Otomobillerinde son teknolojiden her zaman yararlanan ve kendisi de önemli çalışmalarda bulunan Volvo, bünyesinde nano bataryalar taşıyan karbon fiber gövde parçaları geliştirdi.

Elektrikli araçların enerji depolamak için kullandığı ağır ve yüksek maliyetleri pillere alternatif olarak geliştirilen karbon fiber araba parçaları, içlerinde küçük nano bataryalar taşıyorlar ve araçların fren yaptığı zaman ortaya çıkan enerjiden yararlanarak şarj oluyorlar. Kaput, bagaj, kapılar ve aracın tavanı üzerine takılabilen bu parçaların karbon fiberden üretildiği için oldukça sağlam olduğu, ayrıca yine bu materyalden dolayı aracın genel ağırlığının düştüğü ve bu sayede de yakıt tüketiminin hatırı sayılır bir oranda azaltıldığı belirtiliyor. Aynı zamanda otomobil kaputunun içerisine yerleştirilebilir bir panel daha hazırladığı açıklanan Volvo, ileride bütün araçlar üzerinde kullanılabileceği söylenen geleceğin teknolojilerine yaptığı yatırımı arttırarak devam ettiriyor.

Konu hakkında Volvo tarafından hazırlanan açıklayıcı örnek çizimi aşağıda inceleyebilirsiniz.

https://www.media.volvocars.com/ca/en-ca/media/pressreleases/134659/volvo-car-group-makes-conventional-batteries-a-thing-of-the-past?utm_campaign=NewsAlert_3618&utm_medium=Email&utm_source=media.volvocars.com