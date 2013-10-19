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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Volvo, bünyesinde nano bataryalar taşıyan karbon fiber gövde parçaları geliştirdi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Volvo, bünyesinde nano bataryalar taşıyan karbon fiber gövde parçaları geliştirdi
Otomobillerinde son teknolojiden her zaman yararlanan ve kendisi de önemli çalışmalarda bulunan Volvo, bünyesinde nano bataryalar taşıyan karbon fiber gövde parçaları geliştirdi.
Elektrikli araçların enerji depolamak için kullandığı ağır ve yüksek maliyetleri pillere alternatif olarak geliştirilen karbon fiber araba parçaları, içlerinde küçük nano bataryalar taşıyorlar ve araçların fren yaptığı zaman ortaya çıkan enerjiden yararlanarak şarj oluyorlar. Kaput, bagaj, kapılar ve aracın tavanı üzerine takılabilen bu parçaların karbon fiberden üretildiği için oldukça sağlam olduğu, ayrıca yine bu materyalden dolayı aracın genel ağırlığının düştüğü ve bu sayede de yakıt tüketiminin hatırı sayılır bir oranda azaltıldığı belirtiliyor. Aynı zamanda otomobil kaputunun içerisine yerleştirilebilir bir panel daha hazırladığı açıklanan Volvo, ileride bütün araçlar üzerinde kullanılabileceği söylenen geleceğin teknolojilerine yaptığı yatırımı arttırarak devam ettiriyor.
Konu hakkında Volvo tarafından hazırlanan açıklayıcı örnek çizimi aşağıda inceleyebilirsiniz. 
 
Volvo, bünyesinde nano bataryalar taşıyan karbon fiber gövde parçaları geliştirdi
Volvo, bünyesinde nano bataryalar taşıyan karbon fiber gövde parçaları geliştirdi

https://www.media.volvocars.com/ca/en-ca/media/pressreleases/134659/volvo-car-group-makes-conventional-batteries-a-thing-of-the-past?utm_campaign=NewsAlert_3618&utm_medium=Email&utm_source=media.volvocars.com Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BekirTemel 5 yıl
O pahalılık daha çok bizim ülkemiz için gecerli arkadasar yorumlarimizda bunu da belirtelim lütfen zira 60 bin liralık arabaya 120 bin lira veren ender ulkelerdeniz.
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WarSaw 6 yıl
Sadece carbon fiber nano pil hücreleri oluşuyla araç 150km daha fazla yol kat etmiyor.
Daha uzun menzil kat etmesindeki en büyük etken araç gövde ağırlığının carbon fiber kullanılarak azaltılması.
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wampaa 6 yıl
Arkadaş kaza yapınca hayatın kayar demek neyin kafası ?
O kadar sağlam malzemeyi göçertmek kolay mı ufak tefek sürtme dokundurmalarda sert vurunca her araba dağılır ona yapacak bir şey yok adamalar çalışıyor takdir edin takip edin saçma eleştiri yazmış olmak için yazmayın.
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Reddemon35 6 yıl
Aslında karbon fiber üretimi pahalı değil yaygınlaşsa fiyatı da düşer
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dogo argentino 6 yıl Reddemon35
Karbon fiber üretimi pahalı, istenildiği şekile getirilmesi oldukça zahmetli bir üründür.
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hazarRS 6 yıl Reddemon35
Reddemon35
Aslında karbon fiber üretimi pahalı değil yaygınlaşsa fiyatı da düşer

Keşke öyle olsa. Ama bu meretin üretim süreci çok meşakatli olduğu için esas maliyet bu safhada kendini gösteriyor. Yeni bir üretim süreci keşfedilmezse yine pahalı olur, tabi dediğiniz gibi yaygınlaşsa fiyatlar epey aşağıya geriler ama metal işleme, plastik enjeksiyona göre yine üst seviyede olur.
Konuya gelirsek; şu volvo da olmasa otomotiv sektöründe bu kadar yenilik görebilirmiydik acaba :) düşünce çok iyi, umarım ilerde gerçekleşir.
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wustti 6 yıl
fiyatlari cok pahali volvo alacak kadar param yok ama bi gun araba alirsam buyuk ihtimal markasi volvo olur. 2013 xc90 a hastayim.
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seven44 6 yıl
Volvo....
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cripo 6 yıl
Teknoloji güzel ancak küçük dahi olsa kaza yapanın hayatı kayar.
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spacesyng 6 yıl
manyakurt
batarya performansı hakkında da bilgi verilseymiş keşke.

Zaten alttaki resimde batarya hakkında beklenen menzilin 130 km olduğu yazıyor.
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TempleJoker 6 yıl
O zaman bir yere vuruyum deme bir tampona cuvalla para isterler artık
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yc#1 6 yıl
Nightmare70
Volvonun teknolojilerine hayranım ama keşke ford motoru kullanmasa :(

Kendi geliştirdikleri motorları kullanmaya başladılar. (S60 T4, V60 D4)
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Nightmare70 6 yıl
Volvo'nun teknolojilerine hayranım ama keşke ford motoru kullanmasa :(
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