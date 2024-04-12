iPhone 16 Plus, 7 farklı renk seçeneğiyle gelebilir: İşte muhtemel tasarım

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Apple, şimdilerde önümüzdeki aylarda piyasaya süreceği iPhone 16 serisi üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde batarya özellikleri ortaya çıkan seriden iPhone 16 Plus'ın renk seçenekleri ise yakın zamanlı Weibo paylaşımı sayesinde ortaya çıktı.

İşte iPhone 16 Plus'ın tasarımı ve renk seçenekleri:

Fix Focus Digital'in Weibo'daki gönderisine göre Apple, iPhone 16 Plus serisine iki yeni renk seçeneği ekleyerek renk seçeneğini Mavi, Pembe, Sarı, Yeşil, Siyah, Beyaz ve Mor olmak üzere yediye çıkarabilir. Ancak bu yeni renk seçeneklerinin Plus modeline özel mi yoksa standart iPhone 16'da da mı sunulacağı konusunda herhangi bir bilgi yok.

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Bu söylentilerin üzerine tipster Apple Hub, sosyal medyada olası renk seçeneklerinin görüntülendiği bir resim paylaştı. Yapılan paylaşımda pastel tonların ağırlıkta olduğu iPhone 16 Plus'ın 7 renk seçeneği de bulunmakta.

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iPhone 16 Plus, 7 farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülebilir