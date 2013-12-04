Warhammer 40K: Storm of Vengeance adlı başka bir Warhammer oyunu daha mobil cihazlar için geliyor

Haber Editörü
Workshop Games, PC ve mobil cihazlar için Warhammer 40K: Storm of Vengeance adlı yeni bir Warhammer oyunu duyurdu.
Nascar Redline, Ninja Cats ve Samurai Dogs gibi mobil oyunların yapımcısı Eutechnyx tarafından geliştirilecek olan yeni Warhammer oyununun önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yayınlanması planlanıyor.
Warhammer 40K: Storm of Vengeance, sıra tabanlı bir oynanışa sahip olan strateji türündeki serinin mobil platformdaki ilk oyunu olmayacak. Hatırlayacağınız üzere, Rodeo Games bu yılın başlarında Warhammer Quest'i iOS platformu için yayınlamıştı. Mobil cihazlarda Warhammer Quest'le sınırlı kalmayacak olan seriye 2014'ün ikinci çeyreğinde Space Wolf, yarın itibariyle de Warhammer 40K: Space Hulk'un ekleneceğini hatırlatalım.
http://www.eutechnyx.com/news/eutechnyx-announces-new-warhammer-40000-lane-strategy-title-mobile-and-pc Yorum Yaz Paylaş Tweetle