Western Digital, 2012 mali yılı finansal raporunu yayımladı

Haber Editörü
Dünyanın önde gelen veri depolama çözümü üreticilerinden Western Digital, 2012 mali yılı finansal raporunu kısa bir süre önce yayımladı. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre Western Digital, yıl boyunca 12.5 milyar dolar satış geliri ve bunun sonucunda 1.6 milyar dolar net gelir elde etmiş. Karşılaştırma yapmak gerekirse 2011 yılında üretici, 9.5 milyar dolar satış geliri, 726 milyon dolar net gelir açıklamıştı.
Western Digital için 29 Haziran'dan itibaren sona eren dördüncü çeyrekte, 71 milyon tane sabit disk sevkiyatı gerçekleştirilmiş. Sevkiyatlar neticesinde 4.8 milyar dolar satış geliri, 745 milyon dolar net gelir söz konusu. 2011 mali yılının son çeyreğinde, dünya çapında 53.8 milyon tane sabit disk sevkiyatı yapılmış; 2.4 milyar dolar satış geliri, 158 milyon dolar net gelir elde edilmişti.
Western Digital'ın CEO'su John Coyne, 2012 mali yılını 42 yıllık firma tarihi boyunca en zorlayıcı ve en heyecanlı yıl olarak gördüklerini belirtti. Coyne, iki büyük doğal felakete ve şirket satın alma faaliyetine rağmen yıllık gelirlerde %31 artış gerçekleştiğini ve hisse başına kazancın ikiye katlandığını sözlerine ekledi.
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Buna rağmen bile zarar etmemişler neye bağlayacağız sebebini ? Pahalı olmasına rağmen HDD satışlarında sıkıntı yaşamadı demek ki WD. Pahalı mahalı aldı millet ürünlerini
Sel'in etkilerinden tamamen de kurtulsalar pat diye ertesi gün fiyatları "DÜŞÜRMEZLER" Yavaş yavaş düşüreceklerdir fiyatları keyiflerince. Böyle bir fırsatı kim değerlendirmez ki?
Anlayacağınız 2 yıldan evvel fiyatlar düşmez, düşse bile bizdeki çakal satıcılar yüzünden geç yansır ülkemize. Çok zorda kalmadıkça HDD almayın.
Arkadaşım dalga mı geçiyorsun insanlarla ?
1. Bahsettiğin felaketin yol açtığı hasarı devlet niye ödesin. Dünyada varmı böyle örnek bir olay ? Teknoloji dünyasında sigortasız şirket olmaz.Sigorta şirketleri 11 Eylül ABD ikiz kuleleri olaylarında olduğu gibi bu riski reasürans yoluyla öderler. Gidipte milyarlarca dolarlık ödemeyi 1-2 şirket yapamaz zaten.
2.O beline kadar yada boynuna kadar batan adamların 1 tane fotoğrafını bulup gösterebilirmisin. Günlerce arama yaptım ve tek bulabildiğim şey western digital fabrikasının dışarıdan çekilmiş tek kare fotoğrafıydı. Fabrikasını yer seviyesinin altında kuran gerizekalı bir şirket yoktur herhalde. Hele ki harddisk gibi hassas ürünlerde zannetmiyorum ki su seviyesinde cihazlar olsun. WD CEO'sunun röportajı var ve adam fiyatlardaki yükselmenin 50-60$ civarında duracağını bundan sonrasında ise ağustos- eylül ayından itibaren düşüşlerin başlayacağını açıkladı.
3. WD veya zerre kadar hasar görmeyen Seagete'in sadece sel bölgesinde mi fabrikası var ? Tabiki hayır. Selden etkilenen kapasite seagate ile birlikte düşünürsen toplamda %10-%15 gibi bir oranda etki etti. Fiyatlara baktığında ise sel öncesi 37$ olan 500GB lık bir harddisk bugün 70-72$ aralığında.
2 üretici firma sadece fırsatçılık yapmış, DELL-HP-ACER vb.. gibi büyük üreticilerle sel öncesi yaptığı ucuz fiyattan anlaşmalarıda fesh edemediği için olan son kullanıcıya olmuş acısı bizlerden çıkmıştır.