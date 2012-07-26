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Western Digital, 2012 mali yılı finansal raporunu yayımladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Western Digital, 2012 mali yılı finansal raporunu yayımladı
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Dünyanın önde gelen veri depolama çözümü üreticilerinden Western Digital, 2012 mali yılı finansal raporunu kısa bir süre önce yayımladı. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre Western Digital, yıl boyunca 12.5 milyar dolar satış geliri ve bunun sonucunda 1.6 milyar dolar net gelir elde etmiş. Karşılaştırma yapmak gerekirse 2011 yılında üretici, 9.5 milyar dolar satış geliri, 726 milyon dolar net gelir açıklamıştı.
Western Digital için 29 Haziran'dan itibaren sona eren dördüncü çeyrekte, 71 milyon tane sabit disk sevkiyatı gerçekleştirilmiş. Sevkiyatlar neticesinde 4.8 milyar dolar satış geliri, 745 milyon dolar net gelir söz konusu. 2011 mali yılının son çeyreğinde, dünya çapında 53.8 milyon tane sabit disk sevkiyatı yapılmış; 2.4 milyar dolar satış geliri, 158 milyon dolar net gelir elde edilmişti.
Western Digital'ın CEO'su John Coyne, 2012 mali yılını 42 yıllık firma tarihi boyunca en zorlayıcı ve en heyecanlı yıl olarak gördüklerini belirtti. Coyne, iki büyük doğal felakete ve şirket satın alma faaliyetine rağmen yıllık gelirlerde %31 artış gerçekleştiğini ve hisse başına kazancın ikiye katlandığını sözlerine ekledi.
Western Digital, 2012 mali yılı finansal raporunu yayımladı
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tunewiki 7 yıl en beğenilen
tabi kar ederler sel bahanesiyle 100 liralik harddiski 300'e 400'e millete sattilar zulacilar
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl
@TrMhMt

Buna rağmen bile zarar etmemişler neye bağlayacağız sebebini ? Pahalı olmasına rağmen HDD satışlarında sıkıntı yaşamadı demek ki WD. Pahalı mahalı aldı millet ürünlerini

Sel'in etkilerinden tamamen de kurtulsalar pat diye ertesi gün fiyatları "DÜŞÜRMEZLER" Yavaş yavaş düşüreceklerdir fiyatları keyiflerince. Böyle bir fırsatı kim değerlendirmez ki?

Anlayacağınız 2 yıldan evvel fiyatlar düşmez, düşse bile bizdeki çakal satıcılar yüzünden geç yansır ülkemize. Çok zorda kalmadıkça HDD almayın.
@TrMhMtBuna rağmen bile zarar etmemişler neye bağlayacağız sebebini ? Pahalı olmasına rağmen HDD satışlarında sıkıntı yaşamadı demek ki WD. Pahalı ma...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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Turkforce 7 yıl
TrMhMt
@*Furious* Guzel arkadasim bu firma sonucta kar etmek icin kurulmus bir firma. Size ucuz HDD verecez diye zarar etmesini mi bekliyordun? Uretim zaten kisitli ve arz halen yuksek. Boyle olunca firma zarar etmeyecegi fiyatlandirma ile uretim yapiyor. Bir ust mesajimda dedim uretim bandini Kambocyaya tasiyorlar diye. Bu sel onlara SSD uretim bandi kurmak icin firsat verdi ve soylenenlere gore Kambocyada ssd uretecekler. Bu teknolojiye daha fazla yatirim yapmayacaklar. O nedenle uretim bandini eski seviyeye getirmek icin harcama yapmiyorlar, yuksek uretim adedine cikip ucuz uretme gibi bir dusunceleri yok. Dedigim gibi sonucta bu firmalar kar elde etmek icin calisiyorlar. Bu durumun bu sekil almasindaki tek suclu Thai hukumeti. Adamlar selden dogan zararlari karsilmayacaklarini soylediler ve topu sigorta sirketlerine attilar. Sigorta sirketleride bunun bir dogal afet oldugunu ve hukumetin zarari karsilamsi gerektigini soylediler ki bence haklilar bu yuzden sigorta sirketleri dogan zarari karsilamayacaklarini soylediler. Hal boyle olunca WD ve Seagate bu ulkeden ayrilma karari aldi. Dusuk uretim fiyatlari dogrudan etkilediginden dunyanin heryerinde HDD fiyatlari yuksek. Ben gecen ay selden once aldigim 500gb WD diskimi garantiye gonderdim ellerinde olmadigi icin 1 ay bekledim. Normalde 15 dek icinde degisim yapiyorlardi. Sonucta seli bahane ederek fiyat yukseltmiyorlar.

