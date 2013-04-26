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WhatsApp, BlackBerry Q10'la da uyumlu hale getirildi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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WhatsApp, BlackBerry Q10'la da uyumlu hale getirildi
Halihazırda BlackBerry 10 ile çalışan BlackBerry Z10 için indirilebilir içerik olarak sunulan WhatsApp'ın BlackBerry Q10 için hazırlanan versiyonu da yayınlandı.

Yakın bir zamanda küresel cep telefonu arenasındaki yerini alması beklenen BlackBerry Q10'a uygulama ücretsiz olarak yüklenecek. Q10 sahipleri bir yıl boyunca uygulamayı ücretsiz olarak deneyebilecek sonrasında ise, bir dolarlık bir ücret ödeyerek uygulamayı kullanmaya devam edebilecekler.

BlackBerry Q10'un fiziksel QWERTY klavyesiyle birlikte, birçok kullanıcı için daha kullanışlı bir hal alacak olan WhatsApp Messenger'a buradan ulaşabilirsiniz.
http://appworld.blackberry.com/webstore/content/2360/?countrycode=TR Yorum Yaz
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