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WSJ: Apple, 6 inçlik iPhone prototipi üzerinde çalışıyor!

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,2b
1
70
iPhone
Shady
Haber Editörü
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WSJ: Apple, 6 inçlik iPhone prototipi üzerinde çalışıyor!

Şu ana kadar iPhone ailesinde 4 inçin üzerinde bir model hazırlamayan Apple, ABD’nin saygın yayın organlarından The Wall Street Journal’ın edindiği bilgiye göre, daha büyük ekranlı birden fazla iPhone prototipi üzerinde çalışıyor.

Apple ve iş ortaklarının 4,8 inçten 6 inçe kadar farklı boyutlardaki birden fazla büyük iPhone prototipi üzerinden çalıştığını ifade eden kaynaklar, bahsi geçen boyutlardaki yeni bir iPhone’un bu sene satışa sunulmasının çok güç olduğu ve en iyi ihtimalle gelecek sene karşımıza çıkabileceğini belirtirken; Apple’ın geçmiş yıllara nazaran bu konuda daha istekli olduğunu ifade etti.

Öte yandan Apple’ın ekran boyutunu belirlerken, App Store’daki mevcut içerikleri de geriye dönük olarak en iyi şekilde desteklemesini göz önüne alacaktır. Bu durumda yeni iPhone’un büyük ekranlı akıllı telefonlardaki çözünürlüklerden daha farklı bir çözünürlükle karşımıza çıkması şaşırtıcı olmayacaktır.


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blk 6 yıl en beğenilen
DH Misafiri
senolkoyuncuvah vah, hani sihirli parmak vardı ekranın her tarafına ulaşan tek elle kullanılırdı telefon. öyle diyorlardı :) apple 80 yıllardan beri ne dese tersini yapıyor. en iyi işletim sistemi bizimki çözmez dediler, kullanırken bomba resimleriye programlar gitti hep, bu sistemi jobun nextiyle değiştirdiler. motorola işlemci çok iyi berbat intel kullanılmaz dediler intel kullanıyorlar şimdi. ... günümüzde ekran 3.5 büyüğü gereksiz dediler ekranı uzattılar. plastik kötü dediler 5c yaptılar. ufak ipad gereksiz dediler yaptılar. şimdi de 6.
Cahil yorumu vol 54876145646974684Apple,iPhone 5Cden önce plastik-seramik alaşımlı iPhone zaten yapmıştı: iPhone 3G ve 3Gs.Ayrıca ben Appleın plastik kötü dediğini hatırlamıyorum.Yina aynı şekilde küçük iPad gereksiz denildiğini hatırlamıyorum.Peki sen Steve Jobsun Eddy Cuenün Tab 7 kullandıktan sonra 9.7 inçten daha küçük tabletlere sıcak baktığını biliyor muydun? Neyse sormamış farzet.Polimer malzemenin ilk iPhone 5Cde kullanıldığını zanneden adam bunu mu bilecek ?

demek polimermiş. samsung kullanınca leğen plastiği oluyor ama her ne hikmetse apple kullanınca polimer oluyor.
DH Misafirisenolkoyuncuvah vah, hani sihirli parmak vardı ekranın her tarafına ulaşan tek elle kullanılırdı telefon. öyle diyorlardı :...
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1 Yanıt Yanıtla +31
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ST4LK3R 6 yıl
Haber doğruysa, bir zamanlar piyasayı şekillendiren Apple şimdi Samsung etkisiyle şekilleniyor demektir. Ayrıca markette uygulamarla uyum sorunu ortaya çıkacak Apple Androidleşecek
Haber doğruysa, bir zamanlar piyasayı şekillendiren Apple şimdi Samsung etkisiyle şekilleniyor demektir. Ayrıca markette uygulamarla uyum sorunu ortaya çıkacak...
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hidrojennn 6 yıl
vah vah, hani sihirli parmak vardı ekranın her tarafına ulaşan tek elle kullanılırdı telefon. öyle diyorlardı :) apple 80 yıllardan beri ne dese tersini yapıyor. en iyi işletim sistemi bizimki çözmez dediler, kullanırken bomba resimleriye programlar gitti hep, bu sistemi jobun nextiyle değiştirdiler. motorola işlemci çok iyi berbat intel kullanılmaz dediler intel kullanıyorlar şimdi. ... günümüzde ekran 3.5" büyüğü gereksiz dediler ekranı uzattılar. plastik kötü dediler 5c yaptılar. ufak ipad gereksiz dediler yaptılar. şimdi de 6".
vah vah, hani sihirli parmak vardı ekranın her tarafına ulaşan tek elle kullanılırdı telefon. öyle diyorlardı :) apple 80 yıllardan beri ne dese tersini yapıyor...
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DH Misafiri 4 yıl
enteresan enteresan gereksiz yorum yapmayalım. apple ıphone inçi büyüttü diye samsunglaştı gibi söylentiler ne alaka. her marka gibi kullanıcı istekleri göz önüne alınarak karar verilmiş bir durumdan bahsediyoruz. tv'de nasılki her marka aynı inçlerde monitör üretip farklı özellik ve yapı maddeleriyle farklılaşıp ön plana çıkmayı hedefliyorsa, telefon markaları da artık farklılaşmayı kullanılan işletim, yazılım ve donanımla yakalayıp hedef kitleye ulaşmaktadır. bundan daha doğal ne olabilirki? ne bir samsung bir apple'dır ne de bir apple bir samsung değildir her ikisinin de kendine göre + ve - puanları var. diğer markalar için de aynı şey geçerlidir. biraz objektif olalım lütfen. bir markanın ürününü kullanmak sürekli o ürünü övmek gerektiği anlamına gelmez gelmemelidir de.
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modifci 6 yıl
Zamanında psp nin ekranına wow diye bakıyorduk şimdi inç beğenmiyoruz
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kara_yunus 6 yıl
Burda apple'ı kötüleyenlerin %99'u hayatında bir apple ürünü kullanmamıştır. Ben her türlü apple ürünü kullanmış biri olarak söylüyorum;
-ev kullanımı için mac'ten daha iyi bir bilgisayar markası yok!
-Mac OS'u geçebilcek düzeyde bir işletim sistemi yok!
-İos' dan daha iyi bir işletim sistemi yok!
-Apple Store gibi bir uygulama marketi daha yok!
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oup59 6 yıl
Valla 6 inch buyuk olur ama 4.7 veya 5.00 inch iPhone isterdim. Sirf ekran kucuk oldugu icin 3-4 sene sonra Android'e gectim. Bence iki platformunda kendine ozgu avantaj ve dezavantajlari mevcut. Bos yere marka fanligi yapmaya gerek yok. Butceye ve kullanim amaclarina uyan cihaz alip kullanmak gerekir. Android de bence gayet akici. Ha bir iOS degil evet ama oyle cop falan da degil. Ozellikle bazi uygulamalar iOS'da daha iyi.Ama iOS uzerinde ancak jailbreak ile gelen ozellikler ve hatta daha fazlasinin Andorid cihazlarla dogal olarak gelmesi bence guzel bir durum. Buyuk ekranda cok kullanisli oluyor. Andorid cihazimi 1,5 aylik 900tlye aldim. iPhone 5 i ise 5 aylik 1600tl'ye almistim. Onu da esim kullaniyor. 2si de 32gb modeller ve resmi TR cihazlari. Satarken asagi yukari ayni zarari ederim. Cunku 2.elde daha uygun aldim. Android dunyasindaki custom rom, kernel vb. olanaklar cihaz uzerinde daha cok zaman harcamama sebep oluyor.Ama bu benim tercihim. Istersem stabil bir rom kurar onu kullanirim ama nightly build CM romlar da ayri bir macera :)

Sonuc cihaz secimi tamamen kisisel bir olay ve birbirimize laf atip kalp kirmaya gerek yok.

