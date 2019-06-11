Volvo, yeni elektrikli otobüsünü görücüye çıkardı

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Elektriğe geçiş süreci toplu ulaşım araçlarında da tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Hyundai ilk çift katlı elektrikli otobüsünü görücüye çıkarmıştı. Şimdi sahne sırası Volvo’ya geldi. İsveç merkezli üretici, yeni tam elektrikli otobüsü Volvo 7900 Electric hakkında bazı bilgiler paylaştı.

Dünyanın önde gelen otobüs üreticilerinden biri olan Volvo, elektriğe geçiş konusunda da örnek teşkil eden firmalardan. Şirketin hibrit motorlu Volvo 7900 serisi otobüsleri uzun süredir sessiz ve düşük emisyonlu bir şekilde İsveç şehirlerinde dolaşıyor. Volvo, yeni tam elektrikli 7900 serisi ile emisyon salımını sıfıra indirmeye hazırlanıyor. Yeni körüklü otobüs, 2018’de geliştirilen ve uzun süredir en yoğun hatlarda test edilen konsept otobüsü baz alıyor.

Volvo 7900 elektrikli otobüsün 18 ve 18.7 metre olmak üzere iki farklı versiyonu bulunuyor. Sıfır emisyonlu körüklü otobüsün uzun versiyonu 150 yolcu taşıyabiliyor. Aracın motoru ve batarya kapasitesi hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor. Bataryalar, Kombine Şarj Sistemi (CCS) sayesinde hem alternatif akım (AC) hem de doğru akımla (DC) şarj edilebiliyor. Görev esnasında hattın son durağındaki hızlı şarj istasyonundan, gece kullanımda değilken de garajdaki klasik AC şarj istasyonundan dolum sağlanıyor.

Volvo 7900 elektrikli otobüs şuanda Stockholm’deki UITP Global Transport Summit’te sergileniyor. Asıl tanıtımın Ekim ayındaki özel bir etkinlikte yapılacağı da gelen bilgiler arasında.

https://www.volvobuses.com/en-en/news/2019/jun/volvo-buses-uitp.html