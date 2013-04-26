WhatsApp, BlackBerry Q10'la da uyumlu hale getirildi

Halihazırda BlackBerry 10 ile çalışan BlackBerry Z10 için indirilebilir içerik olarak sunulan WhatsApp'ın BlackBerry Q10 için hazırlanan versiyonu da yayınlandı.

http://appworld.blackberry.com/webstore/content/2360/?countrycode=TR

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