WD Blue 1TB & WD Black 750GB Mobil Sabit Diskler Video İnceleme

Haber Editörü
|WİNDOWS 8 NEDEN YOK TESTTE HELEDE WİNDOWS 8.1DE ACILIŞ DAHA HIZLI İKEN NEDEN BUNU KURUPTA TEST ETMİYORSUNUZ BİRDE WİNDOWS 7 VS WİNDOWS 8.1 YAPSANIZ ACILIŞ ACISINDAN EN AZINDAN
| Ender hocam sıcaklık ve gürültü yönüne de biraz değinseydiniz.
İkisinin fiyatları hemen hemen aynıyken 7200 RPM olanı almamak saçma olur yani başka bir dezavantajı yoksa.
|Anasayfada bulunan resimde "Mobil" sabit diskler olarak yazıyor ama bunlar dizüstü için .)
İyi çalışmalar.
|Ender hocam seni burda mı bıraktılar gene? Hep o ikisi geziyor. Bi kerede seni göndersinler CEH'e
|ssd ucuzlamasını bekliyoruz
|saatte 15.000 rpm yapmadıkça beni meşgul etmesinler.
|Telefonda telefon. Bıktıydık artık iyi oldu bu.
Donanımhaber oldu telefonhaber.
|Geçen videodaki WD yi double-u de olarak söylemeniz üzerine yapılan eleştirileri dikkate aldığınız için teşekkürler. Double-u gerçekten de kulağa batıyordu ama şimdi ve-de kulağa çok daha alışılmış ve pürüzsüz geliyor.
|Kent var malbora var. :D
|mukemmel diksiyon ender abi
özellikle son incelemelerde karşılaştırmalı açılış testleri yapmanız,
fikir edinmemiz ve farkları görmememiz açısından çok faydalı olmaktadır.
teşekkür ederiz.