Haber Editörü
Otomobillerinde son teknolojiden her zaman yararlanan ve kendisi de önemli çalışmalarda bulunan Volvo, bünyesinde nano bataryalar taşıyan karbon fiber gövde parçaları geliştirdi.
Elektrikli araçların enerji depolamak için kullandığı ağır ve yüksek maliyetleri pillere alternatif olarak geliştirilen karbon fiber araba parçaları, içlerinde küçük nano bataryalar taşıyorlar ve araçların fren yaptığı zaman ortaya çıkan enerjiden yararlanarak şarj oluyorlar. Kaput, bagaj, kapılar ve aracın tavanı üzerine takılabilen bu parçaların karbon fiberden üretildiği için oldukça sağlam olduğu, ayrıca yine bu materyalden dolayı aracın genel ağırlığının düştüğü ve bu sayede de yakıt tüketiminin hatırı sayılır bir oranda azaltıldığı belirtiliyor. Aynı zamanda otomobil kaputunun içerisine yerleştirilebilir bir panel daha hazırladığı açıklanan Volvo, ileride bütün araçlar üzerinde kullanılabileceği söylenen geleceğin teknolojilerine yaptığı yatırımı arttırarak devam ettiriyor.
Konu hakkında Volvo tarafından hazırlanan açıklayıcı örnek çizimi aşağıda inceleyebilirsiniz.
https://www.media.volvocars.com/ca/en-ca/media/pressreleases/134659/volvo-car-group-makes-conventional-batteries-a-thing-of-the-past?utm_campaign=NewsAlert_3618&utm_medium=Email&utm_source=media.volvocars.com Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Daha uzun menzil kat etmesindeki en büyük etken araç gövde ağırlığının carbon fiber kullanılarak azaltılması.
O kadar sağlam malzemeyi göçertmek kolay mı ufak tefek sürtme dokundurmalarda sert vurunca her araba dağılır ona yapacak bir şey yok adamalar çalışıyor takdir edin takip edin saçma eleştiri yazmış olmak için yazmayın.
Keşke öyle olsa. Ama bu meretin üretim süreci çok meşakatli olduğu için esas maliyet bu safhada kendini gösteriyor. Yeni bir üretim süreci keşfedilmezse yine pahalı olur, tabi dediğiniz gibi yaygınlaşsa fiyatlar epey aşağıya geriler ama metal işleme, plastik enjeksiyona göre yine üst seviyede olur.
Konuya gelirsek; şu volvo da olmasa otomotiv sektöründe bu kadar yenilik görebilirmiydik acaba :) düşünce çok iyi, umarım ilerde gerçekleşir.
Zaten alttaki resimde batarya hakkında beklenen menzilin 130 km olduğu yazıyor.
Kendi geliştirdikleri motorları kullanmaya başladılar. (S60 T4, V60 D4)