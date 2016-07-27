Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Western Digital dünyanın ilk 64 katmanlı 3D Nand teknolojisini tanıtıyor

Western Digital bugün 64 katmanlık dikey depolama kapasitesi ile gelecek nesil 3D NAND teknolojisi BiCS3 ürününü başarı ile geliştirdiğini açıkladı. Ürüne dair detaylar yazımızda:
2 yıl
4,1b
1
3
HDD / SSD
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Western Digital dünyanın ilk 64 katmanlı 3D Nand teknolojisini tanıtıyor
Tam Boyutta Gör

Yeni teknolojinin pilot üretimine Yokkaichi Japonya’da ortak üretim olarak başlandı ve ilk seri üretimin bu yılın sonunda yapılması planlanıyor. Western Digital, 2017 yılının ilk yarısında BiCS3’ten hatırı sayılır bir ticari hacim bekleniyor.

Western Digital’in bellek teknolojilerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Siva Sivaram sözlerinde, “Gelecek nesil 3D NAND teknolojisinin, endüstri lideri 64 katmanlı çip yapımızdan yükselmesi , bizim NAND flaş teknolojisindeki liderliğimizi güçlendirmektedir” dedi ve “BiCS3, daha yüksek  kapasite, üstün performans ve güvenilirliliği cezbedici bir fiyatta tüketiciye ulaştırmak için yüksek özelliklere sahip yarı iletken süreçlerdeki ilerlemelerden yararlanmanın yanı sıra, her hücrede 3 bit teknolojisini de kullanarak satışa sunulacaktır.  3D NAND portföyümüz BiCS2 ile birlikte önemli ölçüde genişleyerek, perakende, mobil ve veri merkezi anlamında müşteri uygulamalarının tüm skalasına hitap etmedeki kapasitemizi artırmıştır” diye ekledi.

Western Digital’in, teknoloji ve üretim iş ortağı olan Toshiba ile beraber geliştirmiş olduğu BiCS3, başlangıçta 256 gigabit gibi bir kapasite kullanacak olup, tek bir çip üzerinde yarım terabayta varan kapasite aralığında mevcut. Western Digital, 2016’nın dördüncü çeyreğinde perakende pazar için yüksek hacimli BiCS3 siparişi bekliyor ve bu çeyrekte OEM örneklemelerini de başlatacak. Şirket, bir önceki nesil 3D NAND teknolojisi BiCS2’nin siparişlerine ise, perakende ve OEM  müşterileri ile devam edecek. 

Western Digital dünyanın ilk 64 katmanlı 3D Nand teknolojisini tanıtıyor
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
zdniz 2 yıl
işin içinde toshiba varsa uygun fiyat hayel...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahir40 2 yıl
Yine 1000 kat daha hızlı 1000 kat daha dayanıklı olacak değil mi? :)
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoracle 2 yıl tahir40
O 1000 kat dayanıklı ve hızlı olanı geliştiren biri intel optane sıradan nand kullanılmıyor 3D XPoint bellek diye yeni bir bellek standartı kullanıyor,diğeride sandisk idi galiba onlarda intelinki gibi 1000 kat dayanıklı ve hızlı bellekli ssdler üzerinde çalışıyordu,yani sadece şu an 2 firmada var öyle teknoloji.

Yalnız 2017 geç olmuş sanki,intel 2016'da optaneyi çıkarcağına söz verdi,2016 olmasa bile 2017'de kesin çıkar e evladiyelik bi ssd varkende diğerlerine kim bakar,tabi fiyatı çok uçuk olmassa,ama fiyat olarakta super 3d nand kullanan bi firma var onlarda büyük kapasiteyi uygun fiyatlara verecekmiş,ssd piyasası çok kızışacak gibi önümüzdeki sene.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl LG V20, ikinci çeyrek mali raporlarında ortaya çıktı 2 yıl ABD yeni tanker uçakları deniyor: KC-46A Pegasus son testleri başarıyla geçti 2 yıl Çinli LeEco’dan büyük ABD hamlesi 2 yıl Kötü gidişatı devam eden Apple 1 milyarıncı iPhone’u sattığını duyurdu 2 yıl Tesla hız limitlerine uymadığı için kaza yapmış 2 yıl Google Play Store'a yeni kategoriler geliyor 2 yıl LG, esnek OLED ekranlara 1.75 milyar dolar yatırım yapıyor 2 yıl Sony, pil bölümünü satmaya hazırlanıyor 2 yıl Samsung’un faaliyet kârı tüm beklentileri aştı 2 yıl Yerli yazılımcı Kron, 2022 Dünya Kupası’na talip 2 yıl Adil Kullanım Kotası (AKK) ne zaman hayatımızdan çıkacak ? 2 yıl Samsung, turbo hız teknolojisini detaylandırdı 2 yıl Kuyruklu yıldıza iniş yapan ilk uzay aracı Philae'ye elveda zamanı 2 yıl Yerli geliştiricimizden Pass Bye sonsuz koşu oyunu 2 yıl Samsung Galaxy S8, Project Dream kapsamında geliştiriliyor 2 yıl Google'dan acil durumlarda hayat kurtaracak yenilik 2 yıl Micron Crucial MX 300 SSD serisi genişliyor 2 yıl Twitter'ın Android uygulamasına "Gece Modu" özelliği geldi 2 yıl Operatörlerin cevaplamadığı sorularımız 2 yıl MediaTek Helio X30: 10nm üretim geometrisi ve özelleştirilmiş grafik birimi 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Western Digital dünyanın ilk 64 katmanlı 3D Nand teknolojisini tanıtıyor Sonraki PES 2017′de Barselona fırtınası esecek 2 yıl Çift kameralı Xiaomi Redmi Pro duyuruldu 2 yıl Sega Mega Drive Classic konsolu da raftan iniyor 2 yıl Xiaomi Mi Notebook Air ile tanışın 2 yıl Turkcell, Vodafone ve Türksat dev bir işbirliğine girişiyor 2 yıl Fuat Avni soruşturması, darbenin teknolojik boyutunu açık ediyor 2 yıl Opera Mini Android uygulamasına video indirme özelliği geldi 2 yıl BlackBerry, ikinci Android telefonunu duyurdu 2 yıl Apple’da düşüş sürüyor 2 yıl Nvidia GTX 1060 inceleme "ASUS Strix GTX 1060 testte" 2 yıl Android'e yerleşik numara engelleme özelliği geldi 2 yıl Solar Impulse 2'nin tarihi dünya turu sona erdi: İşte detaylar, videolar ve fotoğraflar 2 yıl Apple Car projesi iPad'in arkasındaki mühendise emanet 2 yıl AMD, iş istasyonları segmentinde çıtayı yükseltiyor 2 yıl Motorola resmen Türkiye’ye geliyor: Moto Z, Moto G4 ve dahası... 2 yıl Nvidia’dan iş istasyonlarına Pascal dokunuşu 2 yıl Pokemon Go rekora doymuyor: İndirme sayısı 75 milyonu geçti 2 yıl Colin McRae Rally’yi %95'in üzerinde indirimle sadece 20 kuruşa indirin 2 yıl Google Maps yeni sade tasarımıyla fazlalıklarından kurtuluyor 2 yıl AMD’den 1TB SSD'li Radeon Pro SSG ekran kartı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim