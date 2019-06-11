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Volvo, yeni elektrikli otobüsünü görücüye çıkardı

İsveçli üretici, Volvo 7900 Electric adını verdiği yeni elektrik motorlu körüklü otobüsünü tanıttı. Volvo 7900 Electric, farklı uzunluktaki versiyonlarıyla 150 yolcuya kadar taşıma kapasitesine sahip.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volvo, yeni elektrikli otobüsünü görücüye çıkardı
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Elektriğe geçiş süreci toplu ulaşım araçlarında da tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Hyundai ilk çift katlı elektrikli otobüsünü görücüye çıkarmıştı. Şimdi sahne sırası Volvo’ya geldi. İsveç merkezli üretici, yeni tam elektrikli otobüsü Volvo 7900 Electric hakkında bazı bilgiler paylaştı.

Dünyanın önde gelen otobüs üreticilerinden biri olan Volvo, elektriğe geçiş konusunda da örnek teşkil eden firmalardan. Şirketin hibrit motorlu Volvo 7900 serisi otobüsleri uzun süredir sessiz ve düşük emisyonlu bir şekilde İsveç şehirlerinde dolaşıyor. Volvo, yeni tam elektrikli 7900 serisi ile emisyon salımını sıfıra indirmeye hazırlanıyor. Yeni körüklü otobüs, 2018’de geliştirilen ve uzun süredir en yoğun hatlarda test edilen konsept otobüsü baz alıyor.

Volvo 7900 elektrikli otobüsün 18 ve 18.7 metre olmak üzere iki farklı versiyonu bulunuyor. Sıfır emisyonlu körüklü otobüsün uzun versiyonu 150 yolcu taşıyabiliyor. Aracın motoru ve batarya kapasitesi hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor. Bataryalar, Kombine Şarj Sistemi (CCS) sayesinde hem alternatif akım (AC) hem de doğru akımla (DC) şarj edilebiliyor. Görev esnasında hattın son durağındaki hızlı şarj istasyonundan, gece kullanımda değilken de garajdaki klasik AC şarj istasyonundan dolum sağlanıyor.

Volvo 7900 elektrikli otobüs şuanda Stockholm’deki UITP Global Transport Summit’te sergileniyor. Asıl tanıtımın Ekim ayındaki özel bir etkinlikte yapılacağı da gelen bilgiler arasında.


https://www.volvobuses.com/en-en/news/2019/jun/volvo-buses-uitp.html Yorum Yaz
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BatuhanXxX 1 hf. en beğenilen D.Baran
Otobüslerde Menzil pek sorun olmuyor ve kişisel kullanım alanı olmadığı için insanları pek ilgilendirmiyor. 250-300km gibi düşük menzilli bir Otobüs hertürlü işe yarıyor. Otobüslerin kendi durakları olduğu ve an azından günde 1-2 saat Mola verdikleri ve günde 200km den üzeri pek sefer yapmadıkları için Menzil sorun değil :) Dh yorumcuları bunun farkında. Otomobil olsaydı ve menzil 400km altı olsaydı bütün yorumlarda menzil kelimesi kesin olurdu.
Otobüslerde Menzil pek sorun olmuyor ve kişisel kullanım alanı olmadığı için insanları pek ilgilendirmiyor. 250-300km gibi düşük menzilli bir Otobüs hertürlü i...
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pop-up 1 hf.
aha bizim metrobüs :)
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AirSupport 1 hf.
Şu metrobüsleri böyle elektrikliye çevirsek çok kâr ederizde işte.
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_Kullanıcı_Adı_ 1 hf.
Tasarım tam bir volvo tasarımı vallaha. Keza renkte öyle. Güzel gözüküyor ama
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sniper23 1 hf.
Körüklü nedir?
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berat256 1 hf. sniper23
1 adet otobüs kasasının ardına yarım 1 yada 1 den daha fazla aynı otobüs kasasının bağlanmasına körük denir farkettiyseniz resimin ortasında bir birleşim yeri var ve orası hafif kıvrımlı bir yapıya sahip tıpkı akordiyon müzik aleti gibi, ismini işte körük adını burdan alıyor akordiyondaki benzeri yapısından. Dediğim gibi fazla yolcu taşımak için ihtiyaca göre otobüsün arkasına ek kasa koyarlar.
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CoreXXX 1 hf.
İsim çok yaratıcı olmuş😁
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asdasdqwertyveyaalxyvance 1 hf.
tasarım güzelmiş
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D.Baran 1 hf.
Hayret, menzil diyen olmamış.
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BatuhanXxX 1 hf. D.Baran
Otobüslerde Menzil pek sorun olmuyor ve kişisel kullanım alanı olmadığı için insanları pek ilgilendirmiyor. 250-300km gibi düşük menzilli bir Otobüs hertürlü işe yarıyor. Otobüslerin kendi durakları olduğu ve an azından günde 1-2 saat Mola verdikleri ve günde 200km den üzeri pek sefer yapmadıkları için Menzil sorun değil :) Dh yorumcuları bunun farkında. Otomobil olsaydı ve menzil 400km altı olsaydı bütün yorumlarda menzil kelimesi kesin olurdu.
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