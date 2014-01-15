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WD Blue 1TB & WD Black 750GB Mobil Sabit Diskler Video İnceleme

5 yıl
6,9b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda WD'nin dizüstü bilgisayarlar için tasarladığı 2.5 inç'lik WD Blue 1TB ve WD Black 750 GB Modellerini inceliyoruz.
 

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AYIN KARANLIK YÜZÜ 5 yıl en beğenilen
Ender bey güzel bir inceleme olmuş.
özellikle son incelemelerde karşılaştırmalı açılış testleri yapmanız,
fikir edinmemiz ve farkları görmememiz açısından çok faydalı olmaktadır.
teşekkür ederiz.
Ender bey güzel bir inceleme olmuş.özellikle son incelemelerde karşılaştırmalı açılış testleri yapmanız,fikir edinmemiz ve farkları görmememiz açısında...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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biggame 5 yıl
WİNDOWS 8 NEDEN YOK TESTTE HELEDE WİNDOWS 8.1DE ACILIŞ DAHA HIZLI İKEN NEDEN BUNU KURUPTA TEST ETMİYORSUNUZ BİRDE WİNDOWS 7 VS WİNDOWS 8.1 YAPSANIZ ACILIŞ ACISINDAN EN AZINDAN
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Dovahkiin 5 yıl
Ender hocam sıcaklık ve gürültü yönüne de biraz değinseydiniz.
İkisinin fiyatları hemen hemen aynıyken 7200 RPM olanı almamak saçma olur yani başka bir dezavantajı yoksa.
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uNequAL 5 yıl
Anasayfada bulunan resimde "Mobil" sabit diskler olarak yazıyor ama bunlar dizüstü için .)
İyi çalışmalar.
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orkinoss 5 yıl
Ender hocam seni burda mı bıraktılar gene? Hep o ikisi geziyor. Bi kerede seni göndersinler CEH'e
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lordlevent 5 yıl
ssd ucuzlamasını bekliyoruz
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fortunasuper 5 yıl
saatte 15.000 rpm yapmadıkça beni meşgul etmesinler.
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hbg_ant2 5 yıl
Telefonda telefon. Bıktıydık artık iyi oldu bu.
Donanımhaber oldu telefonhaber.
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eXaline 5 yıl
Geçen videodaki WD yi double-u de olarak söylemeniz üzerine yapılan eleştirileri dikkate aldığınız için teşekkürler. Double-u gerçekten de kulağa batıyordu ama şimdi ve-de kulağa çok daha alışılmış ve pürüzsüz geliyor.
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DH Misafiri 5 yıl
Kent var malbora var. :D
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canguler917 5 yıl
mukemmel diksiyon ender abi
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