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WD Green 4TB Sabit Disk Video İnceleme: Depolama Sürücüleri Hızlanıyor!

5 yıl
41,1b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda WD'nin yeşil ailesinin en yüksek kapasite sunan 4TB'lık modelini inceliyoruz.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
CRoSSBoNeSS 5 yıl en beğenilen
Anasayfada telefon harici bileşenleri görmek çok tuhaf geldi niyeyse :D
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LINEBACKER 5 yıl
Tek elle kullanmak imkansız olmuş bunun ekranı kaç inch?
Hafızası iyiymiş ama bugün çoğu cihazda 16-32GB varken adamlar bunun içine 4TB sığdırmış taktire şayan;)
Tek elle kullanmak imkansız olmuş bunun ekranı kaç inch?Hafızası iyiymiş ama bugün çoğu cihazda 16-32GB varken adamlar bunun içine 4TB sığdırmış taktire şa...
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Adrenalin_ 5 yıl
Çöp - rekoru istiyorum
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saintroyo 5 yıl
3 TB a göre değerleri çok güzel.. ama elbette en önemli nokta bana göre boyut kaybı.. eğer 400 ya da daha fazla bir GB kaybı ile kullanılıyorsa bu ürün benim için pek bir şey ifade etmiyor.. boyut kayıplarını da düşünürsek 3 TB lık modeller arşiv için bana göre fiyat/performans oranını da düşünürsek halâ en iyi yerdeler..
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Baholi 5 yıl
Arşiv yapanlar için ideal.
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burakesan 5 yıl
1.5TB'lik WD Green'i kutulayarak depo HDD haline getirdim. Gariptir ki diğer safkan Seagate 3TB taşınabilir diskimden çok daha performanslı çalışıyor.
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funnyhow 5 yıl
Windows 7 ve 8 en fazla kac gb hdd destekliyor 3gb almak icin arastirirken birisi windows desteklemiyor dedi?
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showstopper41 5 yıl
Testlerde HDD lerin çalışma sıcaklığına da yer verilse çok iyi olurdu. Rakip firmaların green HDD testlerini de bekliyoruz.
Hâlâ 7200rpm değil, işe yaramaz, forumun %2 si ilgilendiriyor diyen arkadaşlara ön yargılarını atıp düşük rpm li HDD leri denemelerini tavsiye ediyorum. 7200 rpm yi aramazsınız, fiyanının ucuz olması, sessizlik ve serin çalışması da avantajı. SSD si olanlar arkadaşlar 7200 rpm HDD lere hiç uğraşmasınlar. 12cm kasa fanı ile soğutulan disklerimin çalışma sıcaklıkları şöyle:
1TB WD Green (Windows) 29C
1TB WD Black (Depo) 31C
1,5 TB Samsung Ecogreen (Depo) 22C
Black bana sesli geldiği için sistemi Green'e kurdum
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omfarcan 5 yıl
Keske firmalarin incelemeye yolladigi urunlerle piyasaya surdukleri urunlerin parti kaliteleri ayni olsa.
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fds14 5 yıl omfarcan
omfarcan
Keske firmalarin incelemeye yolladigi urunlerle piyasaya surdukleri urunlerin parti kaliteleri ayni olsa.

nokta atışı olmuş
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Gandalf81 5 yıl
Iyiymis
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acbold 5 yıl
SSD yanına eklenebilecek güzel ürünlerden biri olmuş wd green 4TB.Testlerde cavair black ürünlerinden bir tanesi eklenseymiş bilgi vermek anlamında iyi olurmuş.
Ender'in western digital ürünlerine "VE DE NİN" demesine hastayım :) Western Digital desek 5 saniye uzun olsa video sanırım sorun olmaz :)
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TorukMactoo 5 yıl
Bence de harddiskler ssd lere yetismek icin cache bellek ve donus hizlarindan bir adim daha oteye gecebilen teknolojiyle uretilmeli artik. Cunku insanlar zaman ilerledikce arsiv yapmaya daha cok ihtiyac duyuyor. Sonucta bu devrin oyunu filmi vs ilerde bir efsane olacak. Nasil ki suan atari donemi bir efasaneydi. Bu oyunlar da arsivlik bence.
Edit: imla
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OoKanka 5 yıl enderc
Bi akp reklamı daha görürsem RedHack'e şikayet edicem ama.
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LINEBACKER 5 yıl
Tek elle kullanmak imkansız olmuş bunun ekranı kaç inch?
Hafızası iyiymiş ama bugün çoğu cihazda 16-32GB varken adamlar bunun içine 4TB sığdırmış taktire şayan;)
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