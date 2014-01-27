WSJ: Bir değil, iki tane büyük ekranlı iPhone geliyor

Apple’a yakınlığıyla bilinen The Wall Street Journal’a göre iPhone, 2007’den bugüne kadarki en büyük değişimini bu yıl geçirecek.

iPhone 5s ve 5c’nin tanıtılmasından sonra sıkça dillendirilmeye başlanan büyük ekranlı iPhone iddiasına Wall Street Journal’dan bir destek daha geldi.

Konuyla ilgili isimlerden alınan son bilgilere göre Apple, bu yıl karşımıza iki yeni iPhone ile çıkacak. Bunlardan biri 4.5 inçten; diğer ise 5 inçten büyük olacak. Yani Apple, iPhone ailesini tamamen sıfırdan güncelleyecek. Aynı kaynaklar, son dönemde kimi isimlerce dillendirilen yeni iPhone’un eğrisel bir tasarıma sahip olacağı yönündeki iddiayı ise yalanladı.

iPhone 5c’nin geleceğine de değinen kaynaklar, büyük ekranlı iki iPhone’un da tıpkı iPhone 5s’de olduğu gibi metal kasaya sahip olacağını; iPhone 5c gibi polimer kasalı bir modelin ise artık Apple’ın yol haritasında yer almadığını belirttiler.