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TEOG Master 6 yıl
Tam yaw he he lik
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doctor5945 6 yıl
Balawitz
YEY
doctor5945
YEY iphone 5 ve ipad mini mi satip note 2 alan biri olarak applein sadece ekran buyuterek note serisi kullanicilarini kandirabilecegini dusunmuyorum. Cunku yazilim cok kisitli stabilite ve basitlik adina.. Browserdan hafiza kartina veya istedigim klasore indirdigim pdf,xls,doc dosyalarini istedigim office programinda okuyup editleyip imzalayamadiktan sonra ne yapayabim ben not ozelligi olan buyuk ekranli apple cihazi ? Note ve android birlesiminin ozellikleri saymakla bitmez. En basitinden wifi olan bir yerde dizilerinizi indirip bs playerla otomatik alt yazi bularak wifi yada 3g olmayan bir yerde izleyebilirsiniz. Iosta bunu yapmak icin laptoptan tonlarca senkronizasyon veya devamli online olmak sart
Hatta yinede dosyalari programlar altina depolayarak tum ozgurlugun icine ediyor apple(ornegin office suite altindaki xls dosyasini office hd ile acamamak).. Tek kablo ile hdmi veya usb bellek/harddisk baglamak gibi ozgurlukleri saymama gerek bile yok.. Inanin iphone 5 imin stabilitesini ve ipad minimin buyuk ekranini ozlemiyorum cunku cebimde 64+16 (80gb) lik hem islerimi catir catir hallettigim hem de islerimden arta kalan vakitlerde multimedya ve oyun ozelliklerinden dehset keyif aldigim bir cihazim var.. Iphone 5 sahibiyken note 2 ci arkadaslarima 2 kahve 1 cay getirirmisin o tepsiyle diye veyahut onu nereye sokuyorsun acaba diye az dalga gecmedim :) Fakat kullandikca gordum ki note 2 iphone 5+ ipad mini dir.. p.s macbook pro ,apple tv gibi cihazlarim henuz mevcut. Windowsun ve laptop firmalarinin macbook pro yu gecebilmesi icin cok firin ekmek yemesi lazim :) Ama google androidde iosu gecti bunu kabul etmek lazim
yok ios 1 gb ile 2 gblik android gibi calisiyormus gibi bahanelere gerek yok. iosta arka planda ne calisiyorki 1 gb ram yetmesin ;) ? Iphone kullanicilari zaten ana menudeki widgetlari gorunce kafalari karisiyor birden
Alismislar basit kutucuklara.. He illaki kutu istiyorum diyen hic widget yuklemez ayni ios tipide kullanbilir androidi.. Sonucta kisilesstirmede sinir yok.. Jb ile oynayip bozulabilecek sistem yok cunku elin altinda hersey legal.. Hepimiz biliyoruzki iosu kisisellestirmek icin cydiadan 2-3 patch yuklesen cihaz habire reset atmaya basliyor..
dostum senın elındekı iskender tabağıyla gm discovery aynı işi yapıyor sanırım sadece kalemle oynamak ıcın almışsın o servis tabagını sen iphone kullanımıs ama iphonun felsefesını anlayamadıgın ıcın note a gecmıssın bütün iphone kullanıcıları aldıkları cıhazda widget olmadıgını bılır ozellestırılebılır roomlar olmadıgını bılır iphonu ınsanlar 1 marka ve ikinci el degerı yuksek oldugu ıcın alıyorlar 14 aralık 2012 de 2150 den cıkan ip5 su an operatorlerde 1950 2000 tl aralıgında peşin pekı rakıbı s3 ne kadar bılıyormusun o da 1999 tl den giriş yaptı şimdi 1200 tl ye almayanı dövüyorlar yüzüne bakan yok s4 1999 tl den gırdı 4 ay oldu şimdi 1600 tl ye a101 e bim e düştü 2 ram olayına gelınce ip5 galaxy s3 yada s4 ten dahamı yavas calısıyor sence bırde kullanmıssın ip5 i hıkaye anlatan sensın geçiş yaptıgın ıcın kendıne yedıremeyıp iphonu kotuleme bosuna kullanan bılıyor hızın ne demek oldugunu s3 ve s4 te bır rehber bıle 5 sanıyede acılıyor sen neyın kafasındasın java sanal makınası uzerınde calısıyor android ios gıbı dogal bır ısletım sıstemı degıl o yuzden donanıma abanıyor android üreticileri jellybeen 4.2.2 yi yükle s2 ve s3 e bak gör ne taklalar atıyor ikiside sen note 3 tekı donanımı iphone 5s e koyarsan o cıhazda cod blacks ops ve crysis 3 oynarsın 4 degıl 8 k vıdeo cekersın gıt 10 yas altına anlat anılarını ios donanıma odaklı bır işletim sistemi değil bunu dunya bılıyor 3 apple mümkün olan her cıhazına güncelleme desteği veriyor 2009 da cıkmıs 3gs modelıne bıle kısıtlıda olsa veriyor güncelemeyı bana 2009 model guncelleme alan bır tane androidi bırak baska bır işletim sistemine sahip telefon goster yarın note 2 alayım son olarak 4 apple tum urunlerınde premium malzeme kullanıyor ve tüm iphonelar estetik harıkası urunler millete samsung gibi yoğurt kapağından yapılmıs reklama abanılmış 3 ay sonra sıfır %30 değer kaybına uğrayan iskender tabağı satmıyor
