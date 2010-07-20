WSJ: Nokia yeni tepe yöneticisi (CEO) arıyor

Geçtiğimiz günlerde verdiğimiz bir haberimizde, Nokia hissedarlarının, şirketin tepe yöneticisi Olli-Pekka Kallasvuo'yu ikinci defa istifaya davet ettiklerini ifade etmiştik. Amerika'nın saygın yayın organlarından Wall Street Journal'ın yeni bir haberine göre Nokia, 2006 yılından bu yana şirketin başında olan Olli-Pekka Kallasvuo'yu yeni bir isimle değiştirmeyi planlıyor. Yeni tepe yöneticisi için arayışta olan şirketin, dümeni kimi teslim edeceği henüz bilinmiyor ancak hissedarların, mevcut tepe yöneticisinden memnun olmadığı biliniyor.

Nokia'da, son olarak Palm fırsatının kaçırılması eleştirilmiş ve fatura tepe yöneticisi Olli-Pekka Kallasvuo'ya kesilmişti. Temmuz ayının sonuna kadar kesin kararını vermek isteyen Nokia cephesinde geleceğin nasıl şekilleneceğini zaman gösterecek.