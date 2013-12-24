WP8 uyumlu çeviri uygulaması Translator With Speech güncellendi

Windows Phone 8 ve Windows Phone 7.5 işletim sistemli telefonlar için BrilliSoft tarafından geliştirilen uygulama Translator With Speech, yeni dil destekleri ve özelliklerle 2.2 sürümüne güncelledi.





Aralarında Türkçe'nin de bulunduğu birçok farklı dil arasında ses üzerinden çeviri yapabilen Translator With Speech, 2.2 sürümüyle ise öncelikle dört yeni dile destek vermeye başladı. Aynı zamanda bünyesine WP8 için canlı kutu ile ana ekrandan başlatma desteği eklenen uygulama, kayıtlı bazı kalıpları çevrimdışı olarak çevirebiliyor ve birçok paylaşma seçeneğiyle geliyor.





7 TL fiyat etiketiyle elde edilebilen Translator With Speech uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/translator-with-speech/13d93a90-5da6-4fea-bb37-80af87a4beec