Agir sacmalamissin, deger kaybi muhabbeti turkiyede gecerli. Ben amerika ve rusyada yasiyorum. Amerikada S4, Note 2, iphone 5 fiyatlari aynidir.Hatta ilk ciktiginda iphone 5 650$ + tax iken Note 2 699$+ tax idi. Senin gibi enayileri turkiyede yoluyolar diye 2.el deger muhabbeti yapman cok komik. 2000 lira verip 3 kurusun hesabini yapiyorsan o zaman git altin al 1 yilda mutlaka degeri artar. Telefon yatirim araci degil. Ayrica eminim sonradan iphone gormus biri olarak iphone 2 ve iphone 3g gibi cihazlari kullanmis biriyle konustugunun farkinda degilsin. Biz iphone kullanirken daha mms bile atilamiyordu. Zaten iphone 2 nin turkiyede resmi satisida yoktu. Iskender tabagi dedigin cihazi ben santiyede 3-5 takla attirip yerden alip 10$a kapagini sifirlayabiliyorum ama sen iphone 5 i bohcaya sarar sarar kullanirsin niye cunku betona dusup takla attigi saniye tum aliminyum malzemesi icler acisi sekilde parcalanacak. 3-4 ay falan iphone 5 kullandim. Onceki iphonelarima gore en hassas ve basarisiz cihazimdi. Ayni menuyu iphone 2-3gs te istahla yedik fakat artik isitip isitip kaktirmaya basladilar. Hatta senin gibi 2000 tl verip enayilikte yapmadim gittim seyahat esnasinda amerikadan bile ucuza 1050 tl ye aldim. Iyide baktim cihaza fakat heryeri soyuldu siyah boyasi resmen uretim hatasiydi. Kalite gormek istiyorsan git macbook pro kullan ok. Bana sonradan apple gormus sifatinla racon kesme. Avuc kadar cihazda crysis 3 mu oynayacakmis birde peh buna sadece gulerim. Muhtelemen kor olursun. Sen git kutucuklarla dolu telefonunu elinde cevir dur bana yazilim altyapisinida anlatma tereciye tere satiyorsun ,apple developerligi ve C++ kodlamada ciddi gecmisim mevcut. Destek konusuna gelince bidefa yazilima kafanin basmadigini cok belli. Apple iosu sadece 3 cihaz icin gelistiriyor. Zaten her yeni versiyonda en eski cihazi devreden cikariyor. Google ise androidi bir suru markanin tonlarca cihazina veriyor. Hatta bir suru kisilmis ara versiyonlar cikiyor amator ve ucuz akilli telefon kullanicilari icin. Dolayisiyla iphone 4-5 varsa samsung s4,note2, htc one,sony z,lg nexus 4 vardir bitti gitti. Digerleri onemsiz ve zaten appleda rakipleri olmayan cihazlar. Bu arada itunesa zirt pirt gelen guncellemelerinde hic bir naneye yaramadigini bu forumda herkes iyi bilir. Sen japonya haritasina, cin klavyesine, yok bilmemne hatasina vurulursun habire update yaparsin ama cihazda hicbirsey degismez. Facetimeda 3gden goruntulu konusmayi bile buyuk bir ozellikmis gibi reklamini yapip seni aptal yerine koyarlar sende kabullenirsin :) Iphone musteri kitlesi boyledir. Bende boyleydim zaten. Ta ki note 2 yle dalga gecerken kurclamaya baslayana kadar. Kurcaladim kurcaladim ama dalga gectigim gibi donmadi kitlenmedi hatta agzim acik kaldi bir cok ozelligine. Samsungun appledan cok satmasinin sebebide bu aydinlanmadir. Umarim senin gibi yarim akilli olan koyunlarda aydinlanir :) ne kadar enayi yerine koyuldugunu anlar. Ben dropbox veya hafiza kartima depoladigim solidworks ve autocad cizimlerimi catir catir acarken sen itunestan programin altina koymaya calis dosyalarini sonra baska proglamada acama o dosyalari :) Emin ol iphone kullanicilari widget i bile bilmiyorlar hepsi cahiller. Cunku bugune kadar note 2 yi kime tanittiysam hassiktr seklinde donusler aldim iphone 5 ler hemen cebe geri girdi masanin ustunden..
Kasa kalitesiylede derdin varsa git htc al. Etrafimdaki iphone 3gs-4 bataryasi degistirmekten gina geldi. Bunu yaparkende tum vidalar kamera konnektor hepsini dagittim. Oysaki note 2 imde 3 adet bataryam var. herhangi bir aksaklik halinde 1 hafta boyunca sarja takmadan kullanabilirim ki yurtdisinda navigasyon olarak kullandigim zamanlarda cok isime yariyor. Iphone 5 i sarja takmadan navigasyon olarak istesen maksimum 3 saat sonra batarya dibe inecektir.(navigasyon illa araclada olmaz, yururkende kullanirsin.senin vizyon buna yetmeyebilir aciklayayim dedim) Neyse bundan sonra istedigin kadar sacmala cevap vermicem. Cunku beni bilen bilir apple fanatigiyimdir ama iphone u sadece kafasi teknoloji ve yazilima cok basmayan bayanlara ve yasli akilli tel kullanicilarina tavsiye ediyorum cunku pratiklik olarak iphonelar hep onde. Islev dusuk sonucta..
(qapaq)
@doctor5945 Gercekten minicik aletlerin crysis 3 gibi bir oyunu oynatabilecegine mi inaniyorsun
minicik telefon bunlar. O oyunlari kocaman ekran kartlari, islemciler, ramler ile oynuyorlar sen g.t kadar telefonla ne kadarini yapmayi dusunuyorsun?

