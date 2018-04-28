Volkswagen, yeni 2.0 TDI dizel hibrit motorunu tanıttı

Volkswagen, EA288 Evo adını verdiği hafif hibrit teknolojili 4 silindir 2.0 litre TDI motorunu 2018 Viyana Motor Sempozyumunda görücüye çıkardı. Bilindik motorlar dışında dizel-elektrikli kombinasyonundan oluşan bu sistemde 12 voltluk küçük bir elektrikli motor ve lityum iyon batarya yer alıyor. Volkswagen tarafından yapılan açıklamaya göre bu motorda yakıt tüketimi aşağıya çekilirken kabin tarafına yansıyan konfor da aynı oranda artırıldı. Turboşarj sisteminin daha hızlı tepki verecek şekilde ayarlandığı motorda, daha da önemlisi emisyon değerleri eski nesle göre 10g/km civarında düşürüldüğü söyleniyor.
Performans yüzde 9 oranında artırılmış
Hafif hibrit sistemine sahip 2.0 litre TDI motorun güç çıkışlarında kesinti yapmayan Volkswagen, tam tersi bu değerleri yüzde 9 oranında artırdı. Birden fazla güç çıkışı bulunan motorda bu değerler 136 beygir ve 204 beygir arasında değişiyor. Tüm bunlara ek olarak, dizel partikül filtresinin de elden geçirildiği motorda sürtünme ve ısı kayıpları düşürülmüş. Volkswagen ayrıca daha hafif bir motorla karşı karşıya olduğumuzu söylüyor.
Volkswagen Grubu içerisinde bu yenilenmiş 2.0 litre TDI motoru ilk kullanacak üretici Audi olacak. Ancak çok yakın zamanda diğer markaların MQB platformu üzerinde yükselen araçları için de uyumlu hale getirilecek.
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Kutsal 102 Hp yok mu
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