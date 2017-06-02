Waymo sürücüsüz kamyon geliştirdiğini duyurdu

Waymo, sürücüsüz bir kamyon geliştirdiğini açıkladı. Alphabet'in sahip olduğu ve daha önce Google tarafından yönetilen şirket, 2009'dan beri üzerinde çalıştığı otonom araç teknolojisini kamyonlara uyarlamanın yollarını arıyor.

Bir Waymo sözcüsü yeni girişim hakkında BuzzFeed'e yaptığı açıklamada "Otonom sürüş teknolojisi insanları ve eşyaları bugünkünden çok daha güvenli bir şekilde taşıyabilir ve her yıl kamyon taşımacılığının neden olduğu binlerce ölümü azaltabilir. Otonom sürüş donanımı ve yazılımı oluşturma konusundaki sekiz yıllık tecrübemizle, bu teknolojiyi bir kamyona nasıl entegre edebileceğimiz konusunda teknik bir keşif yürütüyoruz" dedi.

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Şirket, halihazırda performans verilerini toplamak amacıyla manuel olarak sürülmesine rağmen otonom bir kamyona sahip olduklarını doğruladı. Öte yandan 2016 yılının başında ortaya çıkan bir Google patenti, teslimat kamyonları için otonom sürüş teknolojisinin nasıl kullanabileceğini ortaya koymuştu.

Uber'e rakip geldi

Patente ilişkin belgeler, müşterilere yönelik siparişleri içeren çok sayıda depolama dolabına sahip bir kamyonu tanımlıyordu. Otonom teslimat aracı müşterinin evine yaklaşırken otomatik olarak bir uyarı gönderiyor. Varış noktasına ulaştığında ise müşteri kredi kartıyla ödeme yaparak veya bir erişim kodu girerek paketini teslim alabiliyordu.

Bu şekilde bir dağıtım hizmeti için daha önümüzde uzun bir yol olsa da, Waymo'nun otonom sürüş teknolojisini daha büyük araçlara entegre etme çalışmaları, sürücüsüz teslimat imkanını bir adım yakına getirmiş durumda. Waymo yeni projesiyle, kendi sürücüsüz otomobil projesine yatırım yapmanın yanı sıra 2016 yılında Otto'yu 680 milyon dolara satın alarak alarak otonom kamyon geliştirme çalışmalarına destek veren Uber ile doğrudan rekabete girmesini sağlayacak.

http://www.independent.co.uk/news/business/news/waymo-self-driving-trucks-car-unit-alphabet-google-vehicles-a7768571.html