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Western Digital'den ev ve küçük ofis NAS sistemleri için Red serisi sabit diskler

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Depolama endüstrisinin lider kuruluşu Western Digital, ev ve küçük ofis NAS sistemleri için Red serisi sabit disklerini piyasaya sürerken, bu diskler için en iyi performansı veren bir SATA sabit disk hattını da NAS kutu üreticileri ile birlikte tasarladı.

Red serisi sabit diskler 3.5 inçlik ve 1TB/2TB/3TB şeklinde kapasiteye sahip. Bu disklerde kırmızı etiket belirleyici olacak.

IDC araştırmasına göre ağa bağlı giriş seviyesi depolama pazarında 2011-2016 yılları arasında 86.2% bileşik bazda yıllık büyüme bekleniyor.

WD Red serisi iki önemli yazılım desteğiyle birlikte geliyor; sistem performansını ve güvenilirliğini artıran NASware ve gelişmiş bir denge kontrol teknolojisi sunan 3D Active Balance Plus özelliği.

Western Digital Ürün Pazarlama Müdürü Melyssa Banda, "Şimdiye kadar, müşteriler evlerindeki ya da küçük ofis NAS sistemlerindeki masaüstü bilgisayar sürücüleri ya da üst düzey sunucu sürücüleri arasında seçim yapabiliyorlardı ancak tüketici çözümleri için uygun maliyet ve NAS'a uyumluluk, bu iki sürücüde de karşılanamıyordu. WD bu zorluğu daha iyi bir çözüm tasarlayarak mükemmel bir fırsat olarak gördü, bu yüzden hızla gelişen ve büyüyen bu segment için optimize edilmiş WD Red sürücülerini geliştirdi." şeklinde konuştu.

Western Digital, özelliklerine göre farklı renklerde depolama çözümlerini grupluyor ve buna Seçim Gücü adını veriyor. Bunlar;  WD Blue (günlük bilgisayar kullanımı için sağlam performans ve güvenilirlik), WD Green (tarz, sessiz, çevre dostu), WD Black (güç hesaplama için maksimum performans), ve WD Red (Ev ve küçük ofis NAS). Bu dört renk müşterilerin uygulama ya da kullanım ihtiyaçları için en iyi WD sürücüsünü seçmelerinde hızlı olmalarına imkan veriyor.

WD Red sabit diskleri 1 TB sürücü (model #: WD10EFRX)  119$,  2 TB sürücü (model #: WD20EFRX) 159$ ve 3 TB sürücü (model #: WD30EFRX) 229$ şeklinde satışa sunuldu. 

http://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=810 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
-MaTaDoR- 7 yıl
Hasanhh
Almaya gelince işler değişir, HDD alanın amacı yer fazlalığı, yoksa gider SSD alır zaten. Bu noktada HDDde ilk tercih her zaman Hitachi, adamlar 5 TB bile üretiyor, 4 TB modelleri satışta.Seagate, WD falan sözlerinde pek duran firmalar değiller, bu işlerde de gerilemeye başladılar, fiyatta avantajları olmadığı sürece eski müşterilerinden kalanlara satarlar. Seagatele ilgili geçenlerde SSD ortaklığı ile ilgili bir haber vardı zaten o haber her şeyi gözler önüne sermiş, ilk fırsatta HDD sektöründen kaçacaklar.

bildiğim kadarıyla hitachi ile wd arasında bir anlaşma yapılmıştı, hatta bir ara wd tarafından hitachi satın alınıyor gibi haberler vardı
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hacı.basat 7 yıl
Almaya gelince işler değişir, HDD alanın amacı yer fazlalığı, yoksa gider SSD alır zaten. Bu noktada HDD'de ilk tercih her zaman Hitachi, adamlar 5 TB bile üretiyor, 4 TB modelleri satışta.
Seagate, WD falan sözlerinde pek duran firmalar değiller, bu işlerde de gerilemeye başladılar, fiyatta avantajları olmadığı sürece eski müşterilerinden kalanlara satarlar. Seagate'le ilgili geçenlerde SSD ortaklığı ile ilgili bir haber vardı zaten o haber her şeyi gözler önüne sermiş, ilk fırsatta HDD sektöründen kaçacaklar.
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abdulmusavvir 7 yıl
Harici USB3 Seagate Expansion 3TB 118 dolara satıyorlar, tercihde gerekirse sabit yerine harici kullanırım, fazladan 2 TB daha yerim olur, ikisi de 7200 hızında değmez yani.
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hacı.basat 7 yıl
Anlaşılmaz bir durum, 2 TB Caviar Green modeli $99 iken 1 TB Red modeline $119 vermemiz için arada ciddi bir fark dlması gerekmez mi? amazon.com/...
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl
NAS sistemlerine özel olduğu için olabilir.
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