Yeni Mercedes-Benz GLB tanıtıldı: Kompakt gövdede 7 koltuk seçeneği

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Alman üretici Mercedes’in SUV ailesi genişlemeye devam ediyor. Son dönemde teaser görselleriyle sıkça karşımıza çıkan yeni Mercedes-Benz GLB resmi olarak tanıtıldı. Yeni Mercedes-Benz GLB, kompakt bir araç olmasına rağmen 7 koltuk seçeneğine sahip.

Yeni Mercedes-Benz GLB, adından da anlaşılacağı üzere GLA ve GLC modelleri arasında konumlanıyor. Şirketin kompakt SUV olarak lanse ettiği aracın uzunluğu 4634 mm, genişliği 1834 mm, yüksekliği ise 1658 mm olarak ölçülüyor. 2829 mm ile yeni B serisinden 10 cm daha uzun aks mesafesine sahip olan yeni Mercedes-Benz GLB, bu sayede geniş bir yaşam alanı ve bagaj hacmi vadediyor.

Müşteriler yeni Mercedes-Benz GLB’yi 7 koltuk seçeneğiyle tercih edebiliyor. Bu versiyonda arka tarafa iki tane katlanabilir koltuk ekleniyor. Bu koltuklarda 1.68 metre boyundaki kişilerin rahatça seyahat edebileceği söyleniyor. Bu kısımdaki yolcular yan camlardaki hava yastıklarıyla korunurken; bolca saklama alanı ve USB girişi gibi özelliklerden de faydalanabiliyor. Fazladan koltuk istemeyenler için 5 koltuk seçeneği de mevcut. Bu versiyonda 560 litre olan bagaj hacmi, arka koltuklar katlandığında 1755 litreye kadar çıkıyor.

Yeni Mercedes-Benz GLB’nin kabin tasarımı şirketin diğer modellerine oldukça benziyor. Son teknolojilerden faydalanılan alanda iki büyük ekrana sahip MBUX bilgi eğlence sisteminin son sürümü kullanılıyor. Ayrıca yeni GLB’de S-Serisi’nden alınan bazı özellikler mevcut. Örneğin; yeni GLB uygun koşullar altında yarı otonom olarak kullanılabiliyor. Aracın önemli sürüş asistanları arasında Aktif Direksiyon Yardımcısı, Aktif Şerit Değiştirme Yardımcısı ve Parktronic özelliğine sahip Aktif Park Yardımcısı bulunuyor.

Güçlü ve verimli motorlar

Yeni Mercedes-Benz GLB’nin kaputu altında güçlü ve verimli motorlar mevcut. Benzinli tarafın giriş seviyesinde 163 bg güç ve 250 Nm tork üreten 1.33 litre motora sahip GLB 200 bulunuyor. Bu versiyon 7 ileri DCT şanzımanla çalışıyor. Üst seviyede ise 224 bg güç ve 350 Nm tork üreten 2.0 litre motorlu GLB 250 4MATIC mevcut. Bu araçta da 8 ileri DCT şanzıman kullanılıyor. Dizel tarafında ise GLB 200 d, GLB 200 d 4MATIC ve GLB 220 d 4MATIC versiyonları mevcut. Bu araçlardaki 2.0 litrelik dizel motorların gücü 150 ila 190 bg arasında değişirken, hepsinde 8 ileri DCT kullanılıyor.

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