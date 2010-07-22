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Western Digital, son çeyrekte Seagate'den daha fazla disk sattı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,5b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Seagate'in hemen ardından en büyük rakibi olan Western Digital de 2010 mali yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 2 Temmuz'da sona eren son çeyrekte, Seagate'i geride bırakarak 49.7 milyon adet disk satmayı başaran Western Digital, satış rakamları açısından rakibine yaklaşık 2.9 milyon ünite fark atmayı başardı.

Dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 500 milyon dolarlık artışla 2.4 milyar dolar gelir elde eden Western Digital'in net kârı ise hisse başına 1.13$ olmak üzere toplamda 265 milyon dolar olarak gerçeklelşti. Daha önce analistler hisse başına geliri 1.35$ olarak tahmin etmiş olsa da artan rekabet ve düşen talep, rakamları etkilemiş durumda.

Western Digital, Eylül ayında sona erecek 2011 mali yılı ilk çeyreğinde 2.35 milyar dolar ile 2.45 milyar dolar arasında gelir elde edeceğini öngörüyor.


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Nightmare70 8 yıl
Uzunca zaman seagate kullandım ama wd başka herkese gözü kapalı öneririm
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DH Misafiri 9 yıl
Maxtor, WD Seagate ve Samsung diskleri kullandım. Maxtor iki adet 1 tb, WD üç adet 1 Tb ve üstleri, Seagate 2 adet 1 tb ve üstleri idi.
Seagate ler teker teker patladı. Disk oturmama sorunu olmaya ve tıkır tıkır sesler gelmeye başladılar ve verileri okunamaz oldu. Hata denetimi yaptırıp kullanmaya çalıştım ve bazı modelleri çok gürültülü kasaya sahipti, HDD içinde çalıştıkça plastik kasası zangırdıyor. Bunların dışındaki diğer disklerin hepsini ite kaka kullandım bana mısın demediler, Seagate çok büyük hayal kırıklığı, şimdi yanından ile geçmiyorum.
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ghost recon advanced 9 yıl
şuan samsung kullanıyorum memnunum ama diskimi değiştirmeye karar versem w.dijital c.b. serisini tercih ederdim
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jaws78 9 yıl
samsungun wdin sgin green , eco ve performans serisi hemen hemen tüm disklerini inceleme ve kullanma şansım oldu.tekrar söylüyorum samsungta sadece ısınma sorunu yoktur ama stden fazla enerji tüketimine ve her koşılda da yavaş çalışma şsrtlarına sahiptir.bu konuda 2.liği st alırken ısı problemi st ile aynı olan wd performans ve enerji koşulları doğrultusunda 1.liğini bana ispat etmiştir...saygılar iyi forumlar
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CrySystem 9 yıl
Western 1 kaç$ ucuz diye bir çok marka pc de yer ediniyor
tıpkı yerli üretici casper-pro2000 gibi

laptopların çoğunda wd kullanılıyor
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jaws78 9 yıl
Arkadaşlar,bu işi en iyi bilen seagate ne yazık ki samsung ile 2006 da yaptığı anlaşma yüzünden 7200.10 serisinin sonu ve 11 ile 12 lerde hayal kırıklığı yarattı ,nedeni ise samsung çipi kullanmalarıydı,Benim beğenmediğim ama azmini takdir edip artık kendisine yöneldiğim wd ise çok yol katedip bugünlere geldi.Kaldı ki seagatein bu disklerinden başım terrabytelarca yandı...Samsung ise ısınma problemi olmayan ama kesintili çalışan (ne hikmetse seagate +10,11,12 serisi de öyleydi) disklere sahip...Ama performansa gelince az dolsun başlar okumamaya...Daha yolun başında ama satış tekniği ile samsungun çok yol katettiğini ama kalite adına 0 olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.Saygılar iyi forumlar
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car_26 9 yıl
SSD fiyatlarını ilk kim düşürürse o kraldır benim gözümde
Bi alamadık şu ssd den 60gb bile olsa..
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Momo-Oz 9 yıl
ben maxtor hddem yandıktan sonra bidaha seagate flan almam , samsung western digital rulezz diyorum
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Slayer_ 9 yıl
seagate olan güven 7200.11'de olan çökme sorunları yüzünden azalmıştır, kim verilerinin durduk yere kaybolmasını ister?
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eric13 9 yıl
en hassas olan samsung inanılmaz çabuk ozuluyor elimdeki bozulan disklerin yüzde 90 ı samsung
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OverClocK1ng 9 yıl
Ya o Seagate in 7200.11 olup bir sürü kişinin diskin bozulması sonucu bilgilerini kaybettiği diskten bende var. 6 aydır kullanıyorum. Problemsiz çalışıyor. Şu 500 Gb olandan.
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Maderlash 9 yıl

OverClocKing

Ya o Seagate in 7200.11 olup bir sürü kişinin diskin bozulması sonucu bilgilerini kaybettiği diskten bende var. 6 aydır kullanıyorum. Problemsiz çalışıyor. Şu 500 Gb olandan.


