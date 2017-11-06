Volvo yeni 7900 elektrikli otobüsünü duyurdu

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Volvo Electric elektrikli otobüsünün daha büyük bataryalara sahip yeni versiyonunu duyurdu: Volvo 7900 Electric. Elektrikli otobüste 150, 200 ve 250 kWh olmak üzere 3 adet batarya seçeneği bulunuyor. Aracın 250 kWh'lık versiyonunun 200 km menzil sunacağı belirtiliyor.
Şarj yöntemi olarak güzergâhın son duraklarında tavandan hızlı şarj imkanı sağlayan OppCharge arayüzünü destekleyen otobüs, dilenirse Avrupa'nın elektrikli araç şarj standartı olan kablolu CCS arayüzü ile de şarj edilebiliyor. Volvo'nun yeni nesil elektrikli otobüs modellerinin ilk örneklerinin 2018 sonunda faaliyete geçmesi bekleniyor. Hem araçların hem de bataryaların her türlü bakımı ve onarımını sağlayan Volvo bunun için sabit aylık bir ücret talep ediyor.
Konuyla ilgili konuşan Volvo Otobüsler başkanı Håkan Agnevall, araçların Avrupa'daki artan elektrikli otobüs talebini karşılamak için önemli bir adım olduğunu belirtirken, otobüslerin yoğun saatlerde şarja ihtiyaç duymadan rahatlıkla çalışabileceğini belirtiyor.
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ntv.com.tr/...
bu da bozankaya nın elektrikli otobüsü
ntv.com.tr/...
Üzerlerinde kocaman alan var güneş paneli de tavana konabilir hem menzil artar hem de tasarruf ettirir
Neyse bu otobuslerin montaji Polonyada yapiliyor bizim ofisin yaninda , genelde bati avrupa ve kuzey avrupaya gonderiliyor elektrikli araclar , dogu avrupa ulkelerinde henuz altyapi saglanamadi.
Volvo marka olarak bir cok kez Turkiye pazarina girmeye calisti fakat ulkedeki siyasi istikrarsizlik , darbe girisimi , calkantili ekonomik sebepler nedeniyle proje durduruldu , su an Temsa Volvo adina operasyonlari yonetiyor Turkiye icin , hatta benim Turkiyede sistem kurulumu icin gitmem gerekiyordu guvenlik nedeniyle gondermediler
Dunyada guzel gelismeler de oluyor,umarim cogalarak artar bu elektrik isi , dizel kullanicisi olarak sonuna kadar destekliyorum.
Demek ki 150 kWh olanı hiçbişey sunmayacak. Sunmasa da olur yani..
100 km menzil sunsa bile yeter. Otobüs son durağa geldiğinde pantograf ile şarj oluyor zaten. Seferi bitirip yeni sefere başlama arasında yarım saat süre olsa bile yetecektir.
İstanbul'dan bahsetmiyoruz sonuçta. Hollanda gibi, Belçika gibi ufak yüz ölçümü olan yerlerde iş yapacaktır.
Ama şu aklımı karıştırdı, Tesla mesela otomobilin altına 75 kwh batarya sığdırırken koca bir otobüsün altına mesela 350-400 kwh sığmaz mıydı?
Ya da troleybüs uygulaması acaba görüntü kirliliğinden dolayı mı uygulanmıyor ki?
Türkiye'de özellikle Ankara ve İstanbul'da 200km menzil yetersiz kalır.
En küçük hatlı otobüs bile günlük 500km yol yapıyor bu iki şehirde.
Ankara'da zaten çoğu otobüs doğalgazlı çevreyi pek kirletmiyor.
Keşke raylı sistem yaygınlaşsa.
O zaman bu tarz gelişmeler olur muydu bilemedim. Volvo'dan Egea gibi bir şey çıkardı muhtemelen.
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