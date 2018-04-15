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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Volvo Trucks, 300km menzilli ilk elektrikli kamyonunu tanıttı

2018'in başlarında elektrikli kamyon üzerinde çalıştığını ve bu yıl bitmeden tanıtacağını açıklayan Volvo, geçtiğimiz günlerde FL Electric adını verdiği 300 km menzilli ilk kamyonun örtüsünü kaldırdı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volvo Trucks, 300km menzilli ilk elektrikli kamyonunu tanıttı
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Elektrikli otomobiller bir yana dursun, özellikle şehir içi taşımacılık işlerinde kullanılan büyük araçlarda da elektriklenmenin sesleri artık daha net duyulmaya başladı. Bu ayak seslerinden birinin sahibi olan Volvo Trucks, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama ile elektrikli kamyonlarını bu yıl içerisinde tanıtacağını ve önümüzdeki yıldan itibaren satmaya başlayacağını duyurmuştu. Şimdi ise İsveç merkezli şirket ilk elektrikli kamyonu ile karşımızda duruyor: Volvo FL Electric.

Volvo’nun geliştirdiği bu 16 tonluk elektrikli kamyon, kullanım ihtiyacına göre iki farklı batarya seçeneği ile birlikte satışa sunulacak. FL Electric, 100 kWh (2 batarya) ve 300 kWh (6 batarya) şeklinde belirecek olan seçenekler ile maksimum 300 km yol alabilecek. Bu menzil ilk bakışta kulağa biraz kısa gelebilir. Ancak, öncelikli olarak şehir içi taşımacılık işlerinde kullanılacağı için bu durum çok da sorun olmayacaktır.

Volvo Trucks, 300km menzilli ilk elektrikli kamyonunu tanıttı
 
Volvo'nun belirttiğine göre FL Electric adındaki kamyonların ilk iki örneği çöp toplama ve geri dönüşüm şirketi Renova ve nakliye şirketi TGM'de görev alacak.

Volvo FL Electric’in teknik özellikleri:

  • Brüt ağırlık : 16 Ton
  • Kullanım amacı : Şehir içi dağıtım, çöp toplama ve diğer hizmetlerde kullanılabilecek
  • Sürüş sistemi : 185 kW elektrikli motor, 2 ileri şanzıman, maksimum tork 425Nm, arka aksa aktarılan maksimum tork 16 kNm
  • Enerji depolama : 100 kWh (2 batarya), 300 kWh (6 batarya)
  • Menzil : 300 kilometre
  • Şarj : AC şarj (22 kW) veya DC şarj (150 kW)
  • Şarj süresi : DC şarj ile tam dolum 1-2 saat, AC şarj ile tam dolum 10 saat



https://electrek.co/2018/04/12/volvo-unveils-all-electric-truck/ Yorum Yaz
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kımyasal 1 yıl en beğenilen
Otonom elektrikli çöp kamyonları belediye masraflarını azaltacaktır.Düşünün gündüz toplamak yerine akşam toplanacak,daha önemlisi sessiz şekilde çalışacak kamyonlar trafik ve kaza risklerini de minimize edecektir.
Otonom elektrikli çöp kamyonları belediye masraflarını azaltacaktır.Düşünün gündüz toplamak yerine akşam toplanacak,daha önemlisi sessiz şekilde çalışacak kamy...
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StaatSanWalt 1 yıl
Euro Trucka gelince kullanırız artık
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Carcharies 1 yıl
Haberi ilk okurken 300 basıyor sandım
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obsesoz 1 yıl
Volvo da bu işe girdiyse tamamdır.
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StaatSanWalt 1 yıl
Euro Trucka gelince kullanırız artık
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kımyasal 1 yıl en beğenilen
Otonom elektrikli çöp kamyonları belediye masraflarını azaltacaktır.Düşünün gündüz toplamak yerine akşam toplanacak,daha önemlisi sessiz şekilde çalışacak kamyonlar trafik ve kaza risklerini de minimize edecektir.
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