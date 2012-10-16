War Ballon Games, Star Command için detaylı bir oynanış videosu yayınladı

War Ballon Games, yaklaşmakta olan uzay strateji oyunu Star Command hakkında oyunculara fikir verebilmek için oyundan 13 dakikalık bir oynanış videosunu yayınladı.





Star Command'ın oynanış videosuna baktığımızda ilk olarak uzay gemisinin kaptanının özelliklerini belirlediğimiz bir ekran karşımıza çıkıyor. Sonrasında ise; uzay gemisini seçenekleri, gemide görev alacak mürettebatı seçimi yer alıyor. Gemi üzerinde belirli bölgelere çeşitli ekipman odaları inşa edebildiğimiz yapımda, görevleri yerine getirerek mürettebatı ve bu yapıların gelişmesini sağlayabiliyoruz.





Sıra bazlı bir savaş sistemine sahip olan yapımda mücadele anlarına mini oyunlarında dahil edilerek mücadelelerin eğlenceli bir hal adlığı görülüyor. Ayrıca, bu mücadeleye mürettebatın da katılması mücadele sistemine renk katmış durumda.





Piksel sanatını başarılı bir şekilde kullanan Star Command'ın animasyonları, arka planları ve uzay bilim kurgu filmlerini aratmayan müzikleriyle oldukça etkileyici bir atmosfer sunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.





Mac, PC, Android ve iOS platformu için yayınlanacak olan Star Command, sahip olduğu tatmin edici içeriğiyle merakla beklediğimiz yapımlar arasında yer almakta. Henüz yapım için kesin bir çıkış tarihi belirtilmese de, 13 dakikalık oynanış videosuna bakarak Star Command'ın neredeyse hazır olduğunu ve yakın bir zamanda çıkış yapacağını tahmin ediyoruz.

http://www.youtube.com/user/StarCommandGame