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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Waymo sürücüsüz kamyon geliştirdiğini duyurdu

Alphabet'in sürücüsüz otomobiller üzerinde çalışan alt şirketi Waymo, otonom bir kamyon geliştirdiğini açıkladı. Şirket böylece sürücüsüz kamyon çalışmalarına yatırım yapan Uber'e rakip oldu.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Waymo, sürücüsüz bir kamyon geliştirdiğini açıkladı. Alphabet'in sahip olduğu ve daha önce Google tarafından yönetilen şirket, 2009'dan beri üzerinde çalıştığı otonom araç teknolojisini kamyonlara uyarlamanın yollarını arıyor.
Bir Waymo sözcüsü yeni girişim hakkında BuzzFeed'e yaptığı açıklamada "Otonom sürüş teknolojisi insanları ve eşyaları bugünkünden çok daha güvenli bir şekilde taşıyabilir ve her yıl kamyon taşımacılığının neden olduğu binlerce ölümü azaltabilir. Otonom sürüş donanımı ve yazılımı oluşturma konusundaki sekiz yıllık tecrübemizle, bu teknolojiyi bir kamyona nasıl entegre edebileceğimiz konusunda teknik bir keşif yürütüyoruz" dedi.
Ayrıca Bkz. "LG G6 Plus ve G6 Pro yolda"
Şirket, halihazırda performans verilerini toplamak amacıyla manuel olarak sürülmesine rağmen otonom bir kamyona sahip olduklarını doğruladı. Öte yandan 2016 yılının başında ortaya çıkan bir Google patenti, teslimat kamyonları için otonom sürüş teknolojisinin nasıl kullanabileceğini ortaya koymuştu.

Uber'e rakip geldi

Patente ilişkin belgeler, müşterilere yönelik siparişleri içeren çok sayıda depolama dolabına sahip bir kamyonu tanımlıyordu. Otonom teslimat aracı müşterinin evine yaklaşırken otomatik olarak bir uyarı gönderiyor. Varış noktasına ulaştığında ise müşteri kredi kartıyla ödeme yaparak veya bir erişim kodu girerek paketini teslim alabiliyordu.
Bu şekilde bir dağıtım hizmeti için daha önümüzde uzun bir yol olsa da, Waymo'nun otonom sürüş teknolojisini daha büyük araçlara entegre etme çalışmaları, sürücüsüz teslimat imkanını bir adım yakına getirmiş durumda. Waymo yeni projesiyle, kendi sürücüsüz otomobil projesine yatırım yapmanın yanı sıra 2016 yılında Otto'yu 680 milyon dolara satın alarak alarak otonom kamyon geliştirme çalışmalarına destek veren Uber ile doğrudan rekabete girmesini sağlayacak.

http://www.independent.co.uk/news/business/news/waymo-self-driving-trucks-car-unit-alphabet-google-vehicles-a7768571.html Yorum Yaz
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kadirirdem 1 yıl
Şoförlerin işi tehlikede..
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tahir40 1 yıl
Teknoloji bu hızla giderse 10 yıla kadar üreticiler artık otonom olmayan otomobil/kamyon üretimi yapmayı bırakır. Taksicilik, otobüs kamyon şöförlerinin de artık işi tehlikede. Robotlar ve yapay zeka herkesin işini elinden alınca artan nüfus ne yapacak merak ediyorum. Zira hiçbir şirket sahibi 5 kuruş maaş, izin hastalık demeden 7/24 çalışacak bu robot ordusuna hayır demez.
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infom@n 1 yıl
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