Arkadaşım dalga mı geçiyorsun insanlarla ?
1. Bahsettiğin felaketin yol açtığı hasarı devlet niye ödesin. Dünyada varmı böyle örnek bir olay ? Teknoloji dünyasında sigortasız şirket olmaz.Sigorta şirketleri 11 Eylül ABD ikiz kuleleri olaylarında olduğu gibi bu riski reasürans yoluyla öderler. Gidipte milyarlarca dolarlık ödemeyi 1-2 şirket yapamaz zaten.
2.O beline kadar yada boynuna kadar batan adamların 1 tane fotoğrafını bulup gösterebilirmisin. Günlerce arama yaptım ve tek bulabildiğim şey western digital fabrikasının dışarıdan çekilmiş tek kare fotoğrafıydı. Fabrikasını yer seviyesinin altında kuran gerizekalı bir şirket yoktur herhalde. Hele ki harddisk gibi hassas ürünlerde zannetmiyorum ki su seviyesinde cihazlar olsun. WD CEO'sunun röportajı var ve adam fiyatlardaki yükselmenin 50-60$ civarında duracağını bundan sonrasında ise ağustos- eylül ayından itibaren düşüşlerin başlayacağını açıkladı.
3. WD veya zerre kadar hasar görmeyen Seagete'in sadece sel bölgesinde mi fabrikası var ? Tabiki hayır. Selden etkilenen kapasite seagate ile birlikte düşünürsen toplamda %10-%15 gibi bir oranda etki etti. Fiyatlara baktığında ise sel öncesi 37$ olan 500GB lık bir harddisk bugün 70-72$ aralığında.
2 üretici firma sadece fırsatçılık yapmış, DELL-HP-ACER vb.. gibi büyük üreticilerle sel öncesi yaptığı ucuz fiyattan anlaşmalarıda fesh edemediği için olan son kullanıcıya olmuş acısı bizlerden çıkmıştır.
TrMhMt@*Furious* Guzel arkadasim bu firma sonucta kar etmek icin kurulmus bir firma. Size ucuz HDD verecez diye zarar etmesini mi bekliyordun...
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DH Misafiri 7 yıl
tabi katlanır 110 liraya sattığınız harddiski sel bahanesi ile 300 liraya satarsanız 2 yede katlanır 3 ede
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Gerginix 7 yıl
Sel HDD üreticilerini değil bize vurmuş. Adamlar bir de hiç utanmadan 2012'de size bir geçirdik - bir taktık ki sormayın 726 milyon doları 2'ye katlamışız diyorlar bir de bu durum haber oluyor forumda...
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Turkforce 7 yıl
TrMhMt
@*Furious* Guzel arkadasim bu firma sonucta kar etmek icin kurulmus bir firma. Size ucuz HDD verecez diye zarar etmesini mi bekliyordun? Uretim zaten kisitli ve arz halen yuksek. Boyle olunca firma zarar etmeyecegi fiyatlandirma ile uretim yapiyor. Bir ust mesajimda dedim uretim bandini Kambocyaya tasiyorlar diye. Bu sel onlara SSD uretim bandi kurmak icin firsat verdi ve soylenenlere gore Kambocyada ssd uretecekler. Bu teknolojiye daha fazla yatirim yapmayacaklar. O nedenle uretim bandini eski seviyeye getirmek icin harcama yapmiyorlar, yuksek uretim adedine cikip ucuz uretme gibi bir dusunceleri yok. Dedigim gibi sonucta bu firmalar kar elde etmek icin calisiyorlar. Bu durumun bu sekil almasindaki tek suclu Thai hukumeti. Adamlar selden dogan zararlari karsilmayacaklarini soylediler ve topu sigorta sirketlerine attilar. Sigorta sirketleride bunun bir dogal afet oldugunu ve hukumetin zarari karsilamsi gerektigini soylediler ki bence haklilar bu yuzden sigorta sirketleri dogan zarari karsilamayacaklarini soylediler. Hal boyle olunca WD ve Seagate bu ulkeden ayrilma karari aldi. Dusuk uretim fiyatlari dogrudan etkilediginden dunyanin heryerinde HDD fiyatlari yuksek. Ben gecen ay selden once aldigim 500gb WD diskimi garantiye gonderdim ellerinde olmadigi icin 1 ay bekledim. Normalde 15 dek icinde degisim yapiyorlardi. Sonucta seli bahane ederek fiyat yukseltmiyorlar.

