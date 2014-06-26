Western Digital yeni masaüstü depolama çözümü My Book Duo'yu duyurdu





Depolama konusunda dünya lideri firmalardan Western Digital, masaüstü depolama ürünlerinin yer aldığı My Book ailesine yeni bir ürün daha eklediğini duyurdu.





WD My Book Duo adındaki yeni çözüm isminden anlaşılacağı gibi çift disk sürücü barındırıyor. Western Digital küçük ortamlara yönelik NAS çözümleri için geliştirdiği RED sabit disklerine yeni çözümünde yer veriyor.





Çözüm içerisinde iki adet 3.5 inçlik RED sabit diski yer alıyor ve 4TB/6TB/8TB depolama kapasitesi ile birlikte geliyor. Varsayılan olarak RAID 0 konfigürasyonunu kullanan cihaz böylece maksimum performans ve kapasiteyi hedefliyor.





Cihazda iki adet USB 3.0 portu mevcutken güvenlik için 256-bitlik AES donanım şifrelemesi kullanılmış ve RAID yönetimi için atanmış bir kontrolcü de olacak.





Western Digital yazılım tarafında da ürüne önemli ekstralar eklemiş. WD SmartWare Pro dosya yedekleme yazılımı ve Acronis True Image sistem imajı alma yazılımı ile kullanıcılar Dropbox hesapları dahil pek çok ortama yedekleme yapabiliyor.





WD My Book Duo çözümü an itibariyle belirli ülkelerde satışa sunulmuş durumda. Çözümün 4TB kapasiteli versiyonu 280$, 6TB kapasiteli versiyonu 350$, 8TB kapasiteli versiyonu ise 450$ olacak.

http://www.tomshardware.com/news/western-digital-wd-my-book-duo-storage,27124.html