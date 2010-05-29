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WWDC 2010'un açılış sunumunu Steve Jobs yapacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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7-11 Haziran tarihleri arasında San Francisco'daki Moscone West Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek olan Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) 2010'un açılış sunumunu Steve Jobs'un yapacağı Apple tarafından yapılan resmi açıklamayla duyruldu. Yerel saatle 10:00am, Türkiye saatiyle 20:00'de başlayacak olan açılış sunumunda Steve Jobs'un aralarında 4.Nesil iPhone'unda bulunduğu bazı yenilikleri duyurması bekleniyor.

5000'den fazla geliştiriciye Apple Mühendisleriyle buluşma fırsatı veren konferansın açılış sunumu geçen sene Steve Jobs'un sağlık sorunları nedeniyle Apple'ın küresel ürün pazarından sorumlu üst düzey yöneticisi Phil Schiller tarafından yapılmış ve iPhone 3Gs tanıtılmıştı.


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hardtracker 9 yıl
engadget sitesi anlik olarak bilgi veriyor bu tur yeni acilimlarda.
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ferhat8634 9 yıl
gelecek yıllarda bu konferansa tur düzenlenirse hiç şaşırmam:)
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Mr. Jingles 9 yıl

ferhat8634

gelecek yıllarda bu konferansa tur düzenlenirse hiç şaşırmam:)

Eğer sırf bunun için giderlerse de
derim artık
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ahmetoz85 9 yıl
internetten canlı olarak izlemeye çalışacağım , merakla bekliyorum ...
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Shady 9 yıl

mtylmz07

internetten canlı olarak izlemeye çalışacağım , merakla bekliyorum ...


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