Mercedes destekli uçan taksi şirketi Volocopter iflas bayrağını çekti

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Tam Boyutta Gör Avrupa’nın uçan taksilerinin kanat çırpmakta zorlandığını geçtiğimiz ay sizlere aktarmıştık. O haberin ardından Almanya merkezli elektrikli hava aracı girişimi Lilium, 10 yılı aşkın süredir devam eden faaliyetlerini durdurduğunu açıklamıştı. Şimdi ise Mercedes destekli bir başka uçan taksi girişimi Volocopter, iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

Volocopter havlu attı

Hava taksisi girişimi Volocopter, düzenli operasyonlarını sürdürmek için yeni fon sağlayamadığını gerekçe göstererek Pazartesi günü iflas başvurusunda bulundu. Mercedes-Benz ve Honeywell destekli şirket, iflas işlemleri sırasında ek finansman arayışı içinde ticari faaliyetlerine devam etmeyi planlıyor.

Tam Boyutta Gör Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Son dönemdeki yoğun kaynak yaratma çabalarına rağmen, iflas işlemleri dışında düzenli operasyonları sürdürmek için uygun bir çözüm bulmak mümkün olmadı” denildi. 2011 yılında kurulan Volocopter'in şehir içi kullanıma yönelik eVTOL'ü VoloCity ile 2025 yılında pazara girmesi planlanıyordu.

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Şirketin CEO’su CEO Dirk Hoke yaptığı açıklamada ise “Teknolojik, uçuş testi ve sertifikasyon ilerlememizde sektördeki akranlarımızın önündeyiz. Bu da bizi, şirket içi yeniden yapılanmayla kendimizi düzenlerken yatırım yapmak için cazip bir şirket haline getiriyor,” ifadelerini kullandı.

Elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) endüstrisi, son yıllarda büyüyor olsa da bu alanda faaliyet gösteren onlarca şirket operasyonlarından gelir üretmekte zorlanıyor. Çin, eVTOL endüstrisi için hem yasal düzenlemeler yapıyor hem de yerel firmalarını destekliyor. Avrupa tarafından düzenlemeler ve destekler sınırlı kaldığı için buradaki firmalar ciddi zorluklar yaşıyor. Faaliyetlerini durdurduğunu açıklayan Lilium, iflastan kurtulmanın yollarını ararken Volocopter için bir kurtarıcının ortaya çıkıp çıkmayacağı ise belirsiz.

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Mercedes destekli uçan taksi şirketi Volocopter iflas etti