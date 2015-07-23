WP8/8.1 için hazırlanan Lumia Creative Studio Beta, yaşayan fotoğraf desteği aldı

Microsoft Mobile tarafından hazırlanan fotoğraf düzenleme uygulaması Lumia Creative Studio Beta, yeni özelliklerle güncellendi.

Kişilerin Windows Phone 8 ile Windows Phone 8.1 cihazlarında fotoğraf düzenlemesi için hazırlanan ve parlaklık, renk tonu, canlılık, netlik, basit kırpma veya döndürme özellikleri yanında arka planı bulanıklaştırma da yapabilen Lumia Creative Studio Beta, isteğe bağlı olarak oldukça etkili otomatik düzenleme de gerçekleştirebiliyor.

Uygulama yayınlanan yeni sürümüyle ise ilk olarak Lumia Camera ile çekilen "Yaşayan Fotoğraflar" desteğini kazanıyor. Çekilen videolar üzerinden sadece belirli bölümlerin hareket ettirilmesiyle elde edilen bu fotoğraflar, artık Lumia Creative Studio Beta ile arka fon bulanıklığından keskinliğe kadar farklı seçenekler yardımıyla düzenlenebiliyor.

Lumia Creative Studio buradan (Telefondan açılabiliyor) ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/lumia-creative-studio-beta-released-support-editing-living-images