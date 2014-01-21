WP8 için fotoğraf uygulaması Fhotolens yeni özelliklerle güncellendi

Devamlı olarak geliştirilmeye devam eden Windows Phone 8 için hazırlanan ve beta sürecinden çıkarak kısa süre önce kullanıma sunulan Fhotolens, yeni özelliklerle güncellendi.





Supporting Computers Inc adlı geliştirici tarafından hazırlanan Fhotolens, belirtildiği kadarıyla telefonlara sanal 10-24mm geniş açı lens desteğini getiriyor ve böylece yüksek çözünürlüklü ilginç fotoğraflar çekilebiliyor. HDR çekim desteği de bulunan uygulama, dikey ve yatay modda kullanılabiliyor dokunmatik netleme özelliğiyle geliyor ve yine iki parmak dokunma ile yakınlaştırmaya imkan tanıyor. Çekilen her fotoğrafı otomatik olarak kayıt altına alan Fhotolens, ön kamera ile ön flaş desteklerine de sahip. Yayınlanan 1.2.0 sürümüyle içerisine 13 yeni dil seçeneği eklenen uygulama, 512 MB RAM'e sahip WP8 telefonlarda meydana gelen hatalardan kurtuluyor, eskiye oranla 2 kat daha hızlı çekim yapabiliyor ve yeni bir fotoğraf görüntüleme sistemiyle geliyor.





4 TL fiyat etiketiyle satılan Fhotolens uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/fhotolens/48775a70-4c45-499d-a663-0ba116c5da03