Western Digital, Xbox One ve PC ile uyumlu taşınabilir diski My Passport X'i duyurdu

Uzun süredir depolama alanı çözümleri sunan Western Digital bu kez oyuncuların oldukça ilgisini çekecek bir ürünün duyurusunu yaptı. PC ve Xbox One konsolu için kullanılabilen My Passport X bu bağlamda bir çok kullanıcının ilgisini çekmeyi amaçlıyor.

My Passport X bilgisayarlar için de kullanılabiliyor fakat Xbox One veya Bilgisayar arasında geçiş yaparken disk kullanım amacına göre otomatik olarak formatlanıyor. Bir diğer deyişle konsolunuzda depoladığınız dosyaları yalnızca diğer konsollarda kullanabiliyorunuz, aynı şey bilgisayar için de geçerli.

USB 3.0 üzerinden konsol ve bilgisayarınıza bağlanabilen ürün ekstra bir güç girişine de ihtiyaç duymuyor. Ülkemizde Haziran ayında satışa sunulacağı açıklanan My Passport X'in fiyatı ise 159 Dolar + KDV şeklinde belirtilmiş. Mevcut kur ile bu fiyatı çevirdiğimizde ve KDV'yi eklediğimizde yaklaşık 480 TL gibi bir fiyat karşımıza çıkıyor.

Xbox One ile tam uyumlu bu taşınabilir depolama birimi 2 TB depolama alanı sunabiliyor. Bu da oyun konsolunun sunduğu 500 GB'lık alanın kullanıcıları kısıtlamasının önüne geçmek için yeterli bir rakam gibi gözüküyor. Gün geçtikçe artan oyun boyutlarına vurgu yapan Western Digital'in çözümü My Passport X ortalama 50 adet oyunu bünyesinde barındırabiliyor, ayrıca bu oyunları kaydettiğiniz konsol dışında bir diğer Xbox One konsoluna bağladığınız takdirde de hemen kullanmaya başlayabiliyorsunuz.