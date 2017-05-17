Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WannaCry saldırısı en çok korsan Windows'lu bilgisayarları vurdu

F-Secure tarafından yayınlanan bir rapora göre WannaCry saldırısından en çok korsan Windows çalıştıran bilgisayar etkilenmiş durumda. Çin ve Rusya ise saldırıdan en çok etkilenen ülkeler oldu.
2 yıl
3,2b
1
49
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Güvenlik uzmanları dünya çapında yüzbinlerce Windows bilgisayara bulaşan WannaCry fidye yazılımının birçok sistemi bu kadar hızlı şekilde tehlikeye atılmasına neden olan şeyleri araştırıyor.
Bugün Finlandiya merkezli siber güvenlik kuruluşu F-Secure tarafından yayınlanan bir analizde, Çin ve Rusya'nın WannaCry saldırısından en çok etkilenen ülkelerden ikisi olduğu yazıyor. Bunun tek bir nedeni var: Korsan Windows'la çalışan çok sayıda bilgisayar.
Microsoft, WannaCry saldırılarında faydalanılan güvenlik açığını Mart 2017 Salı Yamaları aracılığıyla kapatmıştı. Bu nedenle, geçen hafta WannaCry siber saldırısı başladığında Windows 7, Windows 8.1 ve Windows 10 çalıştıran tüm sistemler zaten güvenliydi.
Ayrıca Bkz. "Yeni nesil Apple Watch'lar kan şekerini öçebilecek"
Windows'un eski sürümlerini çalıştıran daha fazla sayıda sisteme virüs bulaştığı için Microsoft, Windows XP ve Windows Server 2003 için acil durum yaması yayınlamaya karar verdi. Şirket bu sürümlerin herhangi birini çalıştıran kullanıcıların saldırıdan etkilenmemeleri için mümkün olan en kısa sürede güncelleme yapmasını söyledi.

Microsoft orijinal Windows için güncelleme yayınladı

Yine de büyük bir sorun var: Windows'un desteklenen veya desteklenmeyen sürümlerini kullanan korsan Windows kullanıcıları güncellemeyi yükleyemedi. Orijinal olmayan Windows kopyalarına en son güncelleştirmeleri yüklemek için bazı yollar olsa da Microsoft, her defasında bunu engelliyor. Bu nedenle korsan Windows kopyalarını yamalamak son derece zor.
F-Secure, Çin ve Rusya'daki bilgisayarların önemli bir kısmınında korsan Windows kullanıldığı için bunların aynı zamanda WannaCry saldırısından en çok etkilenen ülkeler olduklarını söylüyor.
Bu noktada, WannaCry'a ve benzer formdaki kötü amaçlı yazılımlara karşı korunmanın çeşitli yolları var ancak özellikle orijinal Windows çalıştırıyorsanız en uygun olanı Microsoft tarafından yayınlanan en son güncelleştirmeleri yüklemek. Korsan Windows kullanıcılarının WannaCry zararlısından etkilenmesi ise orjinal lisans almayarak kabullendikleri risklerden sadece biri.

https://safeandsavvy.f-secure.com/2017/05/13/what-you-need-to-know-about-wannacry-now/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
gokhans19 2 yıl en beğenilen
Yav he he. Böyle ısmarlama haberlerle anca çomarları kandırırlar.
4mblık programla zart diye windows orijinalleştirilebiliyor. Orijinalleştirilmiş windowstan windows 10ada yükseltilip windows 10 orijinal kullanılabiliyor. Bu aktifleştirmede microsoftun bütün doğrulamalarından sorunsuz geçiyor.
Yav he he. Böyle ısmarlama haberlerle anca çomarları kandırırlar.4mblık programla zart diye windows orijinalleştirilebiliyor. Orijinalleştirilmiş windowstan...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoano 2 yıl
Korsana güncelleme nasıl gelmiyor :) Aksine windows 10'da ne kadar uğraşırsan uğraş oto güncelleme açılıyor eninde sonunda.. Elimdeki iki bilgisayar da güncellendi, ben ikisinde de registry metodu ile kapatmıştım güncelleştirmeleri oysa
Korsana güncelleme nasıl gelmiyor :) Aksine windows 10'da ne kadar uğraşırsan uğraş oto güncelleme açılıyor eninde sonunda.. Elimdeki iki bilgisayar da güncelle...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-71C700AC1 2 yıl
NSA tarafından keşfedilen ve sızdırılan bir açık olduğunu düşününce microsoft Rusya ve Çin gibi ülkelerdeki bilgisayarlara kasıtlı olarak güncelleme almasını önlemiş olabilirler. Başka bir haberde en çok ingiltere nin etkilendiği yazıyordu. Demek ingilizlerde korsancıymış :D
NSA tarafından keşfedilen ve sızdırılan bir açık olduğunu düşününce microsoft Rusya ve Çin gibi ülkelerdeki bilgisayarlara kasıtlı olarak güncelleme almasını ö...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
nodar 1 yıl

