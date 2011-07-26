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Western Digital'dan VelociRaptor serisi yüksek performanslı iki yeni sabit disk

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,7b
1
9
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İkinci çeyrekte 54 milyon disk satarak bir kez daha rakibi Seagate'in önünde yer alan Western Digital, yüksek performanslı depolama sürücülerini konumlandırdığı VelociRaptor serisine iki yeni modele ekliyor. WD1500HLHX ve WD3000HLHX kod adlarını taşıyan 150GB ve 300GB kapasiteli  sürücülerin her ikisi de 10.000 devir/dakika hızında çalışıyorlar.
SATA-III arabirimiyle uyumlu olan ve 32MB tampon bellekle gelen yeni disklerin gecikme süreleri 3ms olarak açıklandı. 126MB/saniye veri aktarım hızına sahip olan sürücülerin hata öncesi kullanım süreleri ise 1.4 milyon saat. 2.5-inç boyutunda olan ve 3.5-inç IcePack montaj çerçevesi ile beş yıl garantili yeni nesil VelociRaptor sürücüler, 109 Avro ve 132,5 Avro seviyesindeki fiyatlar ile Avrupa'da ön-siparişe sunulmuş durumdalar.  

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alito 8 yıl
bu raptorlara, 1 yıl sonra ssd fiyatlarının düşeceğini hesaba katarak burun kıvırmak daha mantıklı bence.
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nmm1716 8 yıl
buna para vermektense biraz daha para biriktirip ssd alınabilir çok gereksiz. Bu WD sevdiğim firmadır anlamış değilim neden ssd pazarına el atmıyor. ortalık biraz kızışırdı hiç değilse
ocz pazarın büyük payını ele geçirdi gibi.
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MuradinBronzeBeard 8 yıl
İmportant
Mekanik ile nereye kadar. Artık ssd devri.

Herkezin Durumu SSD Alacak Kadar İyi Olmayabilir...
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H34RTL3SS 8 yıl
dönüş hızı ve gecikme süreleri fena deil ama fiyat yüksek çok az daha ödeyip ssd alınır :)
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istanbul2007 8 yıl
ne yani eski disklerden tek farkları sataIII destegimi
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DemirAtlı 8 yıl istanbul2007
istanbul2007

ne yani eski disklerden tek farkları sataIII destegimi


gecikme süresi olarak 3ms belirtilmiş.
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