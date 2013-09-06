WSJ: Apple, 6 inçlik iPhone prototipi üzerinde çalışıyor!

Şu ana kadar iPhone ailesinde 4 inçin üzerinde bir model hazırlamayan Apple, ABD’nin saygın yayın organlarından The Wall Street Journal’ın edindiği bilgiye göre, daha büyük ekranlı birden fazla iPhone prototipi üzerinde çalışıyor.

Apple ve iş ortaklarının 4,8 inçten 6 inçe kadar farklı boyutlardaki birden fazla büyük iPhone prototipi üzerinden çalıştığını ifade eden kaynaklar, bahsi geçen boyutlardaki yeni bir iPhone’un bu sene satışa sunulmasının çok güç olduğu ve en iyi ihtimalle gelecek sene karşımıza çıkabileceğini belirtirken; Apple’ın geçmiş yıllara nazaran bu konuda daha istekli olduğunu ifade etti.

Öte yandan Apple’ın ekran boyutunu belirlerken, App Store’daki mevcut içerikleri de geriye dönük olarak en iyi şekilde desteklemesini göz önüne alacaktır. Bu durumda yeni iPhone’un büyük ekranlı akıllı telefonlardaki çözünürlüklerden daha farklı bir çözünürlükle karşımıza çıkması şaşırtıcı olmayacaktır.