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WhatsApp sahte haberlerle savaşmak için ayda 2 milyon hesabı siliyor

WhatsApp mesajlaşma uygulaması üzerinden yayılan sahte haberler firmanın başını ağrıtmaya devam ediyor. Ayda 2 milyon hesabın silindiği belirtildi. Özellikle Hindistan pazarında sorunlar yaşanıyor.
3 ay (Son Güncelleme: 3 ay)
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sosyal medya
Onur Emre Karadağ
Yazar
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WhatsApp sahte haberlerle savaşmak için ayda 2 milyon hesabı siliyor
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WhatsApp ekibi, uygulama üzerinden yayılan sahte haberlerin önüne geçmek için birçok yöntem deniyor. Örneğin bunlardan biri geçtiğimiz haftalarda mesaj iletim sayısına yapılan güncellemeydi. Önceden bir mesajı 20 defa iletebiliyordunuz ancak bu sayı 5’e indirildi. WhatsApp sahte haberlerle savaşmak için çalışmalarına devam ettiğini açıkladı. Bu çalışmalar kapsamında ayda 2 milyon hesabın platform üzerinden silindiği söyleniyor.

En büyük problem Hindistan’da yaşanıyor

200 milyonun üzerinde kullanıcı sayısıyla Hindistan, WhatsApp mesajlaşma uygulamasının en çok kullanıldığı ülke konumunda. Hindistan’da Nisan ayında gerçekleşecek olan seçim dolayısıyla sahte haberlerle savaşmak çok daha önemli bir hal aldı. Hindistan hükümeti sahte haberler konusunda WhatsApp uygulamasını birçok kez eleştirdi. WhatsApp ekibi de anormal mesajlaşma davranışları içeren hesapları tespit ederek durumu çözmeye çalışıyor. Her ay silinen hesapların yüzde 95’i firmanın kendisi tarafından tespit ediliyor. Sadece yüzde 5’lik bir kısım kullanıcı şikayetleri sayesinde kaldırılmış.

Ayrıca Bkz. "Periscope misafir katılımcı dönemini başlatıyor"

WhatsApp uygulamasının anti-spam mühendis takımının yöneticisi Matt Jones “İnsanların eline megafon vermek için değil, özel mesajlaşmalar için buradayız.” açıklamasında bulundu. Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere sahte haberler ve uygulama üzerinden organize olan gruplar firma için önemli bir sorun teşkil ediyor. Bu sorunun çözülmesi için farklı yöntemler aramaya da devam edeceklerdir.


https://www.theguardian.com/technology/2019/feb/06/whatsapp-deleting-two-million-accounts-per-month-to-stop-fake-news Yorum Yaz
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Doanc4n 3 ay
telegram yapar, whatsapp takip eder.
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