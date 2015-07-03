Volvo'dan ilginç araç içi çocuk koltuğu konsepti!

Otomobil teknolojileri konusunda inovasyona son vermeyen önemli firmalardan Volvo, çocuk koltuklarını temel alan ilginç bir konsept hazırladı.

Bildiğiniz gibi günümüzde çocuk koltukları otomobillerin arka koltuğuna takılıyor. Bu nedenle de önde oturan anne ya da babanın çocuklarıyla ilgilenmek için sürekli olarak geriye dönmesi gerekiyor. Bu noktada Volvo'nun hazırladığı konsept ise anne ile çocuğun yer değiştirerek yüz yüze bakmasına dayanıyor.

Haber içerisinde yer alan görsellerde de görülebildiği üzere ön yolcu koltuğu yerine çocuk koltuğu yerleştiriliyor, böylelikle de anne hem çocuğuyla rahatça ilgilenebiliyor hem de daha konforlu bir yolculuk yapıyor. Bu tarz bir konumlandırmanın önden meydana gelen kazalarda bebeklerin boynunu koruduğu, ayrıca çocuk koltuğu hareket edebildiği için de arabadan çıkartma işleminin de eskiye oranla çok daha kolay hale geldiği Volvo tarafından verilen bilgiler arasında yer alıyor.

Volvo'nun gerçek otomobil modelleri içerisinde yer alıp almayacağı belli olmayan sistemi hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.