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Vostu, Orkut ve Facebook için çoklu oyunculu futbol oyunu GolMania'yı duyurdu

7 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Sosyal ağlar üzerinde oynanan oyunlar giderek büyüyen ve geliri artan bir segment haline geldi. 800 milyonu geçen kullanıcısıyla firmalar için büyük potansiyel haline gelen Facebook ve 66 milyon kullanıcıya ulaşan Orkut için çoklu oyunculu futbol oyunuyla şansını denemek isteyen firmalardan birisi de Vostu. 

Brezilya kaynaklı sosyal oyun firması Vostu'nun futbol zevkini sosyal oyunla birleştirdiği GolMania ayrıca firmanın bu alanda ilk yapımı olma özelliği taşıyor. 

GolMania, Vostu'nun çoklu oyunculu motoru ile destekleniyor ve oyuncuların gerçek zamanlı futbol maçları yapmasını sağlıyor. Her seviyeden futbol meraklısına hitap eden oyunda açacağınız stadyumlar yeni çevreler ve oynanış sunacak. 

Oyuncular sahada istedikleri gibi oynayabiliyor ancak arkadaşlarıyla birlikte hareket ettiğinde takım kurabiliyor, enerji ve para kazanabiliyor ve stadyumlar açabiliyor. Ayrıca farklı teknikler, çalımlar, rövaşatalar, hakemle diyalog, kart görme ihtimalinin düşmesi gibi ekstra özellikler de kazanabiliyor. 

Oyuncular Windows Messenger arkadaşlarıyla da grup kurabiliyor, hediyeler gönderebiliyor. Bu özellik Vostu'nun diğer yapımlarında da mevcut. 

Vostu oyun için Pepsi ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Oyun Vostu tarafından satın alınan MP Game Studio ekibi tarafından geliştirildi. İngilizce, İspanyolca ve Portekizce dillerinde oynayabilecek. Kasım ayının sonuna doğru yayınlanacak GolMania sonrasında üç yeni oyun daha yıl bitmeden kullanıcılarla buluşacak. 

Vostu Brezilya'da faaliyet gösteren en büyük sosyal oyun firmalarından birisi. 2007 yılında kurulan firmanın kurucuları üç Harvard mezunu sınıf arkadaşı. Firma bir süre önce Zynga ile mahkemelik olmuştu. 

Google bünyesinde Türk mühendis Orkut Büyükkökten tarafından geliştirilen sosyal ağ Orkut, Brezilya'da geniş bir kesime hitap ediyor ve sosyal oyunlar bu ağ için de hazırlanıyor. 

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semo_86 7 yıl
Orkut nasıl bir megolaman bir adammış arkadaş. Kendi adını vermiş sosyal ağ ortamına :D
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acbold 7 yıl
şimdi denedim okey dışındaki tüm facebook oyunlarına karşı olan biri olarak beğendim gibi.değişik birşey olmuş.ufak çaplı eğlenceli oyunlar oynanabilir.fakat daha tam hazır değil.türkiye de açık değil şuanda.brazilyaya girmeye çalıştıgında ise bağlantın yavaş hatası veriyor.biraz zamanı var yani..
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Foo Fighters 7 yıl
Reklam diye dusunmemek lazım günün her saati haber bulmak kolay değil.
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karaköy_soğancısı 7 yıl
apple dan sonra facebook reklamı almaya başladı bzm site hadi hayırlısı :)
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