1-benım gıbı enayı dedıgın kısı sayısı 80 milyon sen butun mıllete enayı muamelesı yapmaya utanmıyormusun masonmusun yoksa herkesın yurtdısından cıhaz almaya ne pasaportu var neden bu işlerin ıcındeler senın gıbı kendı adına konus densiz herkese enayı dıyemezsın sen 1050 tl ye note 2 iphone 5 i buldu yurdum ınsanıda almadımı sıfır cıktıgında haddini bil ben ipad 4 iphone 5 ve retina macbook pro kullanıcısıyım banada mac osx ve iosu anlatma hep androidin artılarından behsetmişsin bende eksilerinden bahsedeyim sen note 2 de rehber acılsın dıye beklerken iphone5 kullanıcısı konusmaya baslıyor sen güneş altında şemsiye açarken ekranı görmek için iphone 5 kullanıcısı gayet net görüyor ekranını tüm sensörleri kusursuz çalışıyor bir s4 teki gibi tüm sensörleri sorunlu değil gyroscope ile oynanan oyunlara bak tum samsungların nasıl sacmaladıgını görürsün bir asphalt 7 oynarken bıle en soldan en sağa gecmeye calısın araba carpmadan gecmıyor ben android telefon cok kullandım ve beşpara olmadıgını anladıgım ıcın iphone ıle yola devam edıyorum tüm cıkan oyun ve uygulamalar oncelıkle ios platformuna gelir bunu tüm dünya bilir sen cıhazına 4.2.2 ne zaman gelecek dıye yağmur duasına cıkarken iphone 5 kullanıcısı guncellemenın ne zaman cıkacagını ne zaman alacagını dahi bılır ve cıktımı aynu gun alır aylarca beklemez appstore virüs mağazası degıldır ucretsız uygulama kalıtesı google playdekı ucretli uygulamardan daha kalıtelıdır bazı fırmalar androide uygulama bıle yazmaz capcom gıbı turkıyedekı tum buyuk fırmalar ıos ıcın uygulama yazdırırlar kımse androidin yuzune bıle bakmıyor apple ios lısansını tum fırmalara vermek zorunda degıl bulus bulanındır apple kullanıcıları bılınclı ınsanlar iphone alırken widgetin olmadıgınıda bılıyor ozellestırılmıs roomlar olmadıgınıda bılıyorlar hız ıcın alıyorlar uygulama kalıtesı ıcın alıyorlar yuksek ıkıncı el degerı ıcın alıyorlar turkıyede kurallar boyle ben 2000 tl verırım bırsene sonra 1500 tlye satar yenısını alırım sen 2000 tl verırsın seneye 600 700 tlye satacak adam ararsın yoğurt kapağından yapılmış o servis tabağını
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İronik Adam 6 yıl
Apple biz sizden büyük ekranlı telefon isterken 4.3-4.5" i kastetmiştik.
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ARC118i 6 yıl
Note 3 den buyuk telefon dusunulemez. Ve apple boyle bir ise kesinlikle soyunmaz. Csb
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brk-bjk 6 yıl
O iphone degildir 6" lik İpad Super Mini dir.
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doctor5945 6 yıl
YEY
iphone 5 ve ipad mini mi satip note 2 alan biri olarak applein sadece ekran buyuterek note serisi kullanicilarini kandirabilecegini dusunmuyorum. Cunku yazilim cok kisitli stabilite ve basitlik adina.. Browserdan hafiza kartina veya istedigim klasore indirdigim pdf,xls,doc dosyalarini istedigim office programinda okuyup editleyip imzalayamadiktan sonra ne yapayabim ben not ozelligi olan buyuk ekranli apple cihazi ? Note ve android birlesiminin ozellikleri saymakla bitmez. En basitinden wifi olan bir yerde dizilerinizi indirip bs playerla otomatik alt yazi bularak wifi yada 3g olmayan bir yerde izleyebilirsiniz. Iosta bunu yapmak icin laptoptan tonlarca senkronizasyon veya devamli online olmak sart
Hatta yinede dosyalari programlar altina depolayarak tum ozgurlugun icine ediyor apple(ornegin office suite altindaki xls dosyasini office hd ile acamamak).. Tek kablo ile hdmi veya usb bellek/harddisk baglamak gibi ozgurlukleri saymama gerek bile yok.. Inanin iphone 5 imin stabilitesini ve ipad minimin buyuk ekranini ozlemiyorum cunku cebimde 64+16 (80gb) lik hem islerimi catir catir hallettigim hem de islerimden arta kalan vakitlerde multimedya ve oyun ozelliklerinden dehset keyif aldigim bir cihazim var.. Iphone 5 sahibiyken note 2 ci arkadaslarima 2 kahve 1 cay getirirmisin o tepsiyle diye veyahut onu nereye sokuyorsun acaba diye az dalga gecmedim :) Fakat kullandikca gordum ki note 2 iphone 5+ ipad mini dir.. p.s macbook pro ,apple tv gibi cihazlarim henuz mevcut. Windowsun ve laptop firmalarinin macbook pro yu gecebilmesi icin cok firin ekmek yemesi lazim :) Ama google androidde iosu gecti bunu kabul etmek lazim
yok ios 1 gb ile 2 gblik android gibi calisiyormus gibi bahanelere gerek yok. iosta arka planda ne calisiyorki 1 gb ram yetmesin ;) ? Iphone kullanicilari zaten ana menudeki widgetlari gorunce kafalari karisiyor birden
Alismislar basit kutucuklara.. He illaki kutu istiyorum diyen hic widget yuklemez ayni ios tipide kullanbilir androidi.. Sonucta kisilesstirmede sinir yok.. Jb ile oynayip bozulabilecek sistem yok cunku elin altinda hersey legal.. Hepimiz biliyoruzki iosu kisisellestirmek icin cydiadan 2-3 patch yuklesen cihaz habire reset atmaya basliyor..

dostum senın elındekı iskender tabağıyla gm discovery aynı işi yapıyor sanırım sadece kalemle oynamak ıcın almışsın o servis tabagını sen iphone kullanımıs ama iphonun felsefesını anlayamadıgın ıcın note a gecmıssın bütün iphone kullanıcıları aldıkları cıhazda widget olmadıgını bılır ozellestırılebılır roomlar olmadıgını bılır iphonu ınsanlar 1 marka ve ikinci el degerı yuksek oldugu ıcın alıyorlar 14 aralık 2012 de 2150 den cıkan ip5 su an operatorlerde 1950 2000 tl aralıgında peşin pekı rakıbı s3 ne kadar bılıyormusun o da 1999 tl den giriş yaptı şimdi 1200 tl ye almayanı dövüyorlar yüzüne bakan yok s4 1999 tl den gırdı 4 ay oldu şimdi 1600 tl ye a101 e bim e düştü 2 ram olayına gelınce ip5 galaxy s3 yada s4 ten dahamı yavas calısıyor sence bırde kullanmıssın ip5 i hıkaye anlatan sensın geçiş yaptıgın ıcın kendıne yedıremeyıp iphonu kotuleme bosuna kullanan bılıyor hızın ne demek oldugunu s3 ve s4 te bır rehber bıle 5 sanıyede acılıyor sen neyın kafasındasın java sanal makınası uzerınde calısıyor android ios gıbı dogal bır ısletım sıstemı degıl o yuzden donanıma abanıyor android üreticileri jellybeen 4.2.2 yi yükle s2 ve s3 e bak gör ne taklalar atıyor ikiside sen note 3 tekı donanımı iphone 5s e koyarsan o cıhazda cod blacks ops ve crysis 3 oynarsın 4 degıl 8 k vıdeo cekersın gıt 10 yas altına anlat anılarını ios donanıma odaklı bır işletim sistemi değil bunu dunya bılıyor 3 apple mümkün olan her cıhazına güncelleme desteği veriyor 2009 da cıkmıs 3gs modelıne bıle kısıtlıda olsa veriyor güncelemeyı bana 2009 model guncelleme alan bır tane androidi bırak baska bır işletim sistemine sahip telefon goster yarın note 2 alayım son olarak 4 apple tum urunlerınde premium malzeme kullanıyor ve tüm iphonelar estetik harıkası urunler millete samsung gibi yoğurt kapağından yapılmıs reklama abanılmış 3 ay sonra sıfır %30 değer kaybına uğrayan iskender tabağı satmıyor
1 Yanıt Yanıtla +1
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YEY 6 yıl doctor5945
doctor5945

YEY

iphone 5 ve ipad mini mi satip note 2 alan biri olarak applein sadece ekran buyuterek note serisi kullanicilarini kandirabilecegini dusunmuyorum. Cunku yazilim cok kisitli stabilite ve basitlik adina.. Browserdan hafiza kartina veya istedigim klasore indirdigim pdf,xls,doc dosyalarini istedigim office programinda okuyup editleyip imzalayamadiktan sonra ne yapayabim ben not ozelligi olan buyuk ekranli apple cihazi ? Note ve android birlesiminin ozellikleri saymakla bitmez. En basitinden wifi olan bir yerde dizilerinizi indirip bs playerla otomatik alt yazi bularak wifi yada 3g olmayan bir yerde izleyebilirsiniz. Iosta bunu yapmak icin laptoptan tonlarca senkronizasyon veya devamli online olmak sart
Hatta yinede dosyalari programlar altina depolayarak tum ozgurlugun icine ediyor apple(ornegin office suite altindaki xls dosyasini office hd ile acamamak).. Tek kablo ile hdmi veya usb bellek/harddisk baglamak gibi ozgurlukleri saymama gerek bile yok.. Inanin iphone 5 imin stabilitesini ve ipad minimin buyuk ekranini ozlemiyorum cunku cebimde 64+16 (80gb) lik hem islerimi catir catir hallettigim hem de islerimden arta kalan vakitlerde multimedya ve oyun ozelliklerinden dehset keyif aldigim bir cihazim var.. Iphone 5 sahibiyken note 2 ci arkadaslarima 2 kahve 1 cay getirirmisin o tepsiyle diye veyahut onu nereye sokuyorsun acaba diye az dalga gecmedim :) Fakat kullandikca gordum ki note 2 iphone 5+ ipad mini dir.. p.s macbook pro ,apple tv gibi cihazlarim henuz mevcut. Windowsun ve laptop firmalarinin macbook pro yu gecebilmesi icin cok firin ekmek yemesi lazim :) Ama google androidde iosu gecti bunu kabul etmek lazim
yok ios 1 gb ile 2 gblik android gibi calisiyormus gibi bahanelere gerek yok. iosta arka planda ne calisiyorki 1 gb ram yetmesin ;) ? Iphone kullanicilari zaten ana menudeki widgetlari gorunce kafalari karisiyor birden
Alismislar basit kutucuklara.. He illaki kutu istiyorum diyen hic widget yuklemez ayni ios tipide kullanbilir androidi.. Sonucta kisilesstirmede sinir yok.. Jb ile oynayip bozulabilecek sistem yok cunku elin altinda hersey legal.. Hepimiz biliyoruzki iosu kisisellestirmek icin cydiadan 2-3 patch yuklesen cihaz habire reset atmaya basliyor..

dostum senın elındekı iskender tabağıyla gm discovery aynı işi yapıyor sanırım sadece kalemle oynamak ıcın almışsın o servis tabagını sen iphone kullanımıs ama iphonun felsefesını anlayamadıgın ıcın note a gecmıssın bütün iphone kullanıcıları aldıkları cıhazda widget olmadıgını bılır ozellestırılebılır roomlar olmadıgını bılır iphonu ınsanlar 1 marka ve ikinci el degerı yuksek oldugu ıcın alıyorlar 14 aralık 2012 de 2150 den cıkan ip5 su an operatorlerde 1950 2000 tl aralıgında peşin pekı rakıbı s3 ne kadar bılıyormusun o da 1999 tl den giriş yaptı şimdi 1200 tl ye almayanı dövüyorlar yüzüne bakan yok s4 1999 tl den gırdı 4 ay oldu şimdi 1600 tl ye a101 e bim e düştü 2 ram olayına gelınce ip5 galaxy s3 yada s4 ten dahamı yavas calısıyor sence bırde kullanmıssın ip5 i hıkaye anlatan sensın geçiş yaptıgın ıcın kendıne yedıremeyıp iphonu kotuleme bosuna kullanan bılıyor hızın ne demek oldugunu s3 ve s4 te bır rehber bıle 5 sanıyede acılıyor sen neyın kafasındasın java sanal makınası uzerınde calısıyor android ios gıbı dogal bır ısletım sıstemı degıl o yuzden donanıma abanıyor android üreticileri jellybeen 4.2.2 yi yükle s2 ve s3 e bak gör ne taklalar atıyor ikiside sen note 3 tekı donanımı iphone 5s e koyarsan o cıhazda cod blacks ops ve crysis 3 oynarsın 4 degıl 8 k vıdeo cekersın gıt 10 yas altına anlat anılarını ios donanıma odaklı bır işletim sistemi değil bunu dunya bılıyor 3 apple mümkün olan her cıhazına güncelleme desteği veriyor 2009 da cıkmıs 3gs modelıne bıle kısıtlıda olsa veriyor güncelemeyı bana 2009 model guncelleme alan bır tane androidi bırak baska bır işletim sistemine sahip telefon goster yarın note 2 alayım son olarak 4 apple tum urunlerınde premium malzeme kullanıyor ve tüm iphonelar estetik harıkası urunler millete samsung gibi yoğurt kapağından yapılmıs reklama abanılmış 3 ay sonra sıfır %30 değer kaybına uğrayan iskender tabağı satmıyor


Agir sacmalamissin, deger kaybi muhabbeti turkiyede gecerli. Ben amerika ve rusyada yasiyorum. Amerikada S4, Note 2, iphone 5 fiyatlari aynidir.Hatta ilk ciktiginda iphone 5 650$ + tax iken Note 2 699$+ tax idi. Senin gibi enayileri turkiyede yoluyolar diye 2.el deger muhabbeti yapman cok komik. 2000 lira verip 3 kurusun hesabini yapiyorsan o zaman git altin al 1 yilda mutlaka degeri artar. Telefon yatirim araci degil. Ayrica eminim sonradan iphone gormus biri olarak iphone 2 ve iphone 3g gibi cihazlari kullanmis biriyle konustugunun farkinda degilsin. Biz iphone kullanirken daha mms bile atilamiyordu. Zaten iphone 2 nin turkiyede resmi satisida yoktu.

