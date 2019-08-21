Dünyanın ilk içerik sıkıştırma destekli monitörü tanıtıldı

AMD’nin E3 2019 fuarında PCIe 4.0 tanıtımı öne çıkmıştı ancak oyun dünyasında taşları yerinden oynatacak önemli bir duyuru daha yapılmıştı. Display Stream Compression – DSC ya da ekran içerik sıkıştırma teknolojisi ilk üründe yerini aldı.

Display Stream Compression nedir?

VESA tarafından geliştirilen Display Stream Compression – DSC ya da ekran içerik sıkıştırma olarak tanımlayabileceğimiz yeni teknoloji 144Hz tazeleme hızına sahip 4K içeriklerin tek bir DisplayPort 1.4 kablosu üzerinden kayıpsız bir şekilde aktarılmasını sağlıyor.

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Normalde bu tür yoğun içerikleri DP üzerinden aktarabilmek için kroma alt örnekleme teknolojisi kullanılarak içerikler paketlere ayrılıyordu. Bunun sonucunda oyuncular 4K 144Hz içerikler için kroma kalitesi veya tazeleme hızı arasında geçiş yapmak zorunda kalıyordu.

Asus fuarda ilk DSC monitörünü kısa süre içerisinde tanıtacağını duyurmuştu. Gamescom 2019 fuarında ise monitör sahneye çıktı. Asus ROG Strix XG43UQ oyuncu monitörü sektörün ilk DSC monitörü oldu.

43 inçlik monitör FreeSync 2 HDR, DCI P3 renk gamının yüzde 90’ı, VESA DisplayHDR 1000 desteği gibi özellikler sunuyor. DSC özelliği için ise şu an için Radeon RX 5700 ekran kartlarından başka bir seçenek mevcut değil. Asus ROG Strix XG43UQ yıl sonuna doğru piyasada olacak.