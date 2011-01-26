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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Volkswagen'ın ateşli konsepti XL1: 100 Km'de 0.9 litre yakıt tüketimi!

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
37,9b
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Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Elektrikli otomobiller hazırlayan Tesla firmasının tepe yöneticisi Elon Musk, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile 2030 yılında satılan tüm otomobillerin elektrikli olacağını ifade etmişti. Açıkçası endüstrisinin geleceği olarak nitelendirilen elektrikli otomobiller için pek çok firma yoğun bir çalışma içerisinde. İşte o firmalardan birisi olan Volkswagen, Almanya dışındaki en büyük araştırma-geliştirme merkezi olan Silikon Vadisi'ndeki Elektronik Araştırma Laboratuvarı'nda, "İnsalara Teknoloji" sloganıyla, firmanın geleceğinde önemli rol oynaması beklenen yeni nesil teknolojiler üzerinde çalışıyor. Sürücü bilgi ve yardım sistemleri, İnsan-Makine arayüzü, bağlantılı araçlar (kablosuz bilgi-eğlence, yapay zeka ve dağıtık bilgi-işlem), test konseptleri ve elektrikli otomobillere zemin oluşturacak çeşitli platformlar ile yenilikçi pil teknolojiler, bu laboratuvarda geliştiriliyor. Elektrikli otomobiller sektörün geleceği olarak nitelendirilmekle birlikte, endüstrinin geçiş döneminde olduğu ve bu noktada hibrit motor teknolojisine sahip araçların büyük önem taşıdığı sektör uzmanları tarafından zaman zaman dile getiriliyor.

Volkswagen'ın ateşli konsepti XL1: 100 Km'de 0.9 litre yakıt tüketimi!
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Hemen her fırsatta elektrikli otomobillere büyük önem verdiğini dile getiren ve hazırlıkları devam eden modelleri hakkında çeşitlik açıklamalar yapan Volkswagen, Katar Motor Fuarı'nda, Formula XL1 adını verdiği konsept aracını gösterdi. Tasarımıyla bilim-kurgu filmlerinden çıkmış izlenimi veren ancak buna rağmen mevcut haliyle bile hacimli üretime çok uzak olmadığı ifade edilen araç, sahip olduğu yenilikçi teknolojilerle heyecan yaratmayı başarıyor. Volkswagen tarfından "teknolojinin senfonoisi ve verimli mühendislik" sloganlarıyla tanımlanan XL1, firmanın "1 litre" yaklaşımı için en iyi örnek olarak gösteriliyor. Zira teknolojinin yüksek verimlilik ile harmanlandığı bu otomobil, 100 kilometre'de ortalama 0.9 litre yakıt tüketiyor ve CO2 emisyonu kilometrede sadece 24 gram. Peki Volkswagen Formula XL1, bahsi geçen rekor değerleri nasıl sağlıyor? Hibrit tasarıma sahip olan XL1, 47 hp (35 kW / 48 PS) güç üreten 800cc hacminde çift silindirli TDI motora ve lityum-iyon pil ile çalışan 27 hp (20 kW / 27 PS) gücünde elektrik motoruna sahip. Çift kavramalı 7 ileri aktarma sistemiyle donatılan otomobilin ağırlığı ise 795 kilogram. Açıklanan teknik özellik bilgilerine göre 0-100 Km hızlanmasını 11.9 saniyede gerçekleştiren otomobilin en yüksek hızı ise 160 Km'de elektronik olarak sınırlandırılmış. Bu otomobil için en çok merak edilen detay, sadece elektrik motoru ile ne kadar gidebildiği? Volkswagen tarafından açıklanan verilere göre Formula XL1, sadece elektrik motoru ile tam şarjda 35 Km (21.7 mil) gidebiliyor.

Volkswagen'ın ateşli konsepti XL1: 100 Km'de 0.9 litre yakıt tüketimi!
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Aerodinamik tasarım özellikleriyle de dikkat çeken otomobil, LED teknolojisinin kullanıldığı farları, yukarı doğru açılan kapıları ve karbon fiber ile güçlendirilmiş polimer kullanılan gövde paneli gibi detaylarla birlikte hem dayanıklı hem de hafif olabilmesi için karbon fiber monokok şasi üzerine inşa edilmiş. Aracın içerisine girdiğimizde ise herşeyin konvensiyonel formda yani üretime hazır bir yapıda olduğunu görüyoruz. Çift kişlik düzenleme için Volkswagen'in daha önceki konsepti L1'deki iç tasarım anlayışından izler taşıyan XL1'in bagaj kapasitesi ise 100 litre olarak belirtiliyor. Formula XL1 teknik olarak konsept bir araç olsa da Volkswagen'in "1 litre" stratejisi için büyük önem taşıdığı ve firmanın yakın gelecekte bu stratejinin somut örneklerini üretimi alarak satışa sunmayı planladığı ifade ediliyor.


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BuYaZ 7 yıl
bmw i8 for ever
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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emryrgc 7 yıl
Ugrasmasinlar su elektrikli araba icin arkadas hic sevmiyorum. 2030 yilinda motor sesi olmayan bir araba mi kullanicaz [>:]
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DH Misafiri 7 yıl
Mercedes f 800 alırım daha iyi hem yakısıklı zarif hemde sadece su buharı veriyor dısarı
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DH Misafiri 8 yıl
çok tipsiz bi araba yapmışlar gerçekten.arka lastik bu durumda değiştirilmez.heralde bisikletlerde olduğu gibi bunu dolma lastik yapmışlardır :_))))))))))
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hard_hacker 8 yıl
On kısım güzel arka kısma gelince alkolü fazla kaçırmışlar belli
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eeevrim 8 yıl
soda23
Concrete Jungle 2040da 100km de 2 litre benzin üreten arabalar gelecek demek ki!
Türkiyede benzin 15lira olur yine bizim için değişen birsey olmaz

yılsa 1 lira benzine zam politakası olduğunu düşünüyorum :D 2023 e kalmadan 15 i lirayı görürüz :D...
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pEgaTR 8 yıl
Merhaba
Adamlar en azından düşünmüşler , tasarlamışlar , hayata geçirirler yada geçiremezler ki geçeceğinden pek şüphem yok ..
Ya biz ? sallamaya , saçmalamaya devam , ülke ve millet olarak 3.sınıfız hakkaten , balta girmemiş beyinler fink atıyor ortada .. Neden ? konuşmak özgürlük hakkı diyemi ? Bence bukadarda özgür olmamalı insanlar , en azından akıl yaşları belli bir seviyeye gelene kadar ...
Araca gelince kişisel fikrim hoş olmuş , ben beğendim ...
Saygılar...
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HondAta 8 yıl

pEgaTR

Merhaba

Adamlar en azından düşünmüşler , tasarlamışlar , hayata geçirirler yada geçiremezler ki geçeceğinden pek şüphem yok ..

Ya biz ? sallamaya , saçmalamaya devam , ülke ve millet olarak 3.sınıfız hakkaten , balta girmemiş beyinler fink atıyor ortada .. Neden ? konuşmak özgürlük hakkı diyemi ? Bence bukadarda özgür olmamalı insanlar , en azından akıl yaşları belli bir seviyeye gelene kadar ...

Araca gelince kişisel fikrim hoş olmuş , ben beğendim ...

Saygılar...


buraya 3 yıl once cıvıc hybrıd geldı sehır ıcı 5 lt sehırler arası 4 lt yakıyordu ve fıyatı 50.000 tl cıvarıydı dogru duzgun kımse donup bakmadı bıle yuzune sımdı herkes dıyorkı elektrıklı arac gelsın merakla beklıyoruz honda bu teknolojıyı yıllar once zaten gelıstırdı halende uzerınde cok calısılıyor ama sankı vw daha pıyasaya surmedıgı bır arac ıcın heyecanlanılıyor.uzgunum ama hybrıd teknolojısı geldıgınde almanlar bıtecek japonlar basa gececek
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baran799 8 yıl
ağa bu overclock oluyormu :D
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lj94 8 yıl
vw nin tasarımı kötü diyorsanız şu markaların hepsi volkswagen grubuna aittir;
1-bentley motors
2-audi
3-seat
4-lamborghini
5-bugatti
bu adamlar orta seviye araçları pazarlamak için vw markasını kullanıyorlar.eger paranız varsa aynı paraya daha iyisini alın :)
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tanreall 8 yıl

lj94

vw nin tasarımı kötü diyorsanız şu markaların hepsi volkswagen grubuna aittir;



1-bentley motors

2-audi

3-seat

4-lamborghini

5-bugatti



bu adamlar orta seviye araçları pazarlamak için vw markasını kullanıyorlar.eger paranız varsa aynı paraya daha iyisini alın :)


bunlar da tasarım mı ya bmw yok mu bmw
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flyingelephant 8 yıl

lj94

vw nin tasarımı kötü diyorsanız şu markaların hepsi volkswagen grubuna aittir;



1-bentley motors

2-audi

3-seat

4-lamborghini

5-bugatti



bu adamlar orta seviye araçları pazarlamak için vw markasını kullanıyorlar.eger paranız varsa aynı paraya daha iyisini alın :)



siz şimdi seat ta çalışan mühendis ve tasarımcılarla lamborghini de çalışanların aynı insanlar olduğunu da düşünüyosunuzdur?
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Darkchild 8 yıl
Gelceğin arabası olması arabaları bu kadar kötü yapıcak demekki...
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Havenless 8 yıl
Anlaşıldı hepiniz BMW' lere biniyorsunuz. VW zaten halk otomobilidir, tasarıma BMW Mercedes kadar önem vermez. Cep dostudur, başlığı bir daha bi okuyun...


Demek istediğim çoğunuz gösteriş meraklısı insanlarsınız, cebinizi-geleceğinizi düşünen bir firma ancak bu sitede yerin dibine batırılabilirdi zaten...
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Otomobil Teknolojileri, hibrit ve
5 etiket daha yakıt tüketimi Volkswagen teknik özellik elektrik motoru Otomobil
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