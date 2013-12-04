Warhammer 40K: Storm of Vengeance adlı başka bir Warhammer oyunu daha mobil cihazlar için geliyor

Workshop Games, PC ve mobil cihazlar için Warhammer 40K: Storm of Vengeance adlı yeni bir Warhammer oyunu duyurdu.





Nascar Redline, Ninja Cats ve Samurai Dogs gibi mobil oyunların yapımcısı Eutechnyx tarafından geliştirilecek olan yeni Warhammer oyununun önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yayınlanması planlanıyor.





http://www.eutechnyx.com/news/eutechnyx-announces-new-warhammer-40000-lane-strategy-title-mobile-and-pc