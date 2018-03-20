Volkswagen'e göre Golf 1.5 TSI ACT Bluemotion, yakıt verimliliğinde dizelle yarışıyor

Gerektiğinde 2 silindiri durduruyor
Yeni Volkswagen Golf 1.5 TSI ACT Bluemotion, 130 beygirlik 4 silindirli 1.5 litre TSI motordan güç alıyor. “Aktif Silindir Yönetim” (ACT) sistemine sahip bu ünite, daha iyi yakıt ekonomisi sunabilmek adına gerektiğinde dört silindirden iki tanesini durdurabiliyor. Ancak, bu fonksiyon yalnızca 1400 ile 4000 devir arasında ve 130km/s hızın altında çalışabiliyor. Araç bu moda geçtiğinde, bilgi-eğlence ekranından “2 silindir modu” bildirimiyle sürücüyü bilgilendiriyor.
Micro-hybrid sistemi bulunuyor
Bu ünite 7 ileri DSG şanzımanla tercih edildiğinde “micro-hybrid” adı verilen bir sisteme sahip olarak geliyor. Bu sistem ile birlikte, yokuş aşağı giderken ve benzeri durumlarda sürücünün gaz pedalından ayağını çekmesi ile debriyaj devre dışı bırakılıyor ve motor otomatik olarak duruyor.
Motorun kapalı olduğu zamanlarda 12 voltluk elektrik sistemi ve küçük bir lityum iyon batarya araç içindeki sistemlere enerji sağlıyor. Volkswagen bu sistem sayesinde yakıt tüketiminde 0.4lt/100km gibi bir tasarruf yaşandığını iddia ediyor.
Yeni Volkswagen Golf 1.5 Tsı ACT Bluemotion Avrupa’da hatchback ve station wagon versiyonlarıyla satışa sunuluyor. Şirket, çok güvendiği bu üniteyi ve daha düşük güçteki türevlerini diğer pazarlarda ve pek çok modelinde seçenek olarak sunacak.
https://www.volkswagen-media-services.com/en/detailpage/-/detail/Fuel-efficient-micro-hybrid-for-the-Golf-New-130-PS-petrol-engine-is-as-efficient-as-a-diesel/view/6407461/7a5bbec13158edd433c6630f5ac445da?p_p_auth=XzezIVX3 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Motor aynı (TSI)motor değil mi? Ek teknolojiler ile yakıt tüketimini düşürmeyi amaçlamışlar, aynı teknolojiler dizel motor ile kullanılırsa dizel yine "verimlilik" konusunda öne geçecek bu mantıkla.
1,2 TSİ octavia kullandım. Şehir dışı hiç kasmadan 5,1 litre yaktı.
Yani biraz az bassam 5 litrenin altına inerdi.
Hyundai Accent Blue DCT dizel aracım var. Aynı şartlarda 5,7 litre yakıyor.
Evet bir benzinli aracın dizelden az yaktığına şahit oldum. Çok şaşırdım.
Önceden atıp tutardım o kadar az yakamaz derdim. Ama gerçek bu arkadaşlar.
Buyrun az basılmış hali. 2016 Octavia 1.2 TSI.
Tamam basmadan gittim ama millet inanmıyor arkadaş. :)
1.4 TSI ACT 150 hp benim aracım Bursa'da full şehir içi 7 lt yakıyorum daha ne olsun...
Aaaa... lütfen ama... çok ayıp... forumdaki arkadaşlarımızdan daha mı iyi bileceksiniz... şehir içi 10 litre şehir dışı 7 litreden aşağı yakamaz, mümkün değil... siz kesin parmaklarınızın ucu ile gaza basıp rüzgardan da yardım alarak trafikte ilerliyorsunuz...
Gerçi forumdaki VAG fanatikleri zaten TSI ise dizellerden az yakıyordu ya neyse.
Ama tüketim konusunda gerçekten iyiler. Ama yaptıkları emisyon hilesi yüzünden bir daha asla vw grubu araç alacağımı düşünmüyorum.
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