Volvo Trucks, 300km menzilli ilk elektrikli kamyonunu tanıttı

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Elektrikli otomobiller bir yana dursun, özellikle şehir içi taşımacılık işlerinde kullanılan büyük araçlarda da elektriklenmenin sesleri artık daha net duyulmaya başladı. Bu ayak seslerinden birinin sahibi olan Volvo Trucks, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama ile elektrikli kamyonlarını bu yıl içerisinde tanıtacağını ve önümüzdeki yıldan itibaren satmaya başlayacağını duyurmuştu. Şimdi ise İsveç merkezli şirket ilk elektrikli kamyonu ile karşımızda duruyor: Volvo FL Electric.

Volvo’nun geliştirdiği bu 16 tonluk elektrikli kamyon, kullanım ihtiyacına göre iki farklı batarya seçeneği ile birlikte satışa sunulacak. FL Electric, 100 kWh (2 batarya) ve 300 kWh (6 batarya) şeklinde belirecek olan seçenekler ile maksimum 300 km yol alabilecek. Bu menzil ilk bakışta kulağa biraz kısa gelebilir. Ancak, öncelikli olarak şehir içi taşımacılık işlerinde kullanılacağı için bu durum çok da sorun olmayacaktır.

Volvo'nun belirttiğine göre FL Electric adındaki kamyonların ilk iki örneği çöp toplama ve geri dönüşüm şirketi Renova ve nakliye şirketi TGM'de görev alacak.

Volvo FL Electric’in teknik özellikleri:

Brüt ağırlık : 16 Ton

: 16 Ton Kullanım amacı : Şehir içi dağıtım, çöp toplama ve diğer hizmetlerde kullanılabilecek

: Şehir içi dağıtım, çöp toplama ve diğer hizmetlerde kullanılabilecek Sürüş sistemi : 185 kW elektrikli motor, 2 ileri şanzıman, maksimum tork 425Nm, arka aksa aktarılan maksimum tork 16 kNm

: 185 kW elektrikli motor, 2 ileri şanzıman, maksimum tork 425Nm, arka aksa aktarılan maksimum tork 16 kNm Enerji depolama : 100 kWh (2 batarya), 300 kWh (6 batarya)

: 100 kWh (2 batarya), 300 kWh (6 batarya) Menzil : 300 kilometre

: 300 kilometre Şarj : AC şarj (22 kW) veya DC şarj (150 kW)

: AC şarj (22 kW) veya DC şarj (150 kW) Şarj süresi : DC şarj ile tam dolum 1-2 saat, AC şarj ile tam dolum 10 saat





https://electrek.co/2018/04/12/volvo-unveils-all-electric-truck/