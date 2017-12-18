Bloodhound SSC dünya kara hız rekorunu kırmaya hazırlanıyor

1.609 km/s hıza (1.000 mph) ulaşmak üzere tasarlanan Bloodhound Supersonic Car, önümüzdeki yılın Ekim ayında Güney Afrika'daki kuru göl yatağında test edilecek. Bloodhound SSC'nin 500mph (804 km/s) hıza ulaşmasını hedefleyen testler otomobilin arkasındaki ekiple Kuzey Burun'daki Hakskeenpan'da yapılacak.

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Eski Royal Air Force (RAF) pilotu Andy Green'in kullandığı Bloodhound, Ekim ayında Newquay'daki Cornwall Havaalanı'nda 210mph (337 km/s) hıza çıkmayı başarmıştı. Savaş jeti, Formula 1 arabası ve bir uzay aracının kombinasyonu olan otomobilde Eurofighter Typhoon uçağından alınmış bir EJ200 jet motoru var.

Yeni denemelerde süpersonik otomobille 400 ila 500mph (640 ila 804 km/s) arasındaki hızlara çıkılarak aracın aerodinamiği ve performansı test edilecek. Bristol merkezli ekip, test sırasında Bloodhound'a yerleştirilen 500'den fazla sensörün yüzlerce gigabaytlık veri toplayacağını söyledi. Bloodhound SSC, 2020'de Güney Afrika'da dünya kara hız rekorunu kırmaya çalışacak.

http://www.bloodhoundssc.com/news/bloodhound-targets-500mph-south-africa-2018