WannaCry saldırısı en çok korsan Windows'lu bilgisayarları vurdu

Güvenlik uzmanları dünya çapında yüzbinlerce Windows bilgisayara bulaşan WannaCry fidye yazılımının birçok sistemi bu kadar hızlı şekilde tehlikeye atılmasına neden olan şeyleri araştırıyor.

Bugün Finlandiya merkezli siber güvenlik kuruluşu F-Secure tarafından yayınlanan bir analizde, Çin ve Rusya'nın WannaCry saldırısından en çok etkilenen ülkelerden ikisi olduğu yazıyor. Bunun tek bir nedeni var: Korsan Windows'la çalışan çok sayıda bilgisayar.

Microsoft, WannaCry saldırılarında faydalanılan güvenlik açığını Mart 2017 Salı Yamaları aracılığıyla kapatmıştı. Bu nedenle, geçen hafta WannaCry siber saldırısı başladığında Windows 7, Windows 8.1 ve Windows 10 çalıştıran tüm sistemler zaten güvenliydi.

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Windows'un eski sürümlerini çalıştıran daha fazla sayıda sisteme virüs bulaştığı için Microsoft, Windows XP ve Windows Server 2003 için acil durum yaması yayınlamaya karar verdi. Şirket bu sürümlerin herhangi birini çalıştıran kullanıcıların saldırıdan etkilenmemeleri için mümkün olan en kısa sürede güncelleme yapmasını söyledi.

Microsoft orijinal Windows için güncelleme yayınladı

Yine de büyük bir sorun var: Windows'un desteklenen veya desteklenmeyen sürümlerini kullanan korsan Windows kullanıcıları güncellemeyi yükleyemedi. Orijinal olmayan Windows kopyalarına en son güncelleştirmeleri yüklemek için bazı yollar olsa da Microsoft, her defasında bunu engelliyor. Bu nedenle korsan Windows kopyalarını yamalamak son derece zor.

F-Secure, Çin ve Rusya'daki bilgisayarların önemli bir kısmınında korsan Windows kullanıldığı için bunların aynı zamanda WannaCry saldırısından en çok etkilenen ülkeler olduklarını söylüyor.

Bu noktada, WannaCry'a ve benzer formdaki kötü amaçlı yazılımlara karşı korunmanın çeşitli yolları var ancak özellikle orijinal Windows çalıştırıyorsanız en uygun olanı Microsoft tarafından yayınlanan en son güncelleştirmeleri yüklemek. Korsan Windows kullanıcılarının WannaCry zararlısından etkilenmesi ise orjinal lisans almayarak kabullendikleri risklerden sadece biri.

https://safeandsavvy.f-secure.com/2017/05/13/what-you-need-to-know-about-wannacry-now/