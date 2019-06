WD 2go'ya Dropbox desteği: kişisel bulutlar bir araya geliyor

Harici depolama çözümleriyle yakından tanıdığımız WD, My Book Live, My Book Live Duo ve My Net N900 Central HD router gibi kişisel ağ depolama çözümleri için kullanılan WD 2go mobil uygulamasının, Dropbox entegrasyonu desteğine sahip yeni sürümünü tanıttı.

Kullanıcıların kişisel ağ depolama çözümlerinde depoladıkları verilere, evlerinin dışındayken de mobil cihazları üzerinden erişebilmelerine imkan sunan WD 2go, yeni sürümle birlikte Dropbox entegrasyon desteğiyle öne çıkıyor. Son sürümle birlikte iOS ve Android kullanıcıları, mobil cihazları üzerinden Dropbox ile WD kişisel ağ depolama çözümlerinde sakladıkları verileri taşıma, kopyalama ya paylaşımı yapabilecek.

App Store ve Google Play Store'dan ücretsiz olarak indirilebilir durumda olan WD 2go'nun öne çıkan özellikşleri şöyle;

Dropbox entegrasyon: Dropbox'ınıza eksiksiz erişin ve Dropbox'ınızla tüm WD 2go dosya yönetim özelliklerini kullanın.

Aktarma: Dosyalarınızı mobil cihazınızdan, WD kişisel bulut depolamanıza yükleyin.

İndirme: Çevrimdışı erişim için akıllı telefon ya da tablet dosyaları indirin.

Paylaşım: Dosyalarınızı kişisel bulut depolamanızdan e-posta bağlantısı ya da ekleri ile paylaşın.

Dosya Yönetimi: Dropbox'ınızda ve kişisel bulut depolamanız üzerinde dosya kopyalama, taşıma, yeniden adlandırma ve silme.

Üçüncü Parti Uygulamalar: Dosya gönderme ve mobil cihazınızın "birlikte aç" kullanım fonksiyonu üzerine yerleştirilmiş üçüncü parti uygulamaları ile dosya alın ya da gönderin.

Otomatik Keşif:Akıllı telefonunuzun ya da tabletlerinizin bağlı olduğu Wi-Fi™ ağı üzerinden WD kişisel bulut depolama cihazınızı otomatik keşfedin ve bağlanın.