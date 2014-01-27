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WSJ: Bir değil, iki tane büyük ekranlı iPhone geliyor

5 yıl
10,1b
1
138
iPhone
Shady
Haber Editörü
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WSJ: Bir değil, iki tane büyük ekranlı iPhone geliyor
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Apple’a yakınlığıyla bilinen The Wall Street Journal’a göre iPhone, 2007’den bugüne kadarki en büyük değişimini bu yıl geçirecek.

iPhone 5s ve 5c’nin tanıtılmasından sonra sıkça dillendirilmeye başlanan büyük ekranlı iPhone iddiasına Wall Street Journal’dan bir destek daha geldi.

Konuyla ilgili isimlerden alınan son bilgilere göre Apple, bu yıl karşımıza iki yeni iPhone ile çıkacak. Bunlardan biri 4.5 inçten; diğer ise 5 inçten büyük olacak. Yani Apple, iPhone ailesini tamamen sıfırdan güncelleyecek. Aynı kaynaklar, son dönemde kimi isimlerce dillendirilen yeni iPhone’un eğrisel bir tasarıma sahip olacağı yönündeki iddiayı ise yalanladı.

iPhone 5c’nin geleceğine de değinen kaynaklar, büyük ekranlı iki iPhone’un da tıpkı iPhone 5s’de olduğu gibi metal kasaya  sahip olacağını; iPhone 5c gibi polimer kasalı bir modelin  ise artık Apple’ın yol haritasında yer almadığını belirttiler.


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Guest-1A72C1774 5 yıl en beğenilen
biz 4,85624 inç iphone yaptık çünkü insan eline en uygun ölçü bu


imla
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gokceonur 5 yıl
Arkadaş bir ben "Apple'a yakınlığıyla bilinen" insan değilim herhalde...
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thestell 5 yıl
İstediği boyutta yapabilir bana göre hava hoş
2300 tl vermeyeceğim
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aniloz_ 5 yıl
Senede 1 di 2 oldu sonra 3-4 uzar gider apple işin suyunu çıkarmaya başladı
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LİVERPOOLYWNA 5 yıl
Tum Fenerbahceliler 6s I bekliyoruz haydi
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Vincent Janssen 5 yıl
peki yanında jenaratörde geliyormu

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inexo 5 yıl LİVERPOOLYWNA
8888LİVERPOOL8888
Tum Fenerbahceliler 6s I bekliyoruz haydi


ne eziksiniz yahu biz 3 GS çıkınca bu kadar hava atmadık
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herbie 5 yıl
Büyük ekran konusunda talebi karşılayan bir model yapmaları gerekiyor bence. Ekran büyüklüğü konusunda eleştiren çok kişi var.
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soneday 5 yıl
Zengin olupta telefondan anlamayan insan kitlesi için Standart lüks kullanım için ideal.
Tek mantıklı açıklaması bu bana göre :/
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kadere61 5 yıl
4 yıl xperia neo kullandım.

bu aralarda babamın iphone vardı denedim denedim.

ama büyük ekranda film - dizi izlemek oyun oynamak bir başka.

eğer bunları kullanmıyorsan sadece aramak etmek içinse zaten 2000 lira verme git 300 liralık telefonda işini görür.

iphone steve jobsdan sonra yenilikleri taklit olcakdır.

ayrıca steve jobsdan sonra paragözlerin firmaya geldiğide açık.adam telefon ekranlarını büyütmemek için uğraşırken o öldü ekranlar büyümeye başladı.

şuan kullandığınız iphone ile eskisi arasında fark var.eskiden elit olarak geçebilirdi doğru şimdi imkansız.
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kymelria 5 yıl
Haberin girişinin

DHden yakın olmasın Apple’a yakınlığıyla bilinen The Wall Street Journal’a göre

diye değiştirilmesi lazım





şaka şaka
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SystemApps 5 yıl
iki kere yalayacaklar desenize tükürdüklerini...
piyasa böyle yalama yapar işte apple efendi...
yala bakim şimdi tükürdüklerini hoşur hoşur...
tasarımın mantıkla buluşması değil senin mantıkla buluşmanı izleyeceğiz...
allah bilir eni sabit boyuna 5 inç telefon çıkarırlarsa starwars senaryosuna ve eş zamanlı panaromaya hazır olun :)
yaralılara müdahalede atelleme için de kullanılabilir... xD
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Witcher3 5 yıl
Lol der gecerim
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alp0007 5 yıl
Apple güçlü yanlarının ios, zayıf yanlarının ekran boyutu olduğunu anladı
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kule_genclik 5 yıl
Apple az satmis gibi bir de su yorumlar yok mu 'artik kasayi buyuturse yuzu guler' saka gibi
Konuya gelirsek biri 4inch premium 5s ten %30 performansli
Digeri 4.8 buyuklugunde 5s performansinda olabilir belki ikisi ayni performans da verebilir
Kesinlikle iki tane buyuk ekran yapicagini dusunmuyorum
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CaRBiNe 5 yıl
Pazar ne istiyorsa artık ona yöneliyorlar doğal olarak.Getirebilecekleri devrim yaratacak bir yenilikte olmadığı için ekranı büyütecekler mecburen.Şahsen ben alırım ama 5" filan olmamak şartı ile kimsede 3000 lira filan diye yakınmasın ilk çıktığındaki fiyat o olabilir şu anda fiyat düştü dahada düşecek. s3 kullanıcısı olarak telefon bana yetiyor ama iphone tadını veren bir telefonda yok ne yazikki
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