Volvo yeni 7900 elektrikli otobüsünü duyurdu

Volvo Electric elektrikli otobüsünün daha büyük bataryalara sahip yeni versiyonunu duyurdu: Volvo 7900 Electric. Elektrikli otobüste 150, 200 ve 250 kWh olmak üzere 3 adet batarya seçeneği bulunuyor. Aracın 250 kWh'lık versiyonunun 200 km menzil sunacağı belirtiliyor.

Şarj yöntemi olarak güzergâhın son duraklarında tavandan hızlı şarj imkanı sağlayan OppCharge arayüzünü destekleyen otobüs, dilenirse Avrupa'nın elektrikli araç şarj standartı olan kablolu CCS arayüzü ile de şarj edilebiliyor. Volvo'nun yeni nesil elektrikli otobüs modellerinin ilk örneklerinin 2018 sonunda faaliyete geçmesi bekleniyor. Hem araçların hem de bataryaların her türlü bakımı ve onarımını sağlayan Volvo bunun için sabit aylık bir ücret talep ediyor.

Konuyla ilgili konuşan Volvo Otobüsler başkanı Håkan Agnevall, araçların Avrupa'daki artan elektrikli otobüs talebini karşılamak için önemli bir adım olduğunu belirtirken, otobüslerin yoğun saatlerde şarja ihtiyaç duymadan rahatlıkla çalışabileceğini belirtiyor.