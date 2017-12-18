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Volkswagen'den 400 beygirlik Arteon geliyor

Volkswagen sözcüsü Martin Hube, şirketin 400 beygir güç üretebilen bir Arteon prototipi üzerinde çalıştığını söyledi. İşte VW Arteon R modeliyle ilgili açığa çıkan detaylar.
1 yıl
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92
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Volkswagen Arteon modelinden performans odaklı bir sedan oluşturabileceğini düşündüyseniz yalnız değilsiniz. Yayınlanan yeni bir rapora göre Alman otomobil devi 400 beygir güç üretebilen bir canavar üzerinde çalışmalar başlamış durumda.
Ayrıca Bkz. "Bloodhound SSC dünya kara hız rekorunu kırmaya hazırlanıyor"
Yeni Polo GTI'ın lansmanında Car Throttle'a konuşan Volkswagen sözcüsü Martin Hube, şirketin Arteon R prototipi üzerinde çalışmalara başladığını söyledi. Rapora göre prototip, Volkswagen'in dört tekere 400 beygir güç gönderebilen 3.0 litrelik VR6 motorunun (muhtemelen ikiz) turbo şarjlı bir versiyonuna sahip.

Porsche Panamera'yı bile geçebilecek

Bu kombinasyonun son derece hoş olduğuna tamamen ikna olduğunu söyleyen Hube, "Haldex'in [4x4 çekiş sistemi] son versiyonu ile kombine ettik, sürücüleri arkadan kayma (oversteer) konusunda bir miktar kışkırtabilir. Gerçek anlamda çevik güçlü bir otomobil" dedi.
Ayrıca Hube'un yeni Arteon ile tüm Porsche Panamera'ları geçebilirsiniz şeklinde bir açıklaması da oldu. Muhtemelen kendisi Panamera'nın 330 beygir güç üretebilen 3.0 litrelik baz versiyonunu kastetmiştir diye düşünüyoruz.

https://www.carthrottle.com/post/vw-is-cooking-up-a-vr6-powered-arteon-r-with-over-400bhp-1/ Yorum Yaz
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zotacing 1 yıl en beğenilen
VW grubu, Porsche-Audi vs... hariç, tüm araçları tamamen düz yol ve drag amaçlı motor üreten bir firma.
İş piste girince pert oluyorlar, pisti geçtim, normal bir şehirler arası yollarda yol tutuş konusunda gayet vasatlar.
Mercedes-BMW'yi zaten saymıyorum, Volvo-Ford-Alfa-Citroen'in bazı modellerinin çok altında olan VAG grup araçları yani VW-Skoda-Seat, Porsche'dan önce, kendine rakip olarak başka markaları görmeli.
Kaldı ki unuttum hemen ekleme yapayım; daha Peugeot ve Renault'un bile altındalar sürüş dinamikleri konusunda bu 3 marka.
VW grubu, Porsche-Audi vs... hariç, tüm araçları tamamen düz yol ve drag amaçlı motor üreten bir firma.İş piste girince pert oluyorlar, pisti geçtim, nor...
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7 Yanıt Yanıtla +51
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yildiz 1 yıl
Önce yol tutuşunu düzeltsinlerde, sonra Porsche'nin adını ağzına alsınlar..

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FreudeAmFahren 1 yıl
Nasıl olsa kum gibi param var alayım da bir kenara koleksiyon olarak koyayım diye alınacak bir araç bile değil
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Suzuyâ 3 ay
Çöp.
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RX 480 3 ay
Vw iyice saçmalamaya başladı. Audi'nin bölgesine girmeyi birakmalı artık tamamen audi'yi baltalıyor. Şu an Audi'nin eski rekabetçiliği kalmadı kesinlikle. BMW ve Mercedes şu an premium sektörde aldı başını gitti. VW kendini premium sinifa konumlamaya çalışırken aslında Audi'yi premium sıniftan aşağiya itiyor.
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OkanTufek 4 ay
Vw in eski modellerinide bu güçlere zaten yazılımla çıkartıyorlar. örneğin tsi motorlar ciddi güç alıyor. ben eski aracıma EcuNation Trakya Lüleburgaz da yaptırdım ciddi değişti chiptuning işlemi vw lerde çok etkiliyor öneririm.
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BlackGhost12 6 ay
Önü ne kadar güzel olan arabanın arkası öyle çirkin ki. Bmwye bakıp hadi kopyalayalım demişler.
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spirituals 6 ay
Bu araçlar virajlarda fazlaca önden kayma eğilimi gösteriyorlar. Doğan Kabak bir inceleme yapmıştı. 4x4 versiyon olanını. Yol tutuş konusunda eksikleri vardı. Vag grubuna Porsche Audi gibi araçları dahil etmeyin dostlar. Aynı fabrikalarda üretilmiyor bunlar. Aynı mühendisler de çalışmıyor. Biri daha ucuz parçalarla iş yapıyor diğeri en pahalısı olanlar karbon frenler vs ile iş yapıyor. Bakınız golf GTI bile sorunlu bir araç. Aynı klasman S3 ile pistte karşılaşınca patlıyor.
Yol tutuşu konusunda hot edge araçlar içinde Kia pro cee'd i çok övdüler geçen istinye de. Doğan abi vs de vardı. Onun da eksiği motorun diğerlerine nazaran güçsüz olması.
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Venerable 1 yıl
Bir Seat Leon kullanıcısı olarak körü körüne VAG grubunu savunmanın amacını merak ediyorum. Diğer markalar için de geçerli bu durum. 2 litrelik motordan 280 hp güç almak başarı değildir. Peugeot RCZ R'a bakarsanız adamlar 1.6 motordan 270 hp güç üretebiliyorlar. Başarı budur. 2017 model A45 AMG 2.0 motorla 381 hp güç üretiyor. Volkswagen bu konularda yenilikçi bir adım atamadı. Eğer 400 hp Arteon üretip bu sınıfın pazarına giriyorsa 3.0 motoruda dikkate alırsak bu araç kafadan 600-700 bandında olur. Bu fiyata da piyasada tutunacağını pek sanmıyorum.
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nacker 1 yıl
400 beygir üretip arabaya koymak büyük bir başarı gibi lanse etmişler. Algı operasyonları

Volvo geçen sene 4 silindir 2 litre motordan 367 beygir çıkarıp 4 çeker s60'a koydu. 0-100'ü 4.7 saniye.
AWD S90'ana da elektrikli hybrid koydular. Toplamda 407 beygir-640 nm tork veriyor. Hybrid olduğu için tüketimi de makul seviyelerde.
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Erwin-Rommel 1 yıl
Sık araba ama sadece o kadar gerisi traş
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haberelectro 1 yıl
Bos is. Milletin bekledigi en son sey 400 hp lik volkswagen.
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Enki 1 yıl
Giulia ya sağlam bir rakip daha geliyor anlaşılan.
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Kragen 1 yıl Enki
Giulia ne zaman rakip oldu
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Gorod 1 yıl Enki
Enki
Giulia ya sağlam bir rakip daha geliyor anlaşılan.

Sağlam, Giula bunu osuruğuyla döver.
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