Arkadaşım dalga mı geçiyorsun insanlarla ?
1. Bahsettiğin felaketin yol açtığı hasarı devlet niye ödesin. Dünyada varmı böyle örnek bir olay ? Teknoloji dünyasında sigortasız şirket olmaz.Sigorta şirketleri 11 Eylül ABD ikiz kuleleri olaylarında olduğu gibi bu riski reasürans yoluyla öderler. Gidipte milyarlarca dolarlık ödemeyi 1-2 şirket yapamaz zaten.
2.O beline kadar yada boynuna kadar batan adamların 1 tane fotoğrafını bulup gösterebilirmisin. Günlerce arama yaptım ve tek bulabildiğim şey western digital fabrikasının dışarıdan çekilmiş tek kare fotoğrafıydı. Fabrikasını yer seviyesinin altında kuran gerizekalı bir şirket yoktur herhalde. Hele ki harddisk gibi hassas ürünlerde zannetmiyorum ki su seviyesinde cihazlar olsun. WD CEO'sunun röportajı var ve adam fiyatlardaki yükselmenin 50-60$ civarında duracağını bundan sonrasında ise ağustos- eylül ayından itibaren düşüşlerin başlayacağını açıkladı.
3. WD veya zerre kadar hasar görmeyen Seagete'in sadece sel bölgesinde mi fabrikası var ? Tabiki hayır. Selden etkilenen kapasite seagate ile birlikte düşünürsen toplamda %10-%15 gibi bir oranda etki etti. Fiyatlara baktığında ise sel öncesi 37$ olan 500GB lık bir harddisk bugün 70-72$ aralığında.
2 üretici firma sadece fırsatçılık yapmış, DELL-HP-ACER vb.. gibi büyük üreticilerle sel öncesi yaptığı ucuz fiyattan anlaşmalarıda fesh edemediği için olan son kullanıcıya olmuş acısı bizlerden çıkmıştır.
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OverClocK1ng 7 yıl
TrMhMt
Hala sel bahanesi ile diyorlar yahu... Adamlarin fabrikalar adam boyu sularin altinda kaldi ve baya hasar aldi uretim bandi bu 1. Suan WD ve Seagate firmalari fabrikalarini kambocya ya tasiyorlar bu 2. Bu nedenle tam kapasite uratim yok ve arzi karsilayamiyorlar 3. Fiyatlar sadece Turkiyede degil tum dunyada buna Taylandta dahil yuksek. Ama siz hala sel bahanesi yuzunden falan filan demeye devam edin.

Yahu tabi ki sel bahanesi ile diyeceğiz. Hiç mi matematiğin yok.
Adamlar daha önce:
9.5 milyar dolarlık satış yapıp 726 milyon dolar para kazanıyorlarmış.
şimdi:
4.8 milyar dolarlık satış yapıp 745 milyon dolara para kazanmışlar.
Görmüyor musun? Yarısı kadar disk satıp aynı parayı kazandıklarına göre demek ki 1 tane diskten 100 lira kâr ediyorsa şimdi sel bahanesiyle 200 lira kâr etmişler.
Sel biteli kaç ay oldu. Disk fiyatları birkaç ay sonra düşer dendi. Bak fiyatlara:
320Gb Diski ben 29 Dolara alıyordum (Bilgisayarcı olarak)
Şu an bakıyorum yine bayi fiyatına 320Gb disk 62 dolar.
Demek ki neymiş: Kâr tatlı gelmiş...
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meposion 7 yıl
sel mel iyi kazıkladılar (söz meclisten dışarı)
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SystemApps 7 yıl
hardisk su geçirmez beyler kandırıyolar...
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galluptack1112 7 yıl
Dedigim gibi sonucta bu firmalar kar elde etmek icin calisiyorlar.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Nehalem 7 yıl
TrMhMt
Hala sel bahanesi ile diyorlar yahu... Adamlarin fabrikalar adam boyu sularin altinda kaldi ve baya hasar aldi uretim bandi bu 1. Suan WD ve Seagate firmalari fabrikalarini kambocya ya tasiyorlar bu 2. Bu nedenle tam kapasite uratim yok ve arzi karsilayamiyorlar 3. Fiyatlar sadece Turkiyede degil tum dunyada buna Taylandta dahil yuksek. Ama siz hala sel bahanesi yuzunden falan filan demeye devam edin.

Vah gariplerim o yüzden mi tarihin rekor kar'larını açıklayıp duruyorlar.Seagate'nin Sıfır 2 TB HDD'sini 165 TL'ye almıştım şimdi bak kaç TL 10 kuruşa ürettiklerini 10 liraya satar oldular.
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FreeRun 7 yıl
oha ya ulan almıyorum işte o 2 tb hardiski 160 lira yapana kadar, beni kazıklayamazlar!!
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TrMhMt 7 yıl
Hala sel bahanesi ile diyorlar yahu...

Adamlarin fabrikalar adam boyu sularin altinda kaldi ve baya hasar aldi uretim bandi bu 1.

Suan WD ve Seagate firmalari fabrikalarini kamboc'ya ya tasiyorlar bu 2.

Bu nedenle tam kapasite uratim yok ve arzi karsilayamiyorlar 3.

Fiyatlar sadece Turkiyede degil tum dunyada buna Tayland'ta dahil yuksek. Ama siz hala sel bahanesi yuzunden falan filan demeye devam edin.
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mladenbmv 7 yıl
bende zam yapsam hard disklere bende zam yaparım az kaldı eğer ssd ye geçmezlerse bir kaç yıl içinde batçaklar.
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tunewiki 7 yıl en beğenilen
tabi kar ederler sel bahanesiyle 100 liralik harddiski 300'e 400'e millete sattilar zulacilar
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