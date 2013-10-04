Western Digital ev ağına bağlanabilen My Cloud harici depolama ürününü duyurdu





Depolama çözümleri ile dünya lideri firmalardan birisi olan Western Digital, ev ağlarına bağlanarak yerel bir depolama cihazı görevi gören My Cloud harici depolama ürününü tanıttı.





My Cloud ürünü 2TB, 3TB ve 4TB kapasiteleri ile tüketicilere sunuluyor. My Cloud ile kullanıcılar tüm verilerini ev ağı üzerinden depolayabiliyor veya erişebiliyor. Masaüstü uygulaması ile dünyanın herhangi bir yerinden dosyalarınıza ulaşmanız mümkün.





Ürün ayrıca DLNA ile evdeki diğer cihazların da erişimine imkan tanırken, ağa Ethernet girişi ile bağlanıyor. Harici dosyalar için bir USB 3.0 girişi de mevcut. Ürün çift çekirdekli bir işlemci ile kontrol ediliyor.





My Cloud için Android ve iOS uygulamaları da mevcut. Mobil kullanıcılar bu sayede dosyalara erişebilirken, Google Drive, SkyDrive ve DropBox gibi bulut depolama çözümleri ile entegrasyon sunuyor.





Ürün 2TB kapasiteli versiyon 150$, 3TB kapasiteli versiyon 180$, 4TB kapasiteli versiyon 250$ olarak satışa çıkacak. 2TB kapasiteli versiyon satışa sunulmuşken, 3TB ve 4TB kapasiteli versiyonlar ise Kasım ayında pazarda olacak.

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