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Web hosting şirketinden hackerlara 1 milyon dolarlık ödeme

Güney Koreli hosting şirketi Nayana, fidye yazılımı tarafından şifrelenen 153 Linux sunucusuna erişim sağlayabilmek için hackerlara 1 milyon doların üzerinde para ödemeyi kabul etti.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Güvenlik
Onur Seven
Haber Editörü
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Güney Koreli bir web hosting şirketi, fidye yazılımı (ransomware) tarafından ele geçirilen toplam 153 Linux sunucusuna yeniden erişim sağlamak için bilgisayar korsanlarına 1 milyon doların üzerinde ödeme yapmayı kabul etti.
Web hosting sağlayıcısı Nayana, saldırının 10 Haziran'da gerçekleştiğini ve barındırdığı 3.400'den fazla web sitesinin ilk kez geçen yıl ortaya çıkan ve Linux'u destekleyecek şekilde güncellenen bir tür kötü amaçlı yazılım olan Erebus ile şifrelendiğini açıkladı.
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Hackerlar başlangıçta fidye yazılımının bulaştığı dosyaların şifresini çözmek için 550 Bitcoin isteseler de Nayana, birkaç görüşmeden sonra fidyeyi 397.6 Bitcoin'e düşürmeyi başarmış. Bu miktarın 1 milyon dolardan fazla olduğunu belirtelim.
Nayana resmi web sitesinde yayınlanan bildiride, hackerların şirkette 40 çalışanın olduğunu ve her birinin yıllık 30.000 dolar maaş aldığını hesapladıktan sonra firmaya fidye için 1.6 milyon dolarlık bir fatura çıkardıklarını açıkladı.
Bilgisayar korsanları firmanın her yıl en az 1.2 milyon dolar kazandığının farkında olduklarını belirterek Nayana'nın yeterli parası yoksa bir yerlerden borç bulmasını veya ödeyememesi durumunda iflas etmesi gerektiğini söylüyorlar.

Hacklenmenin nedeni eski yazılım

Web hosting şirketi ayrıca ödemeleri üç parça şeklinde yapacağını ve korsanların para alındığında kademeli olarak dosyaların şifresini çözeceğini söyledi.
Öte yandan Erebus enfeksiyonu analiz eden güvenlik şirketi Trend Micro, Nayana'nın sunucularını düzgün bir şekilde koruyamadığını ve web sitesinin 2008'de derlenen Linux kernel 2.6.24.2 sürümü üzerinde çalıştığını açıkladı. Ayrıca, 2006'da yayınlanan Apache 1.3.36 ve PHP 5.1.4 sürümleri kullanılıyormuş.
Nayana, fidye yazılımını hazırlayanlara ilk iki ödemeyi yaptığını ve şu anda üçüncü ödemeyi yapma sürecinde olduğunu belirtiyor.

https://arstechnica.com/security/2017/06/web-host-agrees-to-pay-1m-after-its-hit-by-linux-targeting-ransomware/ Yorum Yaz
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Rusty 2 yıl en beğenilen
Backup nedir neden alınır?
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alemburda34 2 yıl
adamlar hackledikten sonra bari bitcoin için çalıştırsalarmış :D
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Celonfix 2 yıl
Linux 4.12 kernel çıkmışken 2.6mı kullanıyorlarmış? Haketmişler.
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mavizaman 2 yıl
tam bir fiyasko ders olmuştur hem de acı ders.
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sniper23 2 yıl
1.4 milyon $ ediyor.
Artık güncelleme yapmayı öğrenirler.
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Rusty 2 yıl en beğenilen
Backup nedir neden alınır?
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KaleyDeskop 2 yıl
ben yinede firmayı tebrik ediyorum :D
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Eeltorm 2 yıl
Maliyetten kaçmak için yazılımlarını güncellemiyorlar, artık güncellerler.
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Virinom 2 yıl Eeltorm
Eeltorm

Maliyetten kaçmak için yazılımlarını güncellemiyorlar, artık güncellerler.

İşin kötü yanı hepsi de ücretsiz yazılımlar. Güncellemek sadece 2 3 tıklık iş. Bu tarz insanlar beter olsun hiç acımıyorum. Terminale "yum update" yazmaya üşenen insanlar bunlar.
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savasserter 2 yıl
Şu haberleri gördükçe sıra bize ne zaman gelecek acaba diye düşünmeden edemiyorum.
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alemburda34 2 yıl
adamlar hackledikten sonra bari bitcoin için çalıştırsalarmış :D
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