Konuyu hortlatmış olacağım.
"Windows 10 niye bedava"
Whatsapp abonelik ücreti almıyor,reklam yayınlamıyor,bizim tarafımızdan bilinen bir geliri yok ama şirketin değeri
tamı tamına 5 Milyar dolar...
Ürün biz olmuşuz zaten, bu neyin saflığı???
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Turkforce 2 yıl
Konuyu baltalama amacıyla gelmişsin bellli ki.
Windows 10 niye bedava sorusunun cevabını vereyim;
Türkçe de güzel bir atasözü vardır, kimse kullanmayacağı eşşeğin önüne bedava ot koymaz diye.
Bedava olması beni ilgilendirmiyor, çevremdeki kimseyi de ilgilendirmiyor.
Zorla habersizce yüklediği herkesi de tek tek geriye 8.1 yada 7'ye geri döndürdüm.
Telemetry adı altında sistemi hallaç pamuğuna çevirip bastığınız her tuşu yüklediğiniz her programı sunucularına gönderdiği bir sistemi parayla satması zaten abesle iştigaldir.
NSA yeterince doyuruyordur zaten, SMB açığını nasıl NSA için yıllardır kapamadıysa Windows 10 için de NSA gerekli bedeli ödüyordur zaten.
Çıkıp bunun için de cevap vereceksen neden ÇİN için özel sürüm ürettiğinin de cevabını eklemeyi unutma.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ejihov 2 yıl Turkforce
Windows 7'ye de telemetri geldi. O adam parasıyla almadı mı ? Hem zaten Çin'de çok sansür var mesela Google, Facebook vb. bir sürü site engellenmiş. Microsoft'un Çinliler için özel bir sürüm çıkarmasını normal karşılamak lazım.
saporedicina.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drjacob 2 yıl
windows bu açık için güncelleme yayınladı mı ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ejihov 2 yıl drjacob
Evet, hem de yayınlanalı 2 ay oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MRT_ 2 yıl
Korsanı bilmem ama, en çok Windows 7 kullanıcılarını vurmuş gibi gözüküyor.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Over 98% of All WannaCry Victims Were Using Windows 7
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ejihov 2 yıl MRT_
İşte! Windows'u güncellemenin yararları. Güncelleme ne işe yarıyor diyen arkadaşlar görsün. Windows 10 ve Windows 7 kullanıcılarının sayıları hemen hemen aynı olsa bile kimin güncelleme yapıp kimin yapmadığı ortada.
techrepublic.com/...
Adamlar Windows'u geliştirmek için uğraşıyor.
2 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Turkforce 2 yıl
Lisanslı kullananlar güvenliler diye reklam yapan şirketin lisanslı kullanıcıların sorunları için çözümü ne?
İnsanlarla dalga geçer gibi ısmarlama haber yapmayı bırakın.
BSA denilen gereksiz organizasyonun yerini ısmarlama haberlermi aldı?
Microsoft korsan bla bla muhabbetini bırakıp 15 senedir bu açığın ne amaçla kullanıldığını ve neden kapatılmadığını açıklasın. Herkesi zorla Windows 10'a geçirme gayretinin arkasında nasıl bir sistem yattığını da ilerde öğreniriz artık.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 2 yıl
korsanı orjinali çok farkettiğini zannetmiyorum
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blackcat67 2 yıl
Olum orjinal alsanıza o kadar emek var
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 yıl
en güvenilir veri arşivleme araçları
optik depolama CD ve DVD ve sonrası gelen türevler !
HDD ve SSD lere fazla güvenmeyin !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WoXeD 2 yıl
bu tarz haberlerle emin oluyorumki bu olayın arkasında microsoft var. özellikle şirketlerin gözünü korkutmak amacıyla yapılmış bir olay. Çünkü şirketlerin kullandıkları yazılımlar yeni sürüm windowslarda sorunsuz olmuyor.Hala xp kullananlar var. bunlar microsoftun gözünde korsandan daha büyük kayıp. çünkü ev kullanıcısını denetleyemez ama denetleyebildiği şirketlerde eski lisanslı ürünler kullanılıyor ve yenilenmiyor. Güvende değilsiniz yenilemelisiniz diyorlar.... Paket çıkartarakta "bunu biz yapsak neden paket çıkaralım" ters piskolojisini işletiyolar.... wannacry ın büyün haberlerinde windows 10 un tamamen güvenli olduğu pompalanıp durdu....
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Eeltorm 2 yıl
Korsan Windows 10'a güncelleme eksiksiz geliyor yeterki bazı güvenilir windows etkinleştirme programları ile kırılmış olsun (bilmem ne pico nun portable sürümü vardı en iyisiydi.) Ben orjinal kullanıyorum, gerçek lisanslı Windows 7 den yükseltmiştim ilk ama korsan kullanana da karışmam çünkü WINDOWS ÇOK PAHALI PRO SÜRÜMÜNE 600TL NEDİR? WD 3TB BLUE HDD yada 2TB BLACK WD yada 16GB Ram alınır o paraya yapmayın yazıktır.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 2 yıl Eeltorm
Eeltorm

Korsan Windows 10'a güncelleme eksiksiz geliyor yeterki bazı güvenilir windows etkinleştirme programları ile kırılmış olsun (bilmem ne pico nun portable sürümü vardı en iyisiydi.) Ben orjinal kullanıyorum, gerçek lisanslı Windows 7 den yükseltmiştim ilk ama korsan kullanana da karışmam çünkü WINDOWS ÇOK PAHALI PRO SÜRÜMÜNE 600TL NEDİR? WD 3TB BLUE HDD yada 2TB BLACK WD yada 16GB Ram alınır o paraya yapmayın yazıktır.

