Volkswagen'e göre Golf 1.5 TSI ACT Bluemotion, yakıt verimliliğinde dizelle yarışıyor

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Volkswagen, yeni Golf serisinde 1.5 TSI ACT Bluemotion adında yeni bir benzinli motora giriş yaptı. Şirketin iddiasına göre bu motor, dizel motorların seviyesinde bir yakıt verimliliğine sahip. Üstelik benzinli motorların daha uygun fiyatıyla birlikte.

Gerektiğinde 2 silindiri durduruyor

Yeni Volkswagen Golf 1.5 TSI ACT Bluemotion, 130 beygirlik 4 silindirli 1.5 litre TSI motordan güç alıyor. “Aktif Silindir Yönetim” (ACT) sistemine sahip bu ünite, daha iyi yakıt ekonomisi sunabilmek adına gerektiğinde dört silindirden iki tanesini durdurabiliyor. Ancak, bu fonksiyon yalnızca 1400 ile 4000 devir arasında ve 130km/s hızın altında çalışabiliyor. Araç bu moda geçtiğinde, bilgi-eğlence ekranından “2 silindir modu” bildirimiyle sürücüyü bilgilendiriyor.

Micro-hybrid sistemi bulunuyor

Bu ünite 7 ileri DSG şanzımanla tercih edildiğinde “micro-hybrid” adı verilen bir sisteme sahip olarak geliyor. Bu sistem ile birlikte, yokuş aşağı giderken ve benzeri durumlarda sürücünün gaz pedalından ayağını çekmesi ile debriyaj devre dışı bırakılıyor ve motor otomatik olarak duruyor.

Motorun kapalı olduğu zamanlarda 12 voltluk elektrik sistemi ve küçük bir lityum iyon batarya araç içindeki sistemlere enerji sağlıyor. Volkswagen bu sistem sayesinde yakıt tüketiminde 0.4lt/100km gibi bir tasarruf yaşandığını iddia ediyor.

Yeni Volkswagen Golf 1.5 Tsı ACT Bluemotion Avrupa’da hatchback ve station wagon versiyonlarıyla satışa sunuluyor. Şirket, çok güvendiği bu üniteyi ve daha düşük güçteki türevlerini diğer pazarlarda ve pek çok modelinde seçenek olarak sunacak.





https://www.volkswagen-media-services.com/en/detailpage/-/detail/Fuel-efficient-micro-hybrid-for-the-Golf-New-130-PS-petrol-engine-is-as-efficient-as-a-diesel/view/6407461/7a5bbec13158edd433c6630f5ac445da?p_p_auth=XzezIVX3