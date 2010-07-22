Western Digital, son çeyrekte Seagate'den daha fazla disk sattı

Seagate'in hemen ardından en büyük rakibi olan Western Digital de 2010 mali yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 2 Temmuz'da sona eren son çeyrekte, Seagate'i geride bırakarak 49.7 milyon adet disk satmayı başaran Western Digital, satış rakamları açısından rakibine yaklaşık 2.9 milyon ünite fark atmayı başardı.
Dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 500 milyon dolarlık artışla 2.4 milyar dolar gelir elde eden Western Digital'in net kârı ise hisse başına 1.13$ olmak üzere toplamda 265 milyon dolar olarak gerçeklelşti. Daha önce analistler hisse başına geliri 1.35$ olarak tahmin etmiş olsa da artan rekabet ve düşen talep, rakamları etkilemiş durumda.
Western Digital, Eylül ayında sona erecek 2011 mali yılı ilk çeyreğinde 2.35 milyar dolar ile 2.45 milyar dolar arasında gelir elde edeceğini öngörüyor.
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Seagate ler teker teker patladı. Disk oturmama sorunu olmaya ve tıkır tıkır sesler gelmeye başladılar ve verileri okunamaz oldu. Hata denetimi yaptırıp kullanmaya çalıştım ve bazı modelleri çok gürültülü kasaya sahipti, HDD içinde çalıştıkça plastik kasası zangırdıyor. Bunların dışındaki diğer disklerin hepsini ite kaka kullandım bana mısın demediler, Seagate çok büyük hayal kırıklığı, şimdi yanından ile geçmiyorum.
tıpkı yerli üretici casper-pro2000 gibi
laptopların çoğunda wd kullanılıyor
Bende de aynısından var. Sitesinden girip seri numarası ile problem olabilecek bir durum var mı diye bakabilirsiniz.
ama suan green edition,cavir blue,cavir black lerle inanılmaz bi seri yakaladılar bu da son ceyrekde zaten belli olan bişeydi
olabilir tabi modelden modele seriden seriye performans ve arıza durumları olabilir.mesela ben 2 sene önce bir ay arayla 2 tane 500 gb disk aldım.biri samsung biri wd..samsung geçen hafta patladı.değişim oldu.wd den çok memnunum.
bahsettiğin hdd'yi aldım.command line hatası verdi.ve sesliydi.seagate ile değiştirdim.onda da bad sector sayısı arttı.şimdi wd sata 3 hdd siparişi verdim.gelince seagate'deki blgileri aktarıp garantiye yollayacam.umarım wd'de de sorun yaşamam