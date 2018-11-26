Elektrikli coupe üretmeyi planlayan Çinli şirket, 290 milyon dolar yatırım aldı

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Çin’in ulaşımı elektriklendirme konusundaki üstünlüğü artık yadsınamaz bir gerçek. Ülkede otomotiv sektöründeki dönüşüme yönelik ciddi yaptırımlar ve teşvikler söz konusu. Üstelik son birkaç yılda NIO, Faraday Future, Xpeng ve BYTON gibi pek çok girişim elektrikli araç üretmek için büyük yatırımlar almış durumda. Yatırım alan bu şirketler arasına şimdilerde Leap Motor da katıldı.

2018 yılının başlarında Sequoia Capital’in Çin bölümünden 62 milyon dolar yatırım alan Leap Motor’un Shangai Electric Group’tan aldığı 290 milyon dolarlık yeni yatırımla birlikte elektrikli araç pazarındaki yerini güçlendirdiği belirtildi. Şirket tarafından yapılan açıklamada bu paranın batarya, elektrik motoru ve kontrol birimlerinin geliştirilmesinin yanı sıra pazarlama faaliyetlerinin arttırılması için de kullanılacağı ifade edildi.



İlk otomobili coupe olacak

Hangzhou merkezli bir girişim olan Leap Motor’un hikayesi diğer Çinli girişimlere benzese de, satışa sunmayı planladığı ilk elektrikli aracıyla kendi farkını ortaya koymayı başarıyor. Rakipleri SUV, sedan veya süper otomobillere yoğunlaşırken, Leap Motor nispeten uygun fiyatlı bir elektrikli coupe üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan S01 adındaki aracın 29 bin dolardan satılacağı, teşviklerle birlikte bu fiyatın yarı yarıya bile düşebileceği iddia ediliyor.

460 km menzil ve otonom sürüş

S01 Coupe için 460 kilometre gibi etkileyici bir menzilden bahsediliyor. 125 kW’lık elektrik motoru bulunan aracın 0-100 km/s hızlanmasını 6.9 saniyede tamamlayacağı da gelen bilgiler arasında. Üstelik Leap Pilot adı verilen otonom sürüş teknolojisini de dikkat çeken özellikler arasında kendine yer bulmuş. Fabrikayı üretime hazır hale getirmek için çalışan şirketin önümüzdeki yıl üretime başlaması bekleniyor. İlk etapta yıllık 200 bin adet üretim kapasitesinden bahsediliyor.



https://www.dealstreetasia.com/stories/china-leap-motor-111619/