Mercedes destekli uçan taksi şirketi Volocopter iflas bayrağını çekti

Volocopter havlu attı
Hava taksisi girişimi Volocopter, düzenli operasyonlarını sürdürmek için yeni fon sağlayamadığını gerekçe göstererek Pazartesi günü iflas başvurusunda bulundu. Mercedes-Benz ve Honeywell destekli şirket, iflas işlemleri sırasında ek finansman arayışı içinde ticari faaliyetlerine devam etmeyi planlıyor.
Şirketin CEO’su CEO Dirk Hoke yaptığı açıklamada ise “Teknolojik, uçuş testi ve sertifikasyon ilerlememizde sektördeki akranlarımızın önündeyiz. Bu da bizi, şirket içi yeniden yapılanmayla kendimizi düzenlerken yatırım yapmak için cazip bir şirket haline getiriyor,” ifadelerini kullandı.
Elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) endüstrisi, son yıllarda büyüyor olsa da bu alanda faaliyet gösteren onlarca şirket operasyonlarından gelir üretmekte zorlanıyor. Çin, eVTOL endüstrisi için hem yasal düzenlemeler yapıyor hem de yerel firmalarını destekliyor. Avrupa tarafından düzenlemeler ve destekler sınırlı kaldığı için buradaki firmalar ciddi zorluklar yaşıyor. Faaliyetlerini durdurduğunu açıklayan Lilium, iflastan kurtulmanın yollarını ararken Volocopter için bir kurtarıcının ortaya çıkıp çıkmayacağı ise belirsiz.Kaynakça https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/german-air-taxi-start-up-volocopter-files-insolvency-2024-12-30/ https://techcrunch.com/2024/12/30/mercedes-backed-volocopter-files-for-bankruptcy/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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