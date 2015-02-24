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WP uyumlu Sketchable faydalı özellikler kazandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP uyumlu Sketchable faydalı özellikler kazandı
Windows 8.1 işletim sistemli cihazlar için hazırlanan çizim uygulaması Sketchable, faydalı özellikler kazandığı yeni sürümüne güncellendi.
Silicon Benders tarafından hazırlanan Sketchable, taşıdığı fırça seçenekleriyle kişilerin birbirinden farklı çizimler yapmasına imkan tanıyor ve sunduğu katman desteğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Sade bir arayüzle kullanımı kolay bir deneyim sunan uygulama, yayınlanan yeni sürümüyle ise oldukça faydalı olarak artık ekran üstü üç parmak kaydırma ile yapılan işlemleri geriye ya da ileriye doğru alabiliyor. Ayrıca arayüzü üzerinde bazı geliştirmeler yapılan uygulama, ayarlara bağlı olarak boyutu değişebilen uygulama barıyla da geliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Sketchable uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/sketchable-windows-gets-new-features-interface-changes-latest-update Yorum Yaz
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