İyi güzel de pro almak zorunda mısın ki? Pro değil de normal versiyonuyla yetinsen? Ayrıca emek varken birazcık karşılığını vermek gerekmez mi sence de?

Tabii bunu şirket bilgisayarında orijinal windows olması, dreamspark ile zamanında orijinal win 8.1 kurmam ve 10 a direkt güncelleyip orijinal kullanmam sonucu söylüyorum. Yoksa daha direkt parayla almadım ben de ama alacak olsam pro yerine normaline yönelirdim bu durumda.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3220 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
çin, rusya ve
9 etiket daha güncelleme yama siber saldırı wannacry korsan windows orjinal lisans Windows Yazılım Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl ARM'nin yeni hedefi insan beyni 2 yıl Star Trek: Discovery'nin ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl Vestel, Toshiba’nın satın alınması için teklif hazırlığında 2 yıl Çift kameralı Samsung Galaxy C10 göründü 2 yıl LG V30 firmanın ilk OLED ekranlı telefonu olabilir 2 yıl Google'dan "akıllı" kamera uygulaması: Google Lens 2 yıl Vergi reformu bekleyen Apple'da hisseler düşüşe geçti 2 yıl Google Fotoğraflar yeni özelliklerle güncellendi 2 yıl Google Assistant nihayet iOS platformunda 2 yıl Telefondan bağımsız Daydream gözlükler geliyor 2 yıl Giriş seviyesi cihazlara Android Go geliyor 2 yıl Havalimanlarında yüz tarama sistemi dönemi başlıyor 2 yıl HTC U11 mercek altında: Yeni amiral gemisini Türkiye'de ilk defa kullandık 2 yıl Simülasyonda öğrendiğini uygulayabilen yapay zeka geliştirildi 2 yıl Kadınların dijital asistanı Pepapp 500 bin kadın tarafından kullanılıyor 2 yıl SpaceX en ağır yükünü başarıyla yörüngeye yerleştirdi 2 yıl Johnny Depp ünlü yazılımcı John McAfee'yi canlandıracak 2 yıl Microsoft, Outlook'taki "J" hatasını 7 yıl sonra düzeltti 2 yıl Nvidia GeForce GT 1030 resmileşti 2 yıl Uber sürücüsüz otomobil projesinde Tesla'ya ortaklık teklif etmiş 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN WannaCry saldırısı en çok korsan Windows'lu bilgisayarları vurdu Sonraki Samsung Galaxy J5 ve J7 (2017) modelleri fiyatlarıyla birlikte sızdı 2 yıl İBB’den UBER ve BiTaksi rakibi hizmet: iTaksi 2 yıl 1998 model Toyota ile 2015 model Toyota çarpışırsa ne olur? 2 yıl Intel işlemcilerinde AMD sürprizi 2 yıl En canavarı burada: AMD Radeon Vega Frontier ekran kartı 2 yıl Fırat Kalkanı tecrübesiyle yepyeni bir tank: Altay Asimetrik Harp Tankı ve seri üretime ilişkin açıklamalar 2 yıl Otoyollarda önemli düzenleme: Ortalama hıza göre ceza kesilecek 2 yıl Optik yakınlaştırmalı Asus ZenFone Zoom S satışa sunuldu 2 yıl Türkiye’nin ilk yerli kaynaklarla geliştirilen uydusu 2019’da fırlatılıyor 2 yıl Dış iskeletler ağır yük kaldıran işçilerin yardımcısı olacak 2 yıl AMD vites yükseltiyor: Zen 2 işlemciler 2018'de, üstelik 7nm! 2 yıl HP’den daha gelişmiş yeni nesil A3 baskı portföyü 2 yıl AMD doğruladı: 16 çekirdekli Ryzen işlemciler geliyor 2 yıl Uber-Google davasında ilk karar Google'dan yana 2 yıl AMD açıkladı: Mobil Ryzen işlemciler geliyor, üstelik entegre Vega GPU ile! 2 yıl AMD yeni ekran kartı Radeon RX 560'ı tanıttı 2 yıl Samsung Galaxy S8 serisi 5 milyon sattı 2 yıl Mikro devre üzerinde ilk beyin hücreleri geliştirildi 2 yıl Yeni nesil Apple Watch'lar kan şekerini öçebilecek 2 yıl Dev siber saldırının arkasında Kuzey Kore olabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim