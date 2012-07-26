Western Digital, 2012 mali yılı finansal raporunu yayımladı

Dünyanın önde gelen veri depolama çözümü üreticilerinden Western Digital, 2012 mali yılı finansal raporunu kısa bir süre önce yayımladı. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre Western Digital, yıl boyunca 12.5 milyar dolar satış geliri ve bunun sonucunda 1.6 milyar dolar net gelir elde etmiş. Karşılaştırma yapmak gerekirse 2011 yılında üretici, 9.5 milyar dolar satış geliri, 726 milyon dolar net gelir açıklamıştı.



Western Digital için 29 Haziran'dan itibaren sona eren dördüncü çeyrekte, 71 milyon tane sabit disk sevkiyatı gerçekleştirilmiş. Sevkiyatlar neticesinde 4.8 milyar dolar satış geliri, 745 milyon dolar net gelir söz konusu. 2011 mali yılının son çeyreğinde, dünya çapında 53.8 milyon tane sabit disk sevkiyatı yapılmış; 2.4 milyar dolar satış geliri, 158 milyon dolar net gelir elde edilmişti.



Western Digital'ın CEO'su John Coyne, 2012 mali yılını 42 yıllık firma tarihi boyunca en zorlayıcı ve en heyecanlı yıl olarak gördüklerini belirtti. Coyne, iki büyük doğal felakete ve şirket satın alma faaliyetine rağmen yıllık gelirlerde %31 artış gerçekleştiğini ve hisse başına kazancın ikiye katlandığını sözlerine ekledi.

