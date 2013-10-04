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Ağ Ürünleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Western Digital ev ağına bağlanabilen My Cloud harici depolama ürününü duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Western Digital ev ağına bağlanabilen My Cloud harici depolama ürününü duyurdu

Depolama çözümleri ile dünya lideri firmalardan birisi olan Western Digital, ev ağlarına bağlanarak yerel bir depolama cihazı görevi gören My Cloud harici depolama ürününü tanıttı.

My Cloud ürünü 2TB, 3TB ve 4TB kapasiteleri ile tüketicilere sunuluyor. My Cloud ile kullanıcılar tüm verilerini ev ağı üzerinden depolayabiliyor veya erişebiliyor. Masaüstü uygulaması ile dünyanın herhangi bir yerinden dosyalarınıza ulaşmanız mümkün.

Ürün ayrıca DLNA ile evdeki diğer cihazların da erişimine imkan tanırken, ağa Ethernet girişi ile bağlanıyor. Harici dosyalar için bir USB 3.0 girişi de mevcut. Ürün çift çekirdekli bir işlemci ile kontrol ediliyor.

My Cloud için Android ve iOS uygulamaları da mevcut. Mobil kullanıcılar bu sayede dosyalara erişebilirken, Google Drive, SkyDrive ve DropBox gibi bulut depolama çözümleri ile entegrasyon sunuyor.

Ürün 2TB kapasiteli versiyon 150$, 3TB kapasiteli versiyon 180$, 4TB kapasiteli versiyon 250$ olarak satışa çıkacak. 2TB kapasiteli versiyon satışa sunulmuşken, 3TB ve 4TB kapasiteli versiyonlar ise Kasım ayında pazarda olacak. 

http://www.wdc.com/en/ Yorum Yaz
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edie 6 yıl
Normal disk yerine bunu almak daha mantıklı gibi. Modeme usb ile bağlamadan pek verim alamadım.
Bu ürün tr de satılmaya başlandı mı? Ben bulamadım.
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pocemonmutlu 6 yıl
Arkadaşlar bu ürün "bimeks-mediamarkt-teknosa-darty" gibi mağazalarda hala satışa başlanmadımı?.
Yada satışı başladı ben mi yanlış yerlere bakıyorum.
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DH Misafiri 6 yıl
Türkiye'de teknik servisi yok,Diski bozulunca çöp oluyor.Yeni disk alıp takamayacağınız bir ürün. elimdeki ürünün diski arıza yapınca çöpe atmak zorunda kaldığım, giden dosyalarıma da tuzu biberi.
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WoXeD 6 yıl
4tb olanın yanın usbdende 3-4tb disk bağlayıp kullanılabilir.ama bu kadar büyük veriyi raid olmadan saklamak büyük risk... 4 diskli bi nas alınıp raid6 modunda kullanmak daha sağlıklı ama o şekildede fiyat 2.5bintl yi bulu pefff bi ucuzlamadı şu disk işi...
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DH Misafiri 6 yıl
eyi yapmışsın wd de zaten senin var böyle ürünlerin.
ah bi de thunderboltlu bişey yapsan da farklı olsan.
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Kulak Misafiri 6 yıl
Sonu gelmeyen aile albümlerini görür gibiyim.
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ssbrutality 6 yıl
2 TB Fiyat iyi gibi sanki Ne dersiniz? 2 TB sadece Usb 3.0 dan ibaret olan seagate expansıon 210 TL civarı.WD Kara kutularda öle keza (usb 2.0)
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