Iskender tabagi dedigin cihazi ben santiyede 3-5 takla attirip yerden alip 10$a kapagini sifirlayabiliyorum ama sen iphone 5 i bohcaya sarar sarar kullanirsin niye cunku betona dusup takla attigi saniye tum aliminyum malzemesi icler acisi sekilde parcalanacak. 3-4 ay falan iphone 5 kullandim. Onceki iphonelarima gore en hassas ve basarisiz cihazimdi. Ayni menuyu iphone 2-3gs te istahla yedik fakat artik isitip isitip kaktirmaya basladilar. Hatta senin gibi 2000 tl verip enayilikte yapmadim gittim seyahat esnasinda amerikadan bile ucuza 1050 tl ye aldim. Iyide baktim cihaza fakat heryeri soyuldu siyah boyasi resmen uretim hatasiydi. Kalite gormek istiyorsan git macbook pro kullan ok. Bana sonradan apple gormus sifatinla racon kesme.

Avuc kadar cihazda crysis 3 mu oynayacakmis birde peh buna sadece gulerim. Muhtelemen kor olursun. Sen git kutucuklarla dolu telefonunu elinde cevir dur bana yazilim altyapisinida anlatma tereciye tere satiyorsun ,apple developerligi ve C++ kodlamada ciddi gecmisim mevcut.

Destek konusuna gelince bidefa yazilima kafanin basmadigini cok belli. Apple iosu sadece 3 cihaz icin gelistiriyor. Zaten her yeni versiyonda en eski cihazi devreden cikariyor. Google ise androidi bir suru markanin tonlarca cihazina veriyor. Hatta bir suru kisilmis ara versiyonlar cikiyor amator ve ucuz akilli telefon kullanicilari icin. Dolayisiyla iphone 4-5 varsa samsung s4,note2, htc one,sony z,lg nexus 4 vardir bitti gitti. Digerleri onemsiz ve zaten appleda rakipleri olmayan cihazlar. Bu arada itunesa zirt pirt gelen guncellemelerinde hic bir naneye yaramadigini bu forumda herkes iyi bilir. Sen japonya haritasina, cin klavyesine, yok bilmemne hatasina vurulursun habire update yaparsin ama cihazda hicbirsey degismez. Facetimeda 3gden goruntulu konusmayi bile buyuk bir ozellikmis gibi reklamini yapip seni aptal yerine koyarlar sende kabullenirsin :) Iphone musteri kitlesi boyledir. Bende boyleydim zaten. Ta ki note 2 yle dalga gecerken kurclamaya baslayana kadar. Kurcaladim kurcaladim ama dalga gectigim gibi donmadi kitlenmedi hatta agzim acik kaldi bir cok ozelligine. Samsungun appledan cok satmasinin sebebide bu aydinlanmadir. Umarim senin gibi yarim akilli olan koyunlarda aydinlanir :) ne kadar enayi yerine koyuldugunu anlar. Ben dropbox veya hafiza kartima depoladigim solidworks ve autocad cizimlerimi catir catir acarken sen itunestan programin altina koymaya calis dosyalarini sonra baska proglamada acama o dosyalari :) Emin ol iphone kullanicilari widget i bile bilmiyorlar hepsi cahiller. Cunku bugune kadar note 2 yi kime tanittiysam hassiktr seklinde donusler aldim iphone 5 ler hemen cebe geri girdi masanin ustunden..


Kasa kalitesiylede derdin varsa git htc al. Etrafimdaki iphone 3gs-4 bataryasi degistirmekten gina geldi. Bunu yaparkende tum vidalar kamera konnektor hepsini dagittim. Oysaki note 2 imde 3 adet bataryam var. herhangi bir aksaklik halinde 1 hafta boyunca sarja takmadan kullanabilirim ki yurtdisinda navigasyon olarak kullandigim zamanlarda cok isime yariyor. Iphone 5 i sarja takmadan navigasyon olarak istesen maksimum 3 saat sonra batarya dibe inecektir.(navigasyon illa araclada olmaz, yururkende kullanirsin.senin vizyon buna yetmeyebilir aciklayayim dedim)

Neyse bundan sonra istedigin kadar sacmala cevap vermicem. Cunku beni bilen bilir apple fanatigiyimdir ama iphone u sadece kafasi teknoloji ve yazilima cok basmayan bayanlara ve yasli akilli tel kullanicilarina tavsiye ediyorum cunku pratiklik olarak iphonelar hep onde. Islev dusuk sonucta..
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