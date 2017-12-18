Volkswagen'den 400 beygirlik Arteon geliyor

Volkswagen Arteon modelinden performans odaklı bir sedan oluşturabileceğini düşündüyseniz yalnız değilsiniz. Yayınlanan yeni bir rapora göre Alman otomobil devi 400 beygir güç üretebilen bir canavar üzerinde çalışmalar başlamış durumda.

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Yeni Polo GTI'ın lansmanında Car Throttle'a konuşan Volkswagen sözcüsü Martin Hube, şirketin Arteon R prototipi üzerinde çalışmalara başladığını söyledi. Rapora göre prototip, Volkswagen'in dört tekere 400 beygir güç gönderebilen 3.0 litrelik VR6 motorunun (muhtemelen ikiz) turbo şarjlı bir versiyonuna sahip.

Porsche Panamera'yı bile geçebilecek

Bu kombinasyonun son derece hoş olduğuna tamamen ikna olduğunu söyleyen Hube, "Haldex'in [4x4 çekiş sistemi] son versiyonu ile kombine ettik, sürücüleri arkadan kayma (oversteer) konusunda bir miktar kışkırtabilir. Gerçek anlamda çevik güçlü bir otomobil" dedi.

Ayrıca Hube'un yeni Arteon ile tüm Porsche Panamera'ları geçebilirsiniz şeklinde bir açıklaması da oldu. Muhtemelen kendisi Panamera'nın 330 beygir güç üretebilen 3.0 litrelik baz versiyonunu kastetmiştir diye düşünüyoruz.

https://www.carthrottle.com/post/vw-is-cooking-up-a-vr6-powered-arteon-r-with-over-400bhp-1/