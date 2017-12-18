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Bloodhound SSC dünya kara hız rekorunu kırmaya hazırlanıyor

Bloodhound SSC geçtiğimiz yıl halka açık ilk denemesinde 337 km/s hıza ulaşmayı başarmıştı. Süpersonik otomobilin arkasındaki ekip Güney Afrika çöllerinde 500mph (804 km/s) testlerine başlıyor.
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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1.609 km/s hıza (1.000 mph) ulaşmak üzere tasarlanan Bloodhound Supersonic Car, önümüzdeki yılın Ekim ayında Güney Afrika'daki kuru göl yatağında test edilecek. Bloodhound SSC'nin 500mph (804 km/s) hıza ulaşmasını hedefleyen testler otomobilin arkasındaki ekiple Kuzey Burun'daki Hakskeenpan'da yapılacak.
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Eski Royal Air Force (RAF) pilotu Andy Green'in kullandığı Bloodhound, Ekim ayında Newquay'daki Cornwall Havaalanı'nda 210mph (337 km/s) hıza çıkmayı başarmıştı. Savaş jeti, Formula 1 arabası ve bir uzay aracının kombinasyonu olan otomobilde Eurofighter Typhoon uçağından alınmış bir EJ200 jet motoru var.
Yeni denemelerde süpersonik otomobille 400 ila 500mph (640 ila 804 km/s) arasındaki hızlara çıkılarak aracın aerodinamiği ve performansı test edilecek. Bristol merkezli ekip, test sırasında Bloodhound'a yerleştirilen 500'den fazla sensörün yüzlerce gigabaytlık veri toplayacağını söyledi. Bloodhound SSC, 2020'de Güney Afrika'da dünya kara hız rekorunu kırmaya çalışacak.

http://www.bloodhoundssc.com/news/bloodhound-targets-500mph-south-africa-2018 Yorum Yaz
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OverClocK1ng 1 yıl en beğenilen
"Bloodhound SSC geçtiğimiz yıl halka açık ilk denemesinde 337 km/s hıza ulaşmayı başarmıştı."
Emin misin? Normal arabalar bile onu kolayca yapıyorlar. Mil olmasın..
"Bloodhound SSC geçtiğimiz yıl halka açık ilk denemesinde 337 km/s hıza ulaşmayı başarmıştı."Emin misin? Normal arabalar bile onu kolayca yapıyorlar. Mil ol...
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BOLDVIPER 1 yıl
Ulan arkadaş nasıl bir tekerlek yapmışlar 800kmh çıkacak kadar dayanıklı vay mühendisine...
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Kaygerya 1 yıl
havaalaninda 337 kmh iyi bir surat. pist bitmistir. burda sinirlayici olan hiz degil pist uzunlugi. yavaslamasi gereken mesafeyi de katarsak pistin yarisinda 337 kmh cok iyi. ucaklar bile anca bu hizda havalaniyor belki daha yavas
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OverClocK1ng 1 yıl
G yi çok seviyorum. 2 G de çok zevk alıyorum ama keşke 5 G falan olsa diyorum o derece.
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kayhanpulurbey 1 yıl
337 km/h ???
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OverClocK1ng 1 yıl en beğenilen
"Bloodhound SSC geçtiğimiz yıl halka açık ilk denemesinde 337 km/s hıza ulaşmayı başarmıştı."
Emin misin? Normal arabalar bile onu kolayca yapıyorlar. Mil olmasın..
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ÖzdalDoğru 1 yıl
Bu hız manyaklığına anlam verebilmiş değilim. Ayrıca motor sporlarına. Çevreyi kirletmekten başka bir işe yaradığı yok.
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El Gato Negro 1 yıl ÖzdalDoğru
ÖzdalDoğru

Bu hız manyaklığına anlam verebilmiş değilim. Ayrıca motor sporlarına. Çevreyi kirletmekten başka bir işe yaradığı yok.

O hız denemelerinin ileride günlük kullanımda sunulacak bazı şeyleri doğurmayacağınızı nereden biliyorsunuz? İlerleme, inovasyon, yenilik kelimeleri size birşey ifade ediyor mu?
Ayrıca motor sporları dünyayı kirletiyorsa onlara gelmeden kullandığınız dizel araçlara bir göz atın.
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V4LKyR 1 yıl
EJ200 iyidir.
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