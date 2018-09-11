Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WhatsApp Web için kullanışlı Chrome eklentileri

WhatsApp Web deneyiminizi geliştirecek Google Chrome eklentilerini derledik. WhatsApp Web Chrome eklentileri ile son görülmeyi kapatabilir, gizliliği arttırabilir ve yeni özellikler ekleyebilirsiniz.
8 ay
5b
1
9
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

WhatsApp Web, uzun süredir yayında. WhatsApp’ın mobil uygulamasına eklenen yeni özelllikler, WhatsApp Web’e ya hiç gelmiyor ya da çok geç geliyor. Ancak diğer web servislerinde olduğu gibi tarayıcı eklentileri ile bu deneyimi geliştirmek mümkün. WhatsApp Web için kullanışlı Chrome eklentilerini bir araya getirdik.

Çevrimiçi olduğunuzu gizleyin: WAIncognito

PC başındayken yan sekmede WhatsApp Web’i açık tutuyorsanız, sürekli olarak “Çevrimiçi” gözüküyorsunuz. Bu eklenti ile çevrimiçi olduğunuzu gizleyebilir ve son görülmeyi durdurabilirsiniz. Eklenti üzerindeki ayarlar ile mavi tik gönderimini de durdurabilmek mümkün. Hatta mavi tikin anında değil de belirlediğiniz saniye sonrasında gönderilmesini de seçebiliyorsunuz.

WhatsApp Web için kullanışlı Chrome eklentileri
 

WebChats Incognito mode

Bu uzantı ile WhatsApp Web penceresinde kullanmadığınız alanlar, bulanık olarak gözüküyor. Örneğin fare imleci sol panelde değilken “Son konuşulanlar” bölümü bulanık olarak görünüyor. Aynı şekilde sağdaki sohbet akışı da, üzerinde imleç yokken bulanık olarak görünüyor.


Hide Media

Bu eklenti sayesinde sohbet akışındaki fotoğraflar, sadece fareyi üzerine götürdüğünüzde görüntüleniyor.


Zapp: WhatsApp Audio Speed and Volume

Eğer WhatsApp üzerinden uzun ses kayıtları gönderen ve alanlardansanız Zapp eklentisi size hız katacak. Eklenti sayesinde ses kayıtlarının hızını ve ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Bizim kullandığımız ve kullanışlı olduğunu düşündüğümüz eklentiler bunlar. Kullanışlı bulduğunuz eklentileri yorum olarak paylaşabilirsiniz.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
XanthiN 8 ay
Deneyelim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
elLbufFer 8 ay
Mesajım bulunsun . Geçende bir arkadaşta firefox için eklenti paylaşmıştı deneyip karşılaştırmak lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr Reese 8 ay
Eklentiler gayet güzel. Teşekkür ederiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Intouchable 8 ay
en son chrome'da onlarca uygulama vardı, ram kullanımına bakınca 4-5 gb gösteriyordu. tamam güzel eklentiler var ama çok fazla ram kullanımına sebep oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 8 ay
Belki buradakiler kadar detaylı özellikleri yoktur;
Opera ile WhatsApp, VK, Telegram, Facebook Messenger eklentileri dahili olarak gelmektedir. VPN eklentisi de öyle.
Opera Chromium tabanlı olduğu için yukarıda sayılan eklentilerde kullanılabilir. Chrome eklentisi yüklemekte sorun yaşayanlar öncesinde "Install Chrome Extensions" eklentisini yükleyebilirler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rx7enes 8 ay
Firefox için de bekleriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DeliKulaBey 8 ay
bu çok iyi oldu, iş yerinde epey kullanışlı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AqRaMa 8 ay
whatsapp web kullanan biri olarak kullanışlı buldum ve hemen kullanmaya başladım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 8 ay
Tek bir eklenti istiyorum whatsapp business birden fazla ekranda açık olmasını
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 ay Vestel’in yeni akıllı telefonu Venus V6 satışa çıktı 8 ay Mercedes, geleceğin ulaşım aracı Vision Urbanetic Concept'i tanıttı 8 ay Okul kantinlerinde "elektronik para" dönemi 8 ay GameX 2018: Beşiktaş League of Legends E-Spor Takımı Oyuncusu Korpse Röportajı 8 ay GameX 2018: Beşiktaş E-Spor Takım Menajeri Röportajı 8 ay GameX 2018: Rampage Röportajı 8 ay Hindistanlı astronotlar bu uzay kıyafetini giyecek 8 ay Elon Musk'ın şirketi Xbox oyun kumandası ile tünel kazıyor 8 ay Melenoma için geliştirilen yeni aşının farelerde başarı oranı yüzde 100 8 ay Instagram’da videolara kişi etiketleme özelliği geliyor 8 ay Onaylandı: OnePlus 6T ekrana gömülü parmak izi sensörü ile gelecek 8 ay Türkiye'deki ilk Xiaomi mağazası 16 Eylül'de açılıyor 8 ay Karşınızda yeni iPhone modellerinin kılıfları 8 ay Rakibinin fren kolunu çekerek skandala imza atan Moto2 yarışçısı takımından kovuldu 8 ay Yeni görseller 2018 iPhone'ların çift SIM kartı destekleyeceğini gösteriyor 8 ay Impossible Aerospace, 2 saat uçabilen drone yaptı 8 ay Geçen haftanın en çok indirilen 10 filmi 8 ay Qualcomm, akıllı kol saatleri için Snapdragon Wear 3100 yonga setini tanıttı 8 ay Kamerası ile dikkat çeken General Mobile GM 9 Pro tanıtıldı! GM 9 Pro özellikleri ve fiyatı 8 ay Burun spreyi ve ses dalgalarıyla beyne doğrudan ilaç göndermek mümkün 8 ay GÖRÜNTÜLENEN WhatsApp Web için kullanışlı Chrome eklentileri Sonraki BİM, A101 ve Şok marketlerde satılan ürünler ile ilgili anket sonuçları 8 ay Alphabear 2 ile İngilizce alıştırmalarına devam 8 ay Mission: Impossible - Fallout, gişede 700 milyon doları geride bıraktı 8 ay SpaceX, Mars uzay gemisinin testlerine önümüzdeki yıl başlayacak 8 ay NASA görüntüleri doğanın kendini yenileme gücünü gözler önüne serdi 8 ay Sikorsky otonom helikopter testlerini yıl sonuna kadar tamamlayacak 8 ay Mozilla, Firefox için Google Çeviri entegrasyonu üzerinde çalışıyor 8 ay Ford'un elektrikli Transit modelleri bu ay tanıtılacak 8 ay Razer Phone 2'nin Snapdragon 845 ile geleceği onaylandı 8 ay ASUS ROG, Call of Duty: Black Ops 4 için Activision ile işbirliği yaptı 8 ay Oppo A7X tanıtıldı! 8 ay Facebook Jobs, Türkiye’de kullanıma açıldı 8 ay i9 İşlemcili Performans Canavarı MSI GT75 TITAN ''Detaylı İnceleme'' 8 ay Galaxy Note 9'un kamerası, P20 Pro'yu geçemedi 8 ay “İnsansız savaş uçağını 2023’ten önce uçuracağız” 8 ay Vietnam'ın yerli otomobillerinin tasarımı ortaya çıktı 8 ay Samsung Galaxy S10, Qualcomm'un ultrasonik parmak izi sensörü ile gelebilir 8 ay Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro'nun ekranı sızdırıldı 8 ay Huawei ve Honor'un performans hilesi üzerine son notlar 8 ay Facebook değil Fakebook: Altı ay içinde 1.27 milyar sahte hesap silindi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim