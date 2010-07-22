Western Digital, son çeyrekte Seagate'den daha fazla disk sattı

Seagate'in hemen ardından en büyük rakibi olan Western Digital de 2010 mali yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 2 Temmuz'da sona eren son çeyrekte, Seagate'i geride bırakarak 49.7 milyon adet disk satmayı başaran Western Digital, satış rakamları açısından rakibine yaklaşık 2.9 milyon ünite fark atmayı başardı.

Dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 500 milyon dolarlık artışla 2.4 milyar dolar gelir elde eden Western Digital'in net kârı ise hisse başına 1.13$ olmak üzere toplamda 265 milyon dolar olarak gerçeklelşti. Daha önce analistler hisse başına geliri 1.35$ olarak tahmin etmiş olsa da artan rekabet ve düşen talep, rakamları etkilemiş durumda.

Western Digital, Eylül ayında sona erecek 2011 mali yılı ilk çeyreğinde 2.35 milyar dolar ile 2.45 milyar dolar arasında gelir elde edeceğini öngörüyor.