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WhatsApp çalışmıyor, BTK'dan açıklama geldi [Güncellendi: Çalışıyor]

WhatsApp bir süredir hizmet veremiyor. Sosyal medyada da tartışmalara konu olan gelişmeyle ilgili BTK kanadından açıklama geldi ve sorunun detayları hakkında ilk bilgiler paylaşıldı.
2 yıl
9,8b
1
22
Mobil Uygulamalar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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WhatsApp çalışmıyor, BTK'dan açıklama geldi [Güncellendi: Çalışıyor]
 
Anlık mesajlaşma uygulamalarının en yaygını olan WhatsApp bir süredir hizmet veremiyor. Sosyal medyada da tartışma konusu olan ve bu haberin yazıldığı esnada sorunu devam eden WhatsApp için BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan açıklama yaptı.
BTK Başkanı, WhatsApp için küresel ölçekte sorun raporlandığını, ülkemizde operatör kaynaklı bir arıza olmadığını söyledi. Takip eden mesajında WhatsApp kesintisiyle ilgili global haritayı yayınlayan Sayan, iletişimde yerli ve milli teknolojilerein kullanılmasının çok önemli olduğunu söyledi.
Güncel verilere göre 1.2 milyardan fazla kullanıcısı bulunan WhatsApp, Facebook Messenger ile benzer kullanıcı sayısına sahip olup, anlık iletişimde pek çok kullanıcının ilk tercihi olmuş durumda. Önümüzdeki dönem için dikkat çekici özellikler alacağı sık sık gündeme gelen WhatsApp için, iletişimi sekteye vuran sorunun ilerleyen saatlerde çözülmüş olması bekleniyor. 
Güncelleme-01:22
WhatsApp'da bir süredir devam eden sorun çözülmüş gibi görünüyor. 

https://twitter.com/ofatihsayan Yorum Yaz
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tahir40 2 yıl en beğenilen
Öyle bi ülkede yaşıyoruz ki bi site yavaşladığı ya da durduğunda: Bunu da mı engellediler? demek olduysa vay halimize...
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emre1393 2 yıl
ulan her şeyi de bizden bilmeyin demiş resmen.
1 Yanıt Yanıtla +18
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O40 2 yıl frostburn
frostburn
yerli kullanalım de herşeyi fişleyin şantaj malzemesi haline getirin değil mi?

Ne halt karıştırıyon ki
3 Yanıt Yanıtla +6
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PomPom 2 yıl
Zaytung haberi gibi
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O40 2 yıl pataron
pataron
An nim

frostburn
yerli kullanalım de herşeyi fişleyin şantaj malzemesi haline getirin değil mi?

Ne halt karıştırıyon ki

Telefon seksi yapıyorum, sevgilime ya da eşime çıplak foto yolluyorum. 2 gün sonra siyasi bir kimliğe büründüğümde ya da özel bir firmada kritik bir göreve geldiğimde bunun bana karşı kullanılmayacağının garantisi var mı?

Kasetle gelen tartışmalara izin vermeyen görüp belirteni kovacağını söyleyen ve onları takip eden işçi bayramında nutuk çekip o işçilerimizin oyunu küçümseyenlere birşey olmadıysa sanada olmaz hainlik olmasın yeter
1 Yanıt Yanıtla +1
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pataron 2 yıl O40
An nim

pataron
An nim

frostburn
yerli kullanalım de herşeyi fişleyin şantaj malzemesi haline getirin değil mi?

Ne halt karıştırıyon ki

Telefon seksi yapıyorum, sevgilime ya da eşime çıplak foto yolluyorum. 2 gün sonra siyasi bir kimliğe büründüğümde ya da özel bir firmada kritik bir göreve geldiğimde bunun bana karşı kullanılmayacağının garantisi var mı?

Kasetle gelen tartışmalara izin vermeyen görüp belirteni kovacağını söyleyen ve onları takip eden işçi bayramında nutuk çekip o işçilerimizin oyunu küçümseyenlere birşey olmadıysa sanada olmaz hainlik olmasın yeter

Sen ne biliyon? Ben kendi götümü televizyonda izlemek zorunda mıyım? Hainlik tanımın ne senin? Yok öyle devlet benim özelim girecek. Herkes haddini bilecek.
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VVizard 2 yıl
Biz Yerli İnterneti Düzeltelimde Sonra Düşünürüz Yerli Teknolojileri Kullanmayı
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DH Misafiri 2 yıl
yerli ve gerçekten milli olan hangi mesajlaşma servisi var acaba ?
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emre1393 2 yıl
ulan her şeyi de bizden bilmeyin demiş resmen.
1 Yanıt Yanıtla +18
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kadirirdem 2 yıl emre1393
Aynen öyle olmuş.
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frostburn 2 yıl
yerli kullanalım de herşeyi fişleyin şantaj malzemesi haline getirin değil mi?
1 Yanıt Yanıtla
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O40 2 yıl frostburn
frostburn
yerli kullanalım de herşeyi fişleyin şantaj malzemesi haline getirin değil mi?

Ne halt karıştırıyon ki
3 Yanıt Yanıtla +6
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posıtıve 2 yıl
messenger a gün doğdu
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Giresunlufuk 2 yıl
Onu da yasaklayın. Herşeyi yasaklayın.
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BuBBa123 2 yıl
neyin kafasinda bu arkadaş internet elden gidio yerli merli ne sayiklio bu..
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SEO-Uzmanı 2 yıl
hepsini kapatsınlar mektup yolu ile ptt üzerinden iletişim yollarını deneriz bizde :)
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