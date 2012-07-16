Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ağ Ürünleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WD 2go'ya Dropbox desteği: kişisel bulutlar bir araya geliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,8b
1
1
Ağ Ürünleri
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Harici depolama çözümleriyle yakından tanıdığımız WD, My Book Live, My Book Live Duo ve My Net N900 Central HD router gibi kişisel ağ depolama çözümleri için kullanılan WD 2go mobil uygulamasının, Dropbox entegrasyonu desteğine sahip yeni sürümünü tanıttı.

Kullanıcıların kişisel ağ depolama çözümlerinde depoladıkları verilere, evlerinin dışındayken de mobil cihazları üzerinden erişebilmelerine imkan sunan WD 2go, yeni sürümle birlikte Dropbox entegrasyon desteğiyle öne çıkıyor. Son sürümle birlikte iOS ve Android kullanıcıları, mobil cihazları üzerinden Dropbox ile WD kişisel ağ depolama çözümlerinde sakladıkları verileri taşıma, kopyalama ya paylaşımı yapabilecek.

App Store ve Google Play Store'dan ücretsiz olarak indirilebilir durumda olan WD 2go'nun öne çıkan özellikşleri şöyle;

  • Dropbox entegrasyon:Dropbox’ınıza eksizsiz erişin ve Dropbox’ınızla tüm WD 2go dosya yönetim özelliklerini kullanın.
  • Aktarma:Dosyalarınızı mobil cihazınızdan, WD kişisel bulut depolamanıza yükleyin.
  • İndirme:Çevrimdışı erişim için akıllı telefon ya da tablet dosyaları indirin.
  • Paylaşım: Dosyalarınızı kişisel bulut depolamanızdan e-posta bağlantısı ya da ekleri ile paylaşın.
  • Dosya Yönetimi:Dropbox’ınızda ve kişisel bulut depolamanız üzerinde dosya kopyalama, taşıma, yeniden adlandırma ve silme.
  • Üçüncü Parti Uygulamalar:: Dosya gönderme ve mobil cihazınızın “birlikte aç” kullanım fonksiyonu üzerine yerleştirilmiş üçüncü parti uygulamaları ile dosya alın ya da gönderin.
  • Otomatik Keşif:Akıllı telefonunuzun ya da tabletlerinizin bağlı olduğu Wi-Fi™ ağı üzerinden WD kişisel bulut depolama cihazınızı otomatik keşfedin ve bağlanın.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
merlinsonnak 5 yıl
My Book Live Duo 4 TB ile ilgileniyorum, bu ürüne attığımız tüm verileri dosyaları tüm cihazlarda görüntüleyebilir miyim.
ve Dropbox ile etkileşimi nedir. 1 TB a yakın dosyalarım var bu dosyalara cep tablet ve pc den ulaşmak istiyorum.
Yardımcı olabilir misiniz.
teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Haftanın Menüsü: Pureview 808, Galaxy Nexus Android 4.1.1, AMD HD7970'den HD7970 GHz Edition'a modlama ve fazlası! 7 yıl Kingston HyperX 120 SSD video inceleme 7 yıl Uygulama Haber 13.Bölüm "Ouya, Amazing Alex ve iDownloader diğer 11 konu" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim