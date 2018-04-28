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Volkswagen, yeni 2.0 TDI dizel hibrit motorunu tanıttı

2018 Viyana Motor Sempozyumu'na katılan Alman üretici, burada EA288 Evo adını verdiği 12V hafif hibrit teknolojisine sahip 4 silindirli 2.0 TDI motorunu görücüye çıkardı. Bu motoru ilk Audi kullanacak
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volkswagen, yeni 2.0 TDI dizel hibrit motorunu tanıttı
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Dizel ve Volkswagen kelimeleri bir araya gelince insanların aklına ilk gelen şeylerden bir tanesi Dieselgate skandalı oluyor. Zira Alman üretici çok uğraşsa da bu skandalın izlerini henüz silebilmiş değil. Bu doğrultuda elektrikli araçlara büyük yatırımlar yapan şirket, içten yanmalı motorlardan da kolay kolay vazgeçmeyecek gibi görünüyor. 2018 Viyana Motor Sempozyumu’na katılan Volkswagen, burada hafif hibrit teknolojisine sahip 2.0 litre TDI motorunu tanıttı.

Volkswagen, EA288 Evo adını verdiği hafif hibrit teknolojili 4 silindir 2.0 litre TDI motorunu 2018 Viyana Motor Sempozyumunda görücüye çıkardı. Bilindik motorlar dışında dizel-elektrikli kombinasyonundan oluşan bu sistemde 12 voltluk küçük bir elektrikli motor ve lityum iyon batarya yer alıyor. Volkswagen tarafından yapılan açıklamaya göre bu motorda yakıt tüketimi aşağıya çekilirken kabin tarafına yansıyan konfor da aynı oranda artırıldı. Turboşarj sisteminin daha hızlı tepki verecek şekilde ayarlandığı motorda, daha da önemlisi emisyon değerleri eski nesle göre 10g/km civarında düşürüldüğü söyleniyor.

Performans yüzde 9 oranında artırılmış 

Hafif hibrit sistemine sahip 2.0 litre TDI motorun güç çıkışlarında kesinti yapmayan Volkswagen, tam tersi bu değerleri yüzde 9 oranında artırdı. Birden fazla güç çıkışı bulunan motorda bu değerler 136 beygir ve 204 beygir arasında değişiyor. Tüm bunlara ek olarak, dizel partikül filtresinin de elden geçirildiği motorda sürtünme ve ısı kayıpları düşürülmüş. Volkswagen ayrıca daha hafif bir motorla karşı karşıya olduğumuzu söylüyor.

Volkswagen Grubu içerisinde bu yenilenmiş 2.0 litre TDI motoru ilk kullanacak üretici Audi olacak. Ancak çok yakın zamanda diğer markaların MQB platformu üzerinde yükselen araçları için de uyumlu hale getirilecek.



https://www.volkswagen-media-services.com/en/ Yorum Yaz
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neronidas 1 yıl en beğenilen
Emisyon testinde hibrit sistem tam yükte çalışır geçer not alır. Normal kullanımda ise vur mazotun gözüne.
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cancan_burak 1 yıl
Yazılımlı mı
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Elefue 1 yıl
Pick-Up lar çok yakıyor!!!! İlk kullanılan araçlardan birisi VW AMAROK olması dileğiyle.
Yaşadığımız geçiş sürecinde Dizel motora da hibrit gelmesi çok güzel ve öncü bir gelişme.
Hibrit araçların bataryaları ve güçleri çok düşük!!! Fişli Hibrit aracın en az 100-150km gitmesi gerekiyor.
Hibrit araçların Fişli ve yüksek kapasiteli bataryalı olması dileğiyle
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OsbourneReynolds 1 yıl
Neden hala içten yanmalı motorlara yatırım yapıyorlar, anlamıyorum. Micro hybrid(start-stoplular) devri bitti, mild hybrid başladı.. Süreci hızlandırsalar da artık parallel hybrid araçlar showroomlarda test sürüşüne hazır olsa keşke...
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kill1033 1 yıl
Mild hibrit diye geçen sistemde alternatör elektrik verildiğinde elektrik motoru gibi çalışır. Kayıştan motora destek olur. Genelde 48v alternatör kullanılır. Fakat 2.0tdi’daki 12v, çok performans beklememek lazım.
Golf’e yerleştireceğindeki 48V, kalkışlarda işe yarar.
Ford da transitlerde mild hibrite geçiyor. İlk araçlar 2019da çıkacak. 2023’te hibrit olmayan transit kalmayacak
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khytr89 1 yıl
Dieselgate abd nin has alman otomobil ureticilerini zora sokmak icin yaptigi bir seydi. Fark ettiyseniz vw ve mercedes disinda etkilenen geri cagiran olmadi. Opel gm nin, fiat ile chrysler ortak, renault zaten fransiz devlet destekli abd bunu goze alamadi birde zaten renault abd de satilmiyor. Japonlara da ses etmediler.. sanirim o zaman merkel ile obamanin arasi gerildi 😊 bu olay 2015 te mi ne patlama noktasina gelmisti zaten
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bulentcandan 1 yıl
48 voltluk hibrit, Euro standartlarını karşılamak için yapılan kurnazca bir yaklaşım gibi geldi bana. Tıpkı Stop&Start sistemi gibi. Stop&Start sistemli araçların emisyon değerleri testlerde düşük çıkıyor ama yüksek fiyatlı aküsü ile acaba sistem gerçekten ekonomi sağlıyor mu?
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redbul_540 1 yıl

Kutsal 102 Hp yok mu
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zolzauza 1 yıl
Dieselgate skandalından sonra güvenimi tekrar kazanamayacak olan firma.
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elektrontan 1 yıl
Dieselgate skandalından sonra çok gözümden düştü VW ama son çıkan 1.5 TSI motor ve sonradan bununla birlikte durumu toparladı. Performans kanadında eski 3.2 ve 3.6 VR6 motorlarını güncelleyip 400-450 bg gibi bir sonuç çıkartırsa tam olur.
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kerotobil 1 yıl
Emisyon düşürmek için artık Euro 7- Euro 8 motorlara doğru her motorda ufak bir elektrikli besleme olacak. Kaldı ki çok mantıklı zaten araç kendi yenilenebilir enerjisini üretip kullanıyor. Bu zamana kadar toyota hep abidik gubidik araçlarla ve abidik gubidik beygir güçleriyle karşımıza çıkardığından pek ülkemizde göremiyoruz. Örnek verirsek şu aurise 1,5 hybrid 140 beygir bir şeçenek getirsen fiyatıda makul yaparsan her sene en az 4-5 bin satar.
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neronidas 1 yıl en beğenilen
Emisyon testinde hibrit sistem tam yükte çalışır geçer not alır. Normal kullanımda ise vur mazotun gözüne.
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