Elektrikli coupe üretmeyi planlayan Çinli şirket, 290 milyon dolar yatırım aldı

2018 yılının başlarında Sequoia Capital’in Çin bölümünden 62 milyon dolar yatırım alan Leap Motor’un Shangai Electric Group’tan aldığı 290 milyon dolarlık yeni yatırımla birlikte elektrikli araç pazarındaki yerini güçlendirdiği belirtildi. Şirket tarafından yapılan açıklamada bu paranın batarya, elektrik motoru ve kontrol birimlerinin geliştirilmesinin yanı sıra pazarlama faaliyetlerinin arttırılması için de kullanılacağı ifade edildi.
İlk otomobili coupe olacak
460 km menzil ve otonom sürüş
S01 Coupe için 460 kilometre gibi etkileyici bir menzilden bahsediliyor. 125 kW’lık elektrik motoru bulunan aracın 0-100 km/s hızlanmasını 6.9 saniyede tamamlayacağı da gelen bilgiler arasında. Üstelik Leap Pilot adı verilen otonom sürüş teknolojisini de dikkat çeken özellikler arasında kendine yer bulmuş. Fabrikayı üretime hazır hale getirmek için çalışan şirketin önümüzdeki yıl üretime başlaması bekleniyor. İlk etapta yıllık 200 bin adet üretim kapasitesinden bahsediliyor.
https://www.dealstreetasia.com/stories/china-leap-motor-111619/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
...sanırım 2-3 seçim daha gider bu muhabbet
tabi asıl olan bir markanın yaratılması istenen o