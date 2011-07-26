Western Digital'dan VelociRaptor serisi yüksek performanslı iki yeni sabit disk

İkinci çeyrekte 54 milyon disk satarak bir kez daha rakibi Seagate'in önünde yer alan Western Digital, yüksek performanslı depolama sürücülerini konumlandırdığı VelociRaptor serisine iki yeni modele ekliyor. WD1500HLHX ve WD3000HLHX kod adlarını taşıyan 150GB ve 300GB kapasiteli sürücülerin her ikisi de 10.000 devir/dakika hızında çalışıyorlar.

SATA-III arabirimiyle uyumlu olan ve 32MB tampon bellekle gelen yeni disklerin gecikme süreleri 3ms olarak açıklandı. 126MB/saniye veri aktarım hızına sahip olan sürücülerin hata öncesi kullanım süreleri ise 1.4 milyon saat. 2.5-inç boyutunda olan ve 3.5-inç IcePack montaj çerçevesi ile beş yıl garantili yeni nesil VelociRaptor sürücüler, 109 Avro ve 132,5 Avro seviyesindeki fiyatlar ile Avrupa'da ön-siparişe sunulmuş durumdalar.