Bende de aynısından var. Sitesinden girip seri numarası ile problem olabilecek bir durum var mı diye bakabilirsiniz.
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DavutGENC 9 yıl
wd nin eski rev. 80 gb özellikle bi hayli sıkıntılı idi.
ama suan green edition,cavir blue,cavir black lerle inanılmaz bi seri yakaladılar bu da son ceyrekde zaten belli olan bişeydi
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geek90 9 yıl
Bana göre WD lerde gürültülü. Sessizlik açısından Samsung'u tercih ederim. Mesela Spinpoint 103SJ modeli hem performans hem de ses açısından daha iyi. WD lerde bir ara epey sorun yaşanmaıştı. Bu ara ara her firmaya oluyor. IBM sırf bu nedenle Macaristandaki fabrikasını kapatmıştı. USA de aleyhine bir çok dava açılmıştı bu BAD disk ler yüzünden.



wd forumdada en çok önerilen disk zaten.performansları güzel.çalıştıgım teknik servistede seagate bi dönem çok fazla arıza çıkardıgı için almayı bırakmışlardı.geçenlerde arkadaşım seagate hdd aldı.gürültülü çalıştıgını söyledi.sanırım wd bu işi seagateden daha iyi yapıyor artık.
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Maderlash 9 yıl
Seagete 'i Barracuda 7200.11 serisindeki problem de etkilemiş olabilir. Beni etkilediği gibi...
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ahmetkep 9 yıl

geek90

Bana göre WD lerde gürültülü. Sessizlik açısından Samsung'u tercih ederim. Mesela Spinpoint 103SJ modeli hem performans hem de ses açısından daha iyi. WD lerde bir ara epey sorun yaşanmaıştı. Bu ara ara her firmaya oluyor. IBM sırf bu nedenle Macaristandaki fabrikasını kapatmıştı. USA de aleyhine bir çok dava açılmıştı bu BAD disk ler yüzünden.



wd forumdada en çok önerilen disk zaten.performansları güzel.çalıştıgım teknik servistede seagate bi dönem çok fazla arıza çıkardıgı için almayı bırakmışlardı.geçenlerde arkadaşım seagate hdd aldı.gürültülü çalıştıgını söyledi.sanırım wd bu işi seagateden daha iyi yapıyor artık.


olabilir tabi modelden modele seriden seriye performans ve arıza durumları olabilir.mesela ben 2 sene önce bir ay arayla 2 tane 500 gb disk aldım.biri samsung biri wd..samsung geçen hafta patladı.değişim oldu.wd den çok memnunum.
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Elegant Man 9 yıl

geek90

Bana göre WD lerde gürültülü. Sessizlik açısından Samsung'u tercih ederim. Mesela Spinpoint 103SJ modeli hem performans hem de ses açısından daha iyi. WD lerde bir ara epey sorun yaşanmaıştı. Bu ara ara her firmaya oluyor. IBM sırf bu nedenle Macaristandaki fabrikasını kapatmıştı. USA de aleyhine bir çok dava açılmıştı bu BAD disk ler yüzünden.



wd forumdada en çok önerilen disk zaten.performansları güzel.çalıştıgım teknik servistede seagate bi dönem çok fazla arıza çıkardıgı için almayı bırakmışlardı.geçenlerde arkadaşım seagate hdd aldı.gürültülü çalıştıgını söyledi.sanırım wd bu işi seagateden daha iyi yapıyor artık.


bahsettiğin hdd'yi aldım.command line hatası verdi.ve sesliydi.seagate ile değiştirdim.onda da bad sector sayısı arttı.şimdi wd sata 3 hdd siparişi verdim.gelince seagate'deki blgileri aktarıp garantiye yollayacam.umarım wd'de de sorun yaşamam
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mehmednaim 9 yıl
Galiba aralarındaki bu fark, harici disklerden kaynaklanıyor.
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ahmetkep 9 yıl
wd forumdada en çok önerilen disk zaten.performansları güzel.çalıştıgım teknik servistede seagate bi dönem çok fazla arıza çıkardıgı için almayı bırakmışlardı.geçenlerde arkadaşım seagate hdd aldı.gürültülü çalıştıgını söyledi.sanırım wd bu işi seagateden daha iyi yapıyor artık.
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