylaşıyor.

Ses ve el hareketleriyle kontrol edilecek

Aracın en önemli özelliği ise sürücü kontrolleri bulunmayan ilk ID üyesi olması. Taslak görüntülerinden anlaşıldığı kadarıyla içerisinde dört koltuk bulunduran araçta herhangi bir pedal, direksiyon yer almazken, gösterge grubu ve bilgi-eğlence ekranı gibi detaylara da yer verilmediği görülüyor. Bu da Volkswagen’in sergilediği aracın tamamen otonom olacağını gösteriyor.

ID Vizzion konseptinde bilindik bilgi-eğlence sistemi yerine ses ve el hareketleriyle kontrolün sağlandığı bir sistem yer alıyor. Farklı bir ekran yer almadığı için bu kontrol sisteminin cama yansıtılacağı düşünülüyor.

Volkswagen yakın bir zamanda ID hatch modelinin 2019 yılı sonlarına doğru üretim bandına çıkacağını onayladı. Hemen arkasından ise ID Crozz modelinin onu takip edeceği biliniyor. Yapılan planlamalara göre 2025 yılına gelindiğinde şirketin ürün gamında 20 elektrikli model olacak. Satış hedefi ise yıllık 1 milyon adet.

https://www.autocar.co.uk/car-news/motor-shows-geneva-motor-show/volkswagen-id-vizzion-previews-electric-luxury-saloon