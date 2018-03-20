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Volkswagen'e göre Golf 1.5 TSI ACT Bluemotion, yakıt verimliliğinde dizelle yarışıyor

Alman üretici, 130 beygirlik yeni Golf 1.5 TSI ACT Bluemotion'ın "Aktif Silindir Yönetimi" ve "micro-hybrid" sistemleri sayesinde dizel motorlarla aynı yakıt verimliliğine sahip olduğunu iddia ediyor.
1 yıl
14b
1
65
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volkswagen'e göre Golf 1.5 TSI ACT Bluemotion, yakıt verimliliğinde dizelle yarışıyor
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Volkswagen, yeni Golf serisinde 1.5 TSI ACT Bluemotion adında yeni bir benzinli motora giriş yaptı. Şirketin iddiasına göre bu motor, dizel motorların seviyesinde bir yakıt verimliliğine sahip. Üstelik benzinli motorların daha uygun fiyatıyla birlikte.

Gerektiğinde 2 silindiri durduruyor

Yeni Volkswagen Golf 1.5 TSI ACT Bluemotion, 130 beygirlik 4 silindirli 1.5 litre TSI motordan güç alıyor. “Aktif Silindir Yönetim” (ACT) sistemine sahip bu ünite, daha iyi yakıt ekonomisi sunabilmek adına gerektiğinde dört silindirden iki tanesini durdurabiliyor. Ancak, bu fonksiyon yalnızca 1400 ile 4000 devir arasında ve 130km/s hızın altında çalışabiliyor. Araç bu moda geçtiğinde, bilgi-eğlence ekranından “2 silindir modu” bildirimiyle sürücüyü bilgilendiriyor.

Micro-hybrid sistemi bulunuyor 

Bu ünite 7 ileri DSG şanzımanla tercih edildiğinde “micro-hybrid” adı verilen bir sisteme sahip olarak geliyor. Bu sistem ile birlikte, yokuş aşağı giderken ve benzeri durumlarda sürücünün gaz pedalından ayağını çekmesi ile debriyaj devre dışı bırakılıyor ve motor otomatik olarak duruyor.

Motorun kapalı olduğu zamanlarda 12 voltluk elektrik sistemi ve küçük bir lityum iyon batarya araç içindeki sistemlere enerji sağlıyor. Volkswagen bu sistem sayesinde yakıt tüketiminde 0.4lt/100km gibi bir tasarruf yaşandığını iddia ediyor.

Yeni Volkswagen Golf 1.5 Tsı ACT Bluemotion Avrupa’da hatchback ve station wagon versiyonlarıyla satışa sunuluyor. Şirket, çok güvendiği bu üniteyi ve daha düşük güçteki türevlerini diğer pazarlarda ve pek çok modelinde seçenek olarak sunacak.



https://www.volkswagen-media-services.com/en/detailpage/-/detail/Fuel-efficient-micro-hybrid-for-the-Golf-New-130-PS-petrol-engine-is-as-efficient-as-a-diesel/view/6407461/7a5bbec13158edd433c6630f5ac445da?p_p_auth=XzezIVX3 Yorum Yaz
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TahtalıKöyünMarangozu 1 yıl en beğenilen
Forumdakiler normal tsi motor ile zaten dizelden daha az yakıyorlar bununla ekstra yakıt üreteceklerdir.
Yanıtla +109
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sdelta 1 yıl
Volkswagen en çevreci motorunda kendinde olduğunu iddia ediyordu.
1 Yanıt Yanıtla +65
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hareketliperde 1 yıl
yav he he. gelsin de İstanbul trafiğinde test edelim neler çıkacak ortaya görelim
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stasi 10 ay
Şu bir gerçek, yokuş aşağı 0-100 veya son hız değerini buraya yazanlar gibi; uzun yolda 100’ ü geçmeyip veya yarı mesafeyi yokuş aşağı gidip, tsi 4-5 lt yakıyor diyenler çok. Ve uzun yolda tsi üniteli araçları, kamyonların bile solladığına çok şahit olmuşumdur. Bu mudur teknoloji?
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Sebnem Ferah 1 yıl
Şirketin iddiasına göre bu motor, dizel motorların seviyesinde bir yakıt verimliliğine sahip.

Motor aynı (TSI)motor değil mi? Ek teknolojiler ile yakıt tüketimini düşürmeyi amaçlamışlar, aynı teknolojiler dizel motor ile kullanılırsa dizel yine "verimlilik" konusunda öne geçecek bu mantıkla.
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Tensi 1 yıl
Benimki 100 Km de 2 Lt su yakiyor. Modeli "pisiklet" Sehir ici trafikte hizi ayni zaten 4 tekerlekli ve motorlularla. :D
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C4_1400 1 yıl
Kullanana kadar bana da mümkün gelmiyordu.
1,2 TSİ octavia kullandım. Şehir dışı hiç kasmadan 5,1 litre yaktı.
Yani biraz az bassam 5 litrenin altına inerdi.
Hyundai Accent Blue DCT dizel aracım var. Aynı şartlarda 5,7 litre yakıyor.
Evet bir benzinli aracın dizelden az yaktığına şahit oldum. Çok şaşırdım.
Önceden atıp tutardım o kadar az yakamaz derdim. Ama gerçek bu arkadaşlar.
1 Yanıt Yanıtla +6
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gkon 1 yıl C4_1400
Orijinalden alıntı: C4_1400
Kullanana kadar bana da mümkün gelmiyordu.
1,2 TSİ octavia kullandım. Şehir dışı hiç kasmadan 5,1 litre yaktı.
Yani biraz az bassam 5 litrenin altına inerdi.
Hyundai Accent Blue DCT dizel aracım var. Aynı şartlarda 5,7 litre yakıyor.
Evet bir benzinli aracın dizelden az yaktığına şahit oldum. Çok şaşırdım.
Önceden atıp tutardım o kadar az yakamaz derdim. Ama gerçek bu arkadaşlar.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Buyrun az basılmış hali. 2016 Octavia 1.2 TSI.

Tamam basmadan gittim ama millet inanmıyor arkadaş. :)
Yanıtla +2
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mithrandir24 1 yıl
Sırf TSI a b*k atacam diye sıraya girmiş yine birileri. Yahu kullanmadan ne atıp tutuyorsunuz? Bu TSI denen zıkkım az yakıyor işte az yakıyor. Tamam VW hırsız, tamam VW dolandırıcı, tamam VW üçkağıtçının kralı hepsine eyvallah hepsinin altına imzamı atarım ama beyler TSI az yakıyor.
1.4 TSI ACT 150 hp benim aracım Bursa'da full şehir içi 7 lt yakıyorum daha ne olsun...
1 Yanıt Yanıtla +3
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mathematician_01 1 yıl mithrandir24
mithrandir24
Sırf TSI a b*k atacam diye sıraya girmiş yine birileri. Yahu kullanmadan ne atıp tutuyorsunuz? Bu TSI denen zıkkım az yakıyor işte az yakıyor. Tamam VW hırsız, tamam VW dolandırıcı, tamam VW üçkağıtçının kralı hepsine eyvallah hepsinin altına imzamı atarım ama beyler TSI az yakıyor.
1.4 TSI ACT 150 hp benim aracım Bursa'da full şehir içi 7 lt yakıyorum daha ne olsun...

Aaaa... lütfen ama... çok ayıp... forumdaki arkadaşlarımızdan daha mı iyi bileceksiniz... şehir içi 10 litre şehir dışı 7 litreden aşağı yakamaz, mümkün değil... siz kesin parmaklarınızın ucu ile gaza basıp rüzgardan da yardım alarak trafikte ilerliyorsunuz...

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SayınOzi 1 yıl
Yaptığı hile ile milyonlarca insanı zehirlemiş ve vergi kaçırmış daha sonrasında da büyük bir ceza yemiş bir firmanın çıkıpta "yeni geliştirdiğimiz benzinli motor neredeyse dizel kadar yakıyor" demesi de çok ironik olmuş.
Gerçi forumdaki VAG fanatikleri zaten TSI ise dizellerden az yakıyordu ya neyse.
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wickedfb 1 yıl
O değil de şu sıfır km dsg alıp daha 700km de şanzıman dağıtıp sıfır arabaya serviste binlerce lira şanzıman parası ödeyen vosvogen sevicilerinin hepsi burada mı bir bakayım? Hımm evet arkalarda boşluklar görüyorum alalım sizleri de böyle buyurun..
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wickedfb 1 yıl
Bunlar hep amarıganın oyunnarı..
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Zerathull 1 yıl
Motorun ünvanları bir paragraf olacak yakında tsi act bluemotion

Ama tüketim konusunda gerçekten iyiler. Ama yaptıkları emisyon hilesi yüzünden bir daha asla vw grubu araç alacağımı düşünmüyorum.
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Kami Kaze 1 yıl
%10 daha az yağ tüketimi.
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