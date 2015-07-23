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WP8/8.1 için hazırlanan Lumia Creative Studio Beta, yaşayan fotoğraf desteği aldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP8/8.1 için hazırlanan Lumia Creative Studio Beta, yaşayan fotoğraf desteği aldı
 
Microsoft Mobile tarafından hazırlanan fotoğraf düzenleme uygulaması Lumia Creative Studio Beta, yeni özelliklerle güncellendi.
Kişilerin Windows Phone 8 ile Windows Phone 8.1 cihazlarında fotoğraf düzenlemesi için hazırlanan ve parlaklık, renk tonu, canlılık, netlik, basit kırpma veya döndürme özellikleri yanında arka planı bulanıklaştırma da yapabilen Lumia Creative Studio Beta, isteğe bağlı olarak oldukça etkili otomatik düzenleme de gerçekleştirebiliyor.
Uygulama yayınlanan yeni sürümüyle ise ilk olarak Lumia Camera ile çekilen "Yaşayan Fotoğraflar" desteğini kazanıyor. Çekilen videolar üzerinden sadece belirli bölümlerin hareket ettirilmesiyle elde edilen bu fotoğraflar, artık Lumia Creative Studio Beta ile arka fon bulanıklığından keskinliğe kadar farklı seçenekler yardımıyla düzenlenebiliyor.
Lumia Creative Studio buradan (Telefondan açılabiliyor) ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/lumia-creative-studio-beta-released-support-editing-living-images Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Microsoft Specialist 4 yıl
Canlı diye çevirmek daha doğru bence.
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e-Militarist 4 yıl
Lumia Creative Studio Beta 6.6.0.25

www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/lumia-creative-studio-beta/9nblgggxwtlp


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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