WhatsApp çalışmıyor, BTK'dan açıklama geldi [Güncellendi: Çalışıyor]

Anlık mesajlaşma uygulamalarının en yaygını olan WhatsApp bir süredir hizmet veremiyor. Sosyal medyada da tartışma konusu olan ve bu haberin yazıldığı esnada sorunu devam eden WhatsApp için BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan açıklama yaptı.

BTK Başkanı, WhatsApp için küresel ölçekte sorun raporlandığını, ülkemizde operatör kaynaklı bir arıza olmadığını söyledi. Takip eden mesajında WhatsApp kesintisiyle ilgili global haritayı yayınlayan Sayan, iletişimde yerli ve milli teknolojilerein kullanılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Güncel verilere göre 1.2 milyardan fazla kullanıcısı bulunan WhatsApp, Facebook Messenger ile benzer kullanıcı sayısına sahip olup, anlık iletişimde pek çok kullanıcının ilk tercihi olmuş durumda. Önümüzdeki dönem için dikkat çekici özellikler alacağı sık sık gündeme gelen WhatsApp için, iletişimi sekteye vuran sorunun ilerleyen saatlerde çözülmüş olması bekleniyor.

Güncelleme-01:22

WhatsApp'da bir süredir devam eden sorun çözülmüş gibi görünüyor.

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