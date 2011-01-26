Volkswagen'ın ateşli konsepti XL1: 100 Km'de 0.9 litre yakıt tüketimi!

Elektrikli otomobiller hazırlayan Tesla firmasının tepe yöneticisi Elon Musk, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile 2030 yılında satılan tüm otomobillerin elektrikli olacağını ifade etmişti. Açıkçası endüstrisinin geleceği olarak nitelendirilen elektrikli otomobiller için pek çok firma yoğun bir çalışma içerisinde. İşte o firmalardan birisi olan Volkswagen, Almanya dışındaki en büyük araştırma-geliştirme merkezi olan Silikon Vadisi'ndeki Elektronik Araştırma Laboratuvarı'nda, "İnsalara Teknoloji" sloganıyla, firmanın geleceğinde önemli rol oynaması beklenen yeni nesil teknolojiler üzerinde çalışıyor. Sürücü bilgi ve yardım sistemleri, İnsan-Makine arayüzü, bağlantılı araçlar (kablosuz bilgi-eğlence, yapay zeka ve dağıtık bilgi-işlem), test konseptleri ve elektrikli otomobillere zemin oluşturacak çeşitli platformlar ile yenilikçi pil teknolojiler, bu laboratuvarda geliştiriliyor. Elektrikli otomobiller sektörün geleceği olarak nitelendirilmekle birlikte, endüstrinin geçiş döneminde olduğu ve bu noktada hibrit motor teknolojisine sahip araçların büyük önem taşıdığı sektör uzmanları tarafından zaman zaman dile getiriliyor.

Hemen her fırsatta elektrikli otomobillere büyük önem verdiğini dile getiren ve hazırlıkları devam eden modelleri hakkında çeşitlik açıklamalar yapan Volkswagen, Katar Motor Fuarı'nda, Formula XL1 adını verdiği konsept aracını gösterdi. Tasarımıyla bilim-kurgu filmlerinden çıkmış izlenimi veren ancak buna rağmen mevcut haliyle bile hacimli üretime çok uzak olmadığı ifade edilen araç, sahip olduğu yenilikçi teknolojilerle heyecan yaratmayı başarıyor. Volkswagen tarfından "teknolojinin senfonoisi ve verimli mühendislik" sloganlarıyla tanımlanan XL1, firmanın "1 litre" yaklaşımı için en iyi örnek olarak gösteriliyor. Zira teknolojinin yüksek verimlilik ile harmanlandığı bu otomobil, 100 kilometre'de ortalama 0.9 litre yakıt tüketiyor ve CO2 emisyonu kilometrede sadece 24 gram. Peki Volkswagen Formula XL1, bahsi geçen rekor değerleri nasıl sağlıyor? Hibrit tasarıma sahip olan XL1, 47 hp (35 kW / 48 PS) güç üreten 800cc hacminde çift silindirli TDI motora ve lityum-iyon pil ile çalışan 27 hp (20 kW / 27 PS) gücünde elektrik motoruna sahip. Çift kavramalı 7 ileri aktarma sistemiyle donatılan otomobilin ağırlığı ise 795 kilogram. Açıklanan teknik özellik bilgilerine göre 0-100 Km hızlanmasını 11.9 saniyede gerçekleştiren otomobilin en yüksek hızı ise 160 Km'de elektronik olarak sınırlandırılmış. Bu otomobil için en çok merak edilen detay, sadece elektrik motoru ile ne kadar gidebildiği? Volkswagen tarafından açıklanan verilere göre Formula XL1, sadece elektrik motoru ile tam şarjda 35 Km (21.7 mil) gidebiliyor.

Aerodinamik tasarım özellikleriyle de dikkat çeken otomobil, LED teknolojisinin kullanıldığı farları, yukarı doğru açılan kapıları ve karbon fiber ile güçlendirilmiş polimer kullanılan gövde paneli gibi detaylarla birlikte hem dayanıklı hem de hafif olabilmesi için karbon fiber monokok şasi üzerine inşa edilmiş. Aracın içerisine girdiğimizde ise herşeyin konvensiyonel formda yani üretime hazır bir yapıda olduğunu görüyoruz. Çift kişlik düzenleme için Volkswagen'in daha önceki konsepti L1'deki iç tasarım anlayışından izler taşıyan XL1'in bagaj kapasitesi ise 100 litre olarak belirtiliyor. Formula XL1 teknik olarak konsept bir araç olsa da Volkswagen'in "1 litre" stratejisi için büyük önem taşıdığı ve firmanın yakın gelecekte bu stratejinin somut örneklerini üretimi alarak satışa sunmayı planladığı ifade ediliyor.