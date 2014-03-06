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Western Digital'den profesyonel kullanıcılar için iki yuvalı NAS cihazı My Cloud EX2

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
3,2b
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Western Digital'den profesyonel kullanıcılar için iki yuvalı NAS cihazı My Cloud EX2
Bağlantılı depolama çözümleri alanında dünya lideri firmalardan olan Western Digital, profesyonel kullanıcılar için geliştirdiği iki yuvalı NAS cihazı My Cloud EX2'yi duyurdu.

Profesyonel kullanıcıların kişisel bulut depolama ihtiyacına yönelik olarak geliştirilen My Cloud EX2 iki yuvalı bir yapıda geliyor ve ister disksiz ister diskli versiyonlarda satın alınabiliyor. 

My Cloud EX2 8TB'a kadar depolama imkanı sunarken, USB 3.0 bağlantıları ile harici olarak da depolama birimi eklenebiliyor. Diskli My Cloud EX2 cihazları kutu içerisinden WD Red sabit sürücüleri ile çıkıyor.  WD Red sürücüleri, sürücü güvenilirliğini arttıran ve güç kaybı ya da kesintisi durumunda kullanıcının verisini koruyan NASWare 2.0 teknolojisi ile güçlendirilmiş durumda.

Sistem RAID 0, JBOD veya RAID'siz olarak konfigüre edilebiliyor. Böylece tüm sistem kapasitesi veri depolama için ayrılmış oluyor. 1TB'a kadar kullanıcı-dışı erişim depolamasına ayrılabiliyor ve LAN/WAN yedeklemeyi kapsıyor. My Cloud EX2 kutudan RAID 1 modda kurulu olarak çıkıyor ve diğer veri koruma modlarına kolayca ayarlanabiliyor. 

Kullanıcılar iOS, Android ve masaüstü için WD My Cloud uygulaması ile cihazlarına her an, her yerden erişilebilmesini sağlabiliyor. Ayrıca OneDrive ve Google Drive platformlarından dosyalar da aktarılabiliyor. 

My Cloud EX2 için önerilen satış fiyatları ise disksiz versiyon için 380$+KDV, 4TB versiyon için 600$+KDV, 6TB versiyon için 750$+KDV ve 8TB versiyon için 1000$+KDV şeklinde sıralanıyor. 
Western Digital'den profesyonel kullanıcılar için iki yuvalı NAS cihazı My Cloud EX2


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DH Misafiri 5 yıl
amazondan my cloud x4 disksiz sipariş versek gümrükte kalırmı acaba?
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12 Angry Men 5 yıl
Ekmek kızartma makinesine benziyor.
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marsilya 5 yıl
masaüstünden My Cloud uygulaması kullanmadan nasıl erişebiliriz?
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cceviz 5 yıl
amazon da disksiz versiyonu 199 $ hemde ücretsiz kargo.
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Asilzade-Altug 5 yıl cceviz
My cloud ile bunun arasındaki fark çok mu ? birde amazondan ücretsiz kargo ile türkiyeye geliyor mu ? geliyorsa nasıl alacağım ? Bilgilendirirsen sevinirimmm
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