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Volvo'dan ilginç araç içi çocuk koltuğu konsepti!

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
6,1b
2
24
Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Volvo'dan ilginç araç içi çocuk koltuğu konsepti!
 
Otomobil teknolojileri konusunda inovasyona son vermeyen önemli firmalardan Volvo, çocuk koltuklarını temel alan ilginç bir konsept hazırladı.
Bildiğiniz gibi günümüzde çocuk koltukları otomobillerin arka koltuğuna takılıyor. Bu nedenle de önde oturan anne ya da babanın çocuklarıyla ilgilenmek için sürekli olarak geriye dönmesi gerekiyor. Bu noktada Volvo'nun hazırladığı konsept ise anne ile çocuğun yer değiştirerek yüz yüze bakmasına dayanıyor.
Haber içerisinde yer alan görsellerde de görülebildiği üzere ön yolcu koltuğu yerine çocuk koltuğu yerleştiriliyor, böylelikle de anne hem çocuğuyla rahatça ilgilenebiliyor hem de daha konforlu bir yolculuk yapıyor. Bu tarz bir konumlandırmanın önden meydana gelen kazalarda bebeklerin boynunu koruduğu, ayrıca çocuk koltuğu hareket edebildiği için de arabadan çıkartma işleminin de eskiye oranla çok daha kolay hale geldiği Volvo tarafından verilen bilgiler arasında yer alıyor.
Volvo'nun gerçek otomobil modelleri içerisinde yer alıp almayacağı belli olmayan sistemi hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. 
Volvo'dan ilginç araç içi çocuk koltuğu konsepti!
 

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tLqA 4 yıl en beğenilen
Konsept olduğu için orta direk ve kapılar 2. Gorselde yok. Çok rahat alıyor kadın arabadan çocuğu
bunun dışında koltuk Sök tak yerine, tam yatan koltuk üstüne monte edilebilen çocuk koltuğu yaparlar ise, o daha kullanılabilir olur.
Konsept olduğu için orta direk ve kapılar 2. Gorselde yok. Çok rahat alıyor kadın arabadan çocuğubunun dışında koltuk Sök tak yerine, tam yatan ko...
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mk2kill 4 yıl
EnesCimen
kaza esnasında o bebe nereye fırlar bunu düşünmüşler mi

guvenlikle ilgili bircok teknolojiyi pazara sunan ve dunyanin yolcu guvenligi konusunda oncu firmalarindan biri olan Volvo`nun muhendisleri dusunememisler...
EnesCimenkaza esnasında o bebe nereye fırlar bunu düşünmüşler miguvenlikle ilgili bircok teknolojiyi pazara sunan ve dunyanin yolcu g...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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emre_1881 4 yıl
Volvo yine yapmış yapacağını, helal olsun.
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derememo 4 yıl
benimde buna benzer düşüncelerim vardı aklımda.
şart bu yaa...
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tugares 4 yıl
Tek kelime ile harika olmuş. Daha da geliştirilecektir eminim. Umarım böyle güzel konseptleri gün gelir bizim mühendislerimizde düşünür. :(
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Lova 4 yıl
Bence çok da gerekli, önemli bir yenilik değil. Öyle "Volvo kendini çok geliştirdi arkadaş" denecek bişeyse hiç değil.
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slckaydemir 4 yıl
Bebek koltuğundan önce dikkatimi iç dizayn çekti. Volvoya göre mükemmel bir dizayn olmuş. Bebek koltuğuna gelince de bence mükemmel hazırlanmış ve gerekten güzel bir düşünce...
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mk2kill 4 yıl
EnesCimen
kaza esnasında o bebe nereye fırlar bunu düşünmüşler mi

guvenlikle ilgili bircok teknolojiyi pazara sunan ve dunyanin yolcu guvenligi konusunda oncu firmalarindan biri olan Volvo`nun muhendisleri dusunememisler...
1 Yanıt Yanıtla +4
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FreeRun 4 yıl
2014 model bmw de usb girişi yok, hadi bakalım bunu şimdi koça mühendis düşünemedimi geçin bunları.
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netstat 4 yıl mk2kill
mk2kill

EnesCimen

kaza esnasında o bebe nereye fırlar bunu düşünmüşler mi


guvenlikle ilgili bircok teknolojiyi pazara sunan ve dunyanin yolcu guvenligi konusunda oncu firmalarindan biri olan Volvo`nun muhendisleri dusunememisler...

bebeğin olduğu kapıdan hızlı bir araç çarpsa bunu nereye kadar güvenlik sağlayabilir. eyvallah volvo geçmişten beri piyasanın en güvenli araçlarını yapıyor ama bu bana biraz saçma geldi.
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netstat 4 yıl
kaza esnasında o bebe nereye fırlar bunu düşünmüşler mi
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Thomas Müller 4 yıl netstat
EnesCimen
kaza esnasında o bebe nereye fırlar bunu düşünmüşler mi

Merak etme, volvo bu düşünmüştür
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yolcum 4 yıl netstat
Sen düşündün ve buldun demek..

Anlatsana bizde bu konuda aydınlanalım, o bebe nereye fırlar ??
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kartalus 4 yıl
Volvo araclarinda olumlu kaza olmayacagini soyluyordu 2020'den sonra.Emin adimlarla ilerliyorlar bu konuda.
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FreeRun 4 yıl
o çocuk yol boyunca baygınlık geçirmesse ben neyim, her yer kusuk olur, bunlar uçmuş.
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onkuba 4 yıl FreeRun
FreeRun
o çocuk yol boyunca baygınlık geçirmesse ben neyim, her yer kusuk olur, bunlar uçmuş.

Sen bunu dusundunde onca muhendis dusunemedi heralde :)
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C4_1400 4 yıl
Artıları ve eksileri olan bir düşünce. Ama ben beğendim. Zaten çoğu kişinin aklına gelmiştir bu sistem.

Anne bebeğe ulaşmak için kemerini sökmek zorunda. Bu esnada yapılacak sert frende veya kazada anne çocuğun üzerine düşecektir.
Kaza anında aracın arka bölümündeki nesneler çocuğa vuracaktır. Örneğin annenin elindeki telefon.
Çocuk sürekli ters yöne gitmekten sıkılacaktır. Etrafı seyredemeyecektir. Dolayısıyla o koltukta uzun süre oturamaz.
Ayrıca ters yöne gitmek oldukça saçma.
Bebeğin ağlaması, eline aldığı biberonu veya oyuncağı sürücüye atması sonucu sürücünün dikkati dağılıp kaza yapmasına neden olabilir.

Ama denildiği gibi kaza anında boynu çok iyi korur.
Anne için son derece konforlu olur.
Sadece sürücü ve bebek olduğunda bile sürücünün bebeğe erişim daha kolay olduğundan oldukça kullanışlı olur.

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ProduceR. 4 yıl
Volvo güvenlik işini baya ilerletti başarılı ,helal olsun..
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tLqA 4 yıl en beğenilen
Konsept olduğu için orta direk ve kapılar 2. Gorselde yok. Çok rahat alıyor kadın arabadan çocuğu
bunun dışında koltuk Sök tak yerine, tam yatan koltuk üstüne monte edilebilen çocuk koltuğu yaparlar ise, o daha kullanılabilir olur.
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