WWDC 2010'un açılış sunumunu Steve Jobs yapacak

7-11 Haziran tarihleri arasında San Francisco'daki Moscone West Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek olan Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) 2010'un açılış sunumunu Steve Jobs'un yapacağı Apple tarafından yapılan resmi açıklamayla duyruldu. Yerel saatle 10:00am, Türkiye saatiyle 20:00'de başlayacak olan açılış sunumunda Steve Jobs'un aralarında 4.Nesil iPhone'unda bulunduğu bazı yenilikleri duyurması bekleniyor.

5000'den fazla geliştiriciye Apple Mühendisleriyle buluşma fırsatı veren konferansın açılış sunumu geçen sene Steve Jobs'un sağlık sorunları nedeniyle Apple'ın küresel ürün pazarından sorumlu üst düzey yöneticisi Phil Schiller tarafından yapılmış ve iPhone 3Gs tanıtılmıştı.