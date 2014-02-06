WP8 cihazlar için hazırlanan yeni uygulama Ravelle ile fotoğraflar üzerine şık yazılar eklenebiliyor

iOS ve Android karşısında uygulama çeşitliliği açısından geride kalan ancak devamlı olarak gelişmini sürdüren Windows Phone platformu için hazırlanan Ravelle, fotoğraflar üzerine şık yazılar ekleyebiliyor.

Dzenan.s adlı geliştiricinin elinden çıkan Ravelle, WP8 cihazlar ile uyumlu olarak çalışma gösteriyor ve dahili telefon kütüphanesinden seçilen ya da kendi içinde çekilen fotoğraflar üzerine yazılar ekleyebiliyor. Bu yazılar için bünyesinde özel kişiselleştirme seçenekleri barındıran uygulama, renk değişimi yanında farklı fontları da sade arayüzüyle kullanıcılarına sunuyor. Canlı kutu desteğine sahip olduğu belirtilen Ravelle, ek olarak boyutlandırma da yapabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Ravelle uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.wpcentral.com/ravelle-simple-way-add-captions-your-photos