WhatsApp Web için kullanışlı Chrome eklentileri

WhatsApp Web, uzun süredir yayında. WhatsApp’ın mobil uygulamasına eklenen yeni özelllikler, WhatsApp Web’e ya hiç gelmiyor ya da çok geç geliyor. Ancak diğer web servislerinde olduğu gibi tarayıcı eklentileri ile bu deneyimi geliştirmek mümkün. WhatsApp Web için kullanışlı Chrome eklentilerini bir araya getirdik.

Çevrimiçi olduğunuzu gizleyin: WAIncognito

PC başındayken yan sekmede WhatsApp Web’i açık tutuyorsanız, sürekli olarak “Çevrimiçi” gözüküyorsunuz. Bu eklenti ile çevrimiçi olduğunuzu gizleyebilir ve son görülmeyi durdurabilirsiniz. Eklenti üzerindeki ayarlar ile mavi tik gönderimini de durdurabilmek mümkün. Hatta mavi tikin anında değil de belirlediğiniz saniye sonrasında gönderilmesini de seçebiliyorsunuz.

WebChats Incognito mode

Bu uzantı ile WhatsApp Web penceresinde kullanmadığınız alanlar, bulanık olarak gözüküyor. Örneğin fare imleci sol panelde değilken “Son konuşulanlar” bölümü bulanık olarak görünüyor. Aynı şekilde sağdaki sohbet akışı da, üzerinde imleç yokken bulanık olarak görünüyor.

Hide Media

Bu eklenti sayesinde sohbet akışındaki fotoğraflar, sadece fareyi üzerine götürdüğünüzde görüntüleniyor.

Zapp: WhatsApp Audio Speed and Volume

Eğer WhatsApp üzerinden uzun ses kayıtları gönderen ve alanlardansanız Zapp eklentisi size hız katacak. Eklenti sayesinde ses kayıtlarının hızını ve ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Bizim kullandığımız ve kullanışlı olduğunu düşündüğümüz eklentiler bunlar. Kullanışlı bulduğunuz eklentileri yorum olarak paylaşabilirsiniz.