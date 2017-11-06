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Volvo yeni 7900 elektrikli otobüsünü duyurdu

Şehir içi kirliliğin önüne geçmek için pek çok büyük şehir elektrikli otobüslere geçiş yapma hedeflerini paylaşıyor. Giderek artan talebe karşı Volvo, yeni elektrikli otobüsünü duyurdu.
1 yıl
3,5b
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26
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Volvo Electric elektrikli otobüsünün daha büyük bataryalara sahip yeni versiyonunu duyurdu: Volvo 7900 Electric. Elektrikli otobüste 150, 200 ve 250 kWh olmak üzere 3 adet batarya seçeneği bulunuyor. Aracın 250 kWh'lık versiyonunun 200 km menzil sunacağı belirtiliyor.
Şarj yöntemi olarak güzergâhın son duraklarında tavandan hızlı şarj imkanı sağlayan OppCharge arayüzünü destekleyen otobüs, dilenirse Avrupa'nın elektrikli araç şarj standartı olan kablolu CCS arayüzü ile de şarj edilebiliyor. Volvo'nun yeni nesil elektrikli otobüs modellerinin ilk örneklerinin 2018 sonunda faaliyete geçmesi bekleniyor. Hem araçların hem de bataryaların her türlü bakımı ve onarımını sağlayan Volvo bunun için sabit aylık bir ücret talep ediyor.
Konuyla ilgili konuşan Volvo Otobüsler başkanı Håkan Agnevall, araçların Avrupa'daki artan elektrikli otobüs talebini karşılamak için önemli bir adım olduğunu belirtirken, otobüslerin yoğun saatlerde şarja ihtiyaç duymadan rahatlıkla çalışabileceğini belirtiyor.

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tobepeople 1 yıl en beğenilen
Zamanında satıldığında kelepire giden Şu Volvo'yu satın alsaydık milli her şeyi cidden milli yapardık yazık oldu
4 Yanıt Yanıtla +14
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xnoname 1 yıl
Kadın adama evlenme teklif ediyor sandım .)
1 Yanıt Yanıtla +9
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aytaccgl 1 yıl
bu nasıl başlık yahu. şöyle yazmak zor olmamalı; “Volvo yeni elektrikli otobüsü 7900’ü duyurdu”.
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lideramca 1 yıl
temsa ile aselsan nın yaptığı elektrikli otobüs

ntv.com.tr/...

bu da bozankaya nın elektrikli otobüsü

ntv.com.tr/...

1 Yanıt Yanıtla
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tobepeople 1 yıl lideramca
lideramca
temsa ile aselsan nın yaptığı elektrikli otobüs

ntv.com.tr/...

bu da bozankaya nın elektrikli otobüsü

ntv.com.tr/...



Üzerlerinde kocaman alan var güneş paneli de tavana konabilir hem menzil artar hem de tasarruf ettirir
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pCkOpAtuS 1 yıl
Tırların , Kamyonların ve pick up larında artık elektrikli olması lazım.
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_DIESEL_ 1 yıl
Volvo Group bunyesi altinda : otobus , cekisi , is makineleri , Penta , Finans birimi vs bir cok kolu hala Volvo'ya (Isvec Merkezli) olan markaya ait , Geely ile herhangi bir baglantisi yok , Geely sadece otomobil dalini satin aldi,hos o bolumde dahi hala tasarim,muhendislik vb olaylar isvec menseyli hala.Yani Volvo Group zamaninda da satilmadi ki Turkiye alsin,surekli otomobil bolumu el degistirdi.
Neyse bu otobuslerin montaji Polonyada yapiliyor bizim ofisin yaninda , genelde bati avrupa ve kuzey avrupaya gonderiliyor elektrikli araclar , dogu avrupa ulkelerinde henuz altyapi saglanamadi.
Volvo marka olarak bir cok kez Turkiye pazarina girmeye calisti fakat ulkedeki siyasi istikrarsizlik , darbe girisimi , calkantili ekonomik sebepler nedeniyle proje durduruldu , su an Temsa Volvo adina operasyonlari yonetiyor Turkiye icin , hatta benim Turkiyede sistem kurulumu icin gitmem gerekiyordu guvenlik nedeniyle gondermediler

Dunyada guzel gelismeler de oluyor,umarim cogalarak artar bu elektrik isi , dizel kullanicisi olarak sonuna kadar destekliyorum.
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4007 1 yıl _DIESEL_
İş makineleri Çine satılmadı mı?
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ahnksqualt 1 yıl
Dizel motor üretmek yerine elektrikli araçlar için argeye ayırdıklarını dile getirildiğinde eleştiriler olmuştur volvo'ya ki rakipleri hileli testler ile araç satmış ve emisyon değerlerinde oynama yapmışlardı. Neyseki hak yerini buldu da ceza yediler o firmalar
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OverClocK1ng 1 yıl
"250 kWh'lık versiyonunun 200 km"
Demek ki 150 kWh olanı hiçbişey sunmayacak. Sunmasa da olur yani..
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goodorevil 1 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
"250 kWh'lık versiyonunun 200 km"
Demek ki 150 kWh olanı hiçbişey sunmayacak. Sunmasa da olur yani..

100 km menzil sunsa bile yeter. Otobüs son durağa geldiğinde pantograf ile şarj oluyor zaten. Seferi bitirip yeni sefere başlama arasında yarım saat süre olsa bile yetecektir.
İstanbul'dan bahsetmiyoruz sonuçta. Hollanda gibi, Belçika gibi ufak yüz ölçümü olan yerlerde iş yapacaktır.
Ama şu aklımı karıştırdı, Tesla mesela otomobilin altına 75 kwh batarya sığdırırken koca bir otobüsün altına mesela 350-400 kwh sığmaz mıydı?
Ya da troleybüs uygulaması acaba görüntü kirliliğinden dolayı mı uygulanmıyor ki?
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zotacing 1 yıl
Avrupa ülkeleri küçük, 200km menzil iyi.
Türkiye'de özellikle Ankara ve İstanbul'da 200km menzil yetersiz kalır.
En küçük hatlı otobüs bile günlük 500km yol yapıyor bu iki şehirde.
Ankara'da zaten çoğu otobüs doğalgazlı çevreyi pek kirletmiyor.
Keşke raylı sistem yaygınlaşsa.
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K_Spartakus 1 yıl zotacing
Mesela meşhur Tuzla Cevizlibağ hattı dünya rekoru kırma konusunda üstüne yok, yani demem o ki tek hatla İsveç türü yapan bir otobüs ilk birkaç durakta şarz yetmediği için 80 günde devri alem yapamayacak
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1BilimAdamı 1 yıl
Håkan kelimesini görünce usulce ekrana bakıp 2. harfin üstüne denk gelen lekeyi elimle silip düzelmediğini görünce bu yorumu yazdım.
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aytaccgl 1 yıl
bu nasıl başlık yahu. şöyle yazmak zor olmamalı; “Volvo yeni elektrikli otobüsü 7900’ü duyurdu”.
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12 Angry Men 1 yıl
Bizim daha bisiklet yolumuz bile yok. Evle iş arası 7km mesafe var, yol olsa bisiklet alacaktım ama ondan bile mahrum kalıyoruz. Her gün otobuse bınmek zorunda kalıyorum, hem param gıdıyor, hem zamanım gıdıyor, hem sağlıgım gıdıyor.
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tobepeople 1 yıl en beğenilen
Zamanında satıldığında kelepire giden Şu Volvo'yu satın alsaydık milli her şeyi cidden milli yapardık yazık oldu
3 Yanıt Yanıtla +14
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kadirirdem 1 yıl tobepeople
Haklısın,hala daha firmaları kaçırıyoruz maalesef :(
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lazloo 1 yıl tobepeople
tobepeople
Zamanında satıldığında kelepire giden Şu Volvo'yu satın alsaydık milli her şeyi cidden milli yapardık yazık oldu

O zaman bu tarz gelişmeler olur muydu bilemedim. Volvo'dan Egea gibi bir şey çıkardı muhtemelen.
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nacker 1 yıl tobepeople
Aman hocam volvonun da çeliğinden kısar teneke haline getirirdi bizim insanımız. Sonra da bütün dünyaya kakalamaya çalışırdık
Ellerimizde batar giderdi firma. Zaten bugüne kadar bir kaç bere batmış. Arabalarının maliyeti çok geliri